AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Косметика из нулевых, при виде которой хочется воскликнуть: «Где мои шестнадцать?»

232816
3k

Далекие нулевые сейчас кажутся туманным, но таким прекрасным временем. Яркие краски, ароматы свежести и ванили, сияющие блеском губы — все это навевает сладкие воспоминания. В эти золотые годы прилавки магазинов наконец наполнились всевозможной косметикой. А новые средства мы выбирали, руководствуясь рекламой, а не советами специалистов.

Мы в AdMe.ru, стряхнув пыль со старых косметичек, решили вспомнить, с помощью каких средств барышни наносили «боевую раскраску» в те времена.

Косметика Pupa

© ebay, © ebay

Сама компания никуда не исчезла, но, увы, в Лету канули все эти пузатые ангелочки, маленькие коробочки с блестками — в общем, все, что придавало нулевым такой сладкий и карамельный вид. Наш автор вспоминает, как у нее был похожий набор косметики от Pupa. Она им воспользовалась раза 2, остальное время просто зачарованно любовалась, раскрывая и закрывая палетки с разноцветными тенями, румянами и блестками.

© Italyfair, © Makeup

А молочко для тела с запахом ванили, клубники или шоколада? Ванная комната благоухала как кондитерская лавка.

Двухцветная тушь Bourjois

© ebay, © ebay

Тюбик, в котором была белая и черная тушь. Ну или коричневая. Хотя классикой был зеброподобный вариант. Она должна была придавать ресницам невероятный объем и пышность. А нас обучила пользоваться булавкой, дабы разделять окрашенные дебри. Видно, мы чересчур усердствовали с количеством наносимой туши, потому что ресницы безбожно слипались.

Шампунь Herbal Essences

© KiwiRetro / Youtube, © amazon

Старые добрые шампуни с зеленой крышечкой и неподражаемым ароматом. Современные варианты, говорят, уже совсем не такие. Фруктовый запах того Herbal Essences пробуждает ностальгию. Некоторые ценители до сих пор хранят у себя пару бутылочек, дабы предаться воспоминаниям.

Мечта всех девочек — «Маленькая фея»

© dochkisinochki

Это был беспроигрышный подарок для всех барышень, не достигших сурового возраста 12 лет. Все такое розовое, блестящее и вкусно пахнущее. Пожалуй, первая отечественная продукция для девочек, а не девушек.

Ароматы арбуза и огурца

© ebay

Нулевые благоухали свежестью, а именно источали запахи огурца и арбуза. Когда человек садился в автобус или метро, возникало ощущение, что он попал в фруктовую лавку. Летом это было вполне приятно, но зимой сбивало с толку.

Косметика Ffleur

© Wildberries, © Wildberries, © Wildberries

Неубиваемая пудра и волшебная подводка для глаз. Сам дизайн косметики навевал воспоминания о бабушкином туалетном столике с неизменной «Красной Москвой». Компания жива и здравствует до сих пор, так что есть шанс приобрести что-нибудь олдскульное.

Блеск для губ

© aliexpress, © ebay

Блеск для губ был обязательным элементом в косметичке. Желательно с фруктовым вкусом и запахом. По липкости эти продукты могли посоперничать с клеем «Момент». Приклеивалось к губам всё, начиная от волос и заканчивая крошками и пылью.

Цветная тушь для ресниц

© aliexpress

Ресницы могли быть какого угодно цвета, главное, чтобы не черного. Особенно котировалась белая и синяя тушь.

Туалетная вода Versace Red Jeans

© ebay

Ах, этот волшебный, приторно-сладкий аромат с цветочными и ванильными нотками. В далеких нулевых мы были уверены, что это детские духи. Оказалось, продукт предназначался для вполне взрослых дам. Кстати, Red Jeans до сих пор можно купить.

Помада M.A.C. Myth

© ebay

Ну или любая другая помада телесного цвета. К ней еще необходимо было купить белый или темно-коричневый карандаш для подводки губ.

Лаки Orly, Kiki, Wet N Wild

© ebay

Лаки всевозможных расцветок и тонов. Чем ярче и ядернее, тем лучше. Ногтям они явно шли не на пользу. Бедняги приобретали желтоватый цвет и безбожно слоились.

Тушь для волос

© Beloris

Долго в листе популярности не продержалась. Ее быстро победило простое мелирование.

Тени от Bourjois

© ebay

Маленькие круглые коробочки с тенями неизменно искушали. Особенной популярностью пользовался серебристый оттенок. Тени наносились на верхнее веко да и на все пространство под бровью.

Лосьон Lumene Vitamin C+

© Anna Leo / Irecommend

Лосьон не только увлажнял, но еще и придавал коже оттенок загара. А главное, в нем были столь популярные блестки. Блистать в 2000-х надо было обязательно. Желательно всем своим телом.

Помада Estee Lauder

© ebay

Такая роскошь водилась только в дорогих магазинах или, если очень повезет, в маминой косметичке. Завораживал даже не сам оттенок помады, а помпезная упаковка.

Anytime

© farpost, © Irecommend

Продукция таких марок, как Bourjois и Pupa, казалась непозволительной роскошью — мы ждали ее только в виде подарка на Новый год или день рождения. А для ежедневных экспериментов с внешностью отлично подходила косметика Anytime. Благо у них и помада была, и блеск для губ.

Помада Lumene

© ebay

Классический вариант для семейных выходов, где веселый блеск был неуместен. А главное, у них был тот самый неподражаемый телесный оттенок, который заставлял губы напрочь исчезнуть с лица. Хотя задумка была совсем другой — увеличить эту часть и придать ей неповторимую припухлость.

Маскировочные карандаши для лица

© Oriflame

Cчастливые обладательницы ровной кожи вовсю пользовались пудрой и тональником. Несчастным же барышням, украшенным прыщами, приходилось сначала бороться с изъянами всеми возможными средствами (в ход шли скрабы, пластыри, но лучше всего помогал салициловый спирт). А после использовался маскировочный карандаш. Эффект был невероятным.

Косметика Maybelline и IsaDora

© Carousell, © ebay

Такие наборы попадались в коллекциях девушек, которые подходили к макияжу серьезно, а главное, могли все эти недешевые продукты купить. Остальным же оставалось завистливо вздыхать. Помадой от Maybelline следовало делиться со всеми подружками. Хотя толпа барышень с губами одного цвета смотрелась, пожалуй, комично.

Косметика Mia

© Arm-group

Косметика Mia стала воплощенной мечтой каждой барышни. Нарядные бутылочки, вкусные запахи, средства на любой вкус — в общем, праздник девичьего сердца. К сожалению, на продукты этой марки у многих была аллергия. Это не мешало скупать многочисленные бутылочки и баночки просто для украшения туалетного столика.

Fabelic и Avon

© Faberlic3000

Когда появились каталоги, посвященные косметике, восторгам не было предела. Теперь можно было бесконечно листать странички, старательно выбирая приглянувшиеся товары. Почти у каждой девы нашлась знакомая, которая распространяла продукты той или иной марки.

Дезодоранты Fa

© Indiamart

В старые добрые времена, когда шариковых и сухих дезодорантов еще не было, но хоть какие-то уже появились, одним из самых популярных стал Fa. Любая девчонка мечтала о ярком флаконе, разбрызгивающем вкусный аромат. Фирма живет и здравствует до сих пор, но эти ее продукты уже не пользуются таким успехом.

А какая косметика из нулевых вспоминается вам?

Фото на превью arm-group
232816
3k