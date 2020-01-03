Люди показывают старые фото на фоне ковра. Они понравятся каждому, кто устал от лицемерия селфи

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Ностальгия — это не только чувство, но и некоторые вещи. Например, для всех, кто жил в постсоветских странах в 90-е, она на вкус как свежий хлеб, смоченный водой и посыпанный сахаром, на вид как спортивные костюмы кислотных цветов и джинсы-варенки, а на ощупь как ворсинки ковра, который почти каждый вешал в то время около кровати или дивана.

Вспомнить эти времена AdMe.ru помог ламповый тред, в котором люди поделились своими старыми фотографиями. Они решили показать свои снимки на фоне ковра. И, признаемся, мы давно не видели ничего искреннее.

1. «Я с мамой»

2. Самый улыбчивый участник флешмоба

3. «С детства истинная леди»

4. «И у меня такая фотография есть»

5. «Мама, папа и я на фоне ковра во время жизни в Чехии (на тот момент Чехословакии, город Есеник)»

6. «Какая была классная мода тогда»

7. «Так приятно вспомнить такие моменты. Оказывается, у меня целая коллекция фотографий на фоне ковра»

8. «Ой!»

9. «Полароидный снимок с маминой подписью, Вилюйск»

10. «Простите за плохое качество, но эта розовая луковица — я!»

11. «Ковер — наше все в 1990–2000-х»

12. «Запорожье, 1998 год *утирает слезы ностальгии*»

13. «Я жду, когда ковры вернутся в моду, это же так лампово»

14. «Милейший тред! На фото — боевые подруги, дружим до сих пор»

15. «Как-то так»

16. «И на полу тоже ковер»

17. «Кота звали Рики — в честь Рики Мартина»

18. «Справа — я, слева — старший брат»

19. «Мама что-то знала и не фотографировалась на фоне ковра»

20. «Кто еще на ковер дождик вешал?»

21. «Якутия, 1995 год»

22. «Надо маме сказать, чтобы переслала мне ковер из Саратова. А то неуютно как-то»

23. «С Новым 1999 годом!»

24. «Пока читала тред, прослезилась от теплоты фотографий. Вкину нашу веселую, дружную беззубую компанию»

25. «2 дорогих сердцу мужчины, которых, к сожалению, уже нет в живых»