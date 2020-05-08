15+ фото наших бабушек и дедушек в молодости, от красоты которых захватывает дух

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Пересматривать старые семейные снимки — это всегда словно отправиться в маленькое путешествие: перед глазами предстают совсем другие времена, лица и судьбы. И пусть кадры были сделаны много десятилетий назад, когда еще не существовало ни фотошопа, ни профессиональной ретуши, одно можно сказать точно: наши близкие на этих фотокарточках по-настоящему красивы.

Мы предлагаем вам окунуться в прошлое и посмотреть, как выглядели в молодости бабушки и дедушки авторов AdMe.ru и других интернет-пользователей. А тех, кто дочитает статью до конца, ждет бонус — доказательство того, что настоящей любви время не помеха.

«Моя бабушка в конце 1960-х»

«Нет, это не итальянский мафиози, это мой дед. Ему тут чуть за 20. Из-за войны дети оканчивали школу позже положенного. Он был студентом саратовского ветеринарного института, где и познакомился с бабушкой»

«Люблю эту фотографию моих бабушки и дедушки (1965 год)»

«Мои бабушка и дедушка, примерно 1954 год»

«Мой дедушка, который только что отправился на войну, в 1944 году. Морской пехотинец, сражавшийся на Тихоокеанском фронте Второй мировой войны»

«Моя бабушка. Красивая, как киноактриса из 1960-х»

«Моя бабушка Маша в конце 1940-х. Была очень скромной, но при этом модницей. Жила в деревне, возила сено на продажу в город, могла пройти 20 км пешком для того, чтобы сэкономить на проезде и купить новый гребешок»

«Мои бабушка Тамара и дедушка Карл Саллок, примерно 1951 год»

«Моя прабабушка покупает мясо в мясной лавке в Чикаго в конце 1940-х годов. Этим летом ей исполняется 102 года!»

«У бабушки и дедушки была любовь с первого взгляда. Дедуля был электриком, пришел что-то чинить в бабушкино общежитие, она вынесла ему стул, так и познакомились. А потом встретились на танцах и уже не расставались»

«Мои бабушка и дедушка. На обороте снимка написано: „Парень, которого я встретила в отпуске“. Ирландия, 1950-е»

«Бабушка Зинаида, 1956 год»

«Мой дедушка в 1945 году (ему 29 лет) возвращается к жизни после освобождения из Освенцима»

«Бабушка и дедушка держат на руках мою маму (примерно 1955 год). Дедушку я не застала, а вот бабушка была одним из самых душевных и веселых людей в моей жизни»

«Моя бабушка (конец 1960-х). Она была невероятно красивой, хоть и не пользовалась косметикой. Дети и животные тянулись к ней, как к диснеевской принцессе. Красоту она не ставила во главу угла, очень скромная была»

Бонус: «Мои бабушка и дедушка в день своей свадьбы (1966 год). Тогда была война, поэтому торжества не было, только расписались. Они вместе уже более 50 лет»