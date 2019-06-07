Марганцовка, алоэ, горчичники и другие народные средства, которыми нас лечили мамы и бабушки в СССР

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Сегодняшние лекарственные средства, предназначенные для детей, зачастую вовсе и не похожи на таблетки: во всевозможных зайчиках и мишках сложно узнать препараты от простуды и прочих болезней. Однако во времена СССР детские лекарства отличались от взрослых разве что дозировкой и ни о каких сладких оболочках и милых формах речи и не шло. Но еще страшнее таблеток были бабушкины средства, которыми прародительницы пытались вылечить своих внучат.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые популярные методы домашнего лечения, которых не избежал, наверное, ни один ребенок, родившийся во второй половине прошлого века.

Картофельные ингаляции

Что было самым страшным в любой простуде? Конечно же, экзекуция с картошкой: ребенка усаживали за стол, ставили перед ним кастрюлю с корнеплодом в мундире (а кто-то использовал только очистки) и накрывали вместе с ней одеялом, которое в добавление ко всему было еще и колючим. Причем заставляли наклониться как можно ниже, а вдыхать как можно интенсивнее. Процедуру следовало терпеть до того момента, когда испарения от картошки исчезали, и это, надо признаться, было настоящим счастьем.

Алоэ и герань

Даже если в вашем доме не водились цветы на подоконнике, то два горшка там были почти наверняка: один — с алоэ, второй — с душистой геранью. И стояли они там не ради красоты, а на случай болезни. Спектр проблем, которые можно было вылечить с помощью алоэ, был очень широк. Оно годилось для всего: от заживления ран до рассасывания синяков, а особо закаленные перемешивали листья с медом и употребляли при кашле или закапывали сок в нос, чтобы вылечить насморк. А вот геранью мучали, как правило, тех, кто имел несчастье простудить уши: лист «ароматного» растения сворачивали в трубочку и засовывали в ухо на ночь.

Банки

Пожалуй, банки, не считая страха получить ожог, были одной из самых приятных процедур. Особенно когда их снимали со спины и они издавали характерный звук. Процесс же подготовки к действу напоминал средневековый ритуал: мама или бабушка наматывала на нож кусок ваты, макала в спирт и поджигала, а затем гасила все это адское пламя внутри банки, а саму ее немедленно прикрепляла к детской спине. Держать полагалось до тех пор, пока «врач» не решит, что банка втянула достаточное количество кожи. После процедуры на коже оставались характерные темные круги, которыми в сезон простуд были украшены все детские спинки.

Марганцовка

Темно-бордовые кристаллы перманганата калия хранились в каждой советской аптечке наряду с бальзамом «Звездочка». Спектр применения был довольно широк, однако главным образом марганцовку давали тем, у кого семейный «медсовет» определял отравление: в 3-литровую банку воды постепенно добавляли кристаллы, пока цвет жидкости не становился достаточно насыщенным на взгляд «врача» (а это мог быть и светло-розовый, и практически черный), а затем заставляли несчастного пить получившийся раствор. Говорят, у некоторых выходило влить в себя целый литр.

Горчичники

Вариация на тему банок, но менее приятная, — горчичники. Они существуют и поныне, однако с теми, советскими, от одного взгляда на которые облезала кожа на груди, по степени «поражения» их вряд ли можно сравнить. Листочки с приклеенным к ним горчичным порошком, которого хватило бы на полбанки острой приправы, накладывали на грудь или спину в районе легких и держали до тех пор, пока жжение кожи не прекращалось, а ее цвет не становился почти свекольным. Затем кожу несчастного протирали влажной тряпочкой,а его самого тщательно укутывали в одеяло.

Бальзам «Звездочка»

От одной только мысли о «Звездочке» в нос бьет знакомый с детства запах, который нельзя спутать ни с чем иным. Этот бальзам в маленькой круглой коробочке, сделанный в дружественном государстве Вьетнам, считали настоящей панацеей от всех болезней, которые можно вылечить нехирургическим путем. А еще она запомнилась тем, что открыть жестянку с мазью могли только избранные, знавшие, видимо, старинный вьетнамский способ.

Ноги в кипяток!

Еще одна вариация на тему горчичников, примерно сравнимая по мере «удовольствия». В таз с горячей, очень горячей водой добавлялось некоторое количество горчичного порошка (мера в каждой семье была своя), а затем простуженного ребенка заставляли опускать в нее ноги и сидеть, укутавшись сверху одеялом, до тех пор, пока температура воды не упадет настолько, что ступни перестанут потихоньку вариться. Затем на ноги надевали теплые шерстяные носки, а будущего пышущего здоровьем школьника отправляли в кровать.

Керосин от вшей

Вши были настоящей бедой не только для детей, но и для родителей, потому что вывести их было не так просто. Привозили непрошеных гостей, как правило, из летних лагерей, само собой, прямо в преддверии нового учебного года. Конечно, средства от вшей выпускались в СССР, но почему-то многие предпочитали истреблять их керосином, который намазывали на кожу головы, заматывали целлофановым пакетом и заставляли хозяина насекомых сидеть в таком виде пару часов. Пожалуй, один из самых опасных способов лечения, который мог приводить на настоящую больничную койку: керосин не только пожароопасен, но еще и очень токсичен.

Спиртовой компресс

Спирт был нужен в хозяйстве не только для того, чтобы отблагодарить сантехника и поджечь вату для банок. Его применяли и для компрессов. Некоторое количество едко пахнущей жидкости выливали на кусок ваты, который приматывали к шее простуженного ребенка, а сверху накладывали, если повезет, кусок пленки — или бумаги, если везения меньше. Сверху этот слоеный пирог из человека и компресса укутывали шерстяным платком или шарфом и отправляли спать. Засыпалось, надо сказать, очень быстро: пары спирта давали о себе знать.

Йод

Йод — еще одно универсальное средство в домашних аптечках советских людей, такая же панацея, как и «Звездочка». Им прижигали раны, что современные врачи категорически не советуют делать, рисовали сеточки, которые должны были помогать от растяжений, ушибов и синяков, добавляли в горячее молоко, чтобы вылечить кашель, — словом, у каждой семьи находился 1 000 и 1 способ применения йода.

А как вас лечили в детстве?