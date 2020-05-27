Люди похвастались вещами, которые старше их самих

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Пользователь твиттера под ником A_Kapustin начал занимательный флешмоб. Своих подписчиков он попросил поделиться снимками вещей, которыми они пользуются и которым куда больше лет, чем им самим.

Мы в AdMe.ru предались ностальгии, разглядывая эти предметы.

1. «Антикварное довоенное кольцо, которое старше меня, моих родителей и даже бабушек с дедушками»

2. «Я нашел вот такую необычную вещь. Оказывается, ее используют для того, чтобы колоть орехи»

3. «Свитер, в котором папа ходил в школу»

4. Лампа из середины 80-х

5. Этим кружкам 60 лет

6. Книжка 1887 года

7. «Окаменелости папоротника. Даже не представляю, на сколько лет эта вещь старше меня»

8. «Перочинный ножик, который достался от деда»

9. «Старше меня на 15 лет»

10. «Это фонарик моего прадеда»

11. «Кондитерская книжка, а я ведь и готовить не умею»

12. «Клин от Джозефа Эллиота, ему больше 150 лет. Ручка новая, старая рассыпалась в труху задолго до меня»

13. «Прадедушкина табакерка начала ХХ века»

14. «Логарифмическая линейка, старше меня на 20+ лет»

15. Тарелка 1968 года

16. Вот такой раритет