Косметика из нулевых, при виде которой хочется воскликнуть: «Где мои шестнадцать?»

Далекие нулевые сейчас кажутся туманным, но таким прекрасным временем. Яркие краски, ароматы свежести и ванили, сияющие блеском губы — все это навевает сладкие воспоминания. В эти золотые годы прилавки магазинов наконец наполнились всевозможной косметикой. А новые средства мы выбирали, руководствуясь рекламой, а не советами специалистов.

Мы в AdMe.ru, стряхнув пыль со старых косметичек, решили вспомнить, с помощью каких средств барышни наносили «боевую раскраску» в те времена.

Косметика Pupa

Сама компания никуда не исчезла, но, увы, в Лету канули все эти пузатые ангелочки, маленькие коробочки с блестками — в общем, все, что придавало нулевым такой сладкий и карамельный вид. Наш автор вспоминает, как у нее был похожий набор косметики от Pupa. Она им воспользовалась раза 2, остальное время просто зачарованно любовалась, раскрывая и закрывая палетки с разноцветными тенями, румянами и блестками.

А молочко для тела с запахом ванили, клубники или шоколада? Ванная комната благоухала как кондитерская лавка.

Двухцветная тушь Bourjois

Тюбик, в котором была белая и черная тушь. Ну или коричневая. Хотя классикой был зеброподобный вариант. Она должна была придавать ресницам невероятный объем и пышность. А нас обучила пользоваться булавкой, дабы разделять окрашенные дебри. Видно, мы чересчур усердствовали с количеством наносимой туши, потому что ресницы безбожно слипались.

Шампунь Herbal Essences

Старые добрые шампуни с зеленой крышечкой и неподражаемым ароматом. Современные варианты, говорят, уже совсем не такие. Фруктовый запах того Herbal Essences пробуждает ностальгию. Некоторые ценители до сих пор хранят у себя пару бутылочек, дабы предаться воспоминаниям.

Мечта всех девочек — «Маленькая фея»

Это был беспроигрышный подарок для всех барышень, не достигших сурового возраста 12 лет. Все такое розовое, блестящее и вкусно пахнущее. Пожалуй, первая отечественная продукция для девочек, а не девушек.

Ароматы арбуза и огурца

Нулевые благоухали свежестью, а именно источали запахи огурца и арбуза. Когда человек садился в автобус или метро, возникало ощущение, что он попал в фруктовую лавку. Летом это было вполне приятно, но зимой сбивало с толку.

Косметика Ffleur

Неубиваемая пудра и волшебная подводка для глаз. Сам дизайн косметики навевал воспоминания о бабушкином туалетном столике с неизменной «Красной Москвой». Компания жива и здравствует до сих пор, так что есть шанс приобрести что-нибудь олдскульное.

Блеск для губ

Блеск для губ был обязательным элементом в косметичке. Желательно с фруктовым вкусом и запахом. По липкости эти продукты могли посоперничать с клеем «Момент». Приклеивалось к губам всё, начиная от волос и заканчивая крошками и пылью.

Цветная тушь для ресниц

Ресницы могли быть какого угодно цвета, главное, чтобы не черного. Особенно котировалась белая и синяя тушь.

Туалетная вода Versace Red Jeans

Ах, этот волшебный, приторно-сладкий аромат с цветочными и ванильными нотками. В далеких нулевых мы были уверены, что это детские духи. Оказалось, продукт предназначался для вполне взрослых дам. Кстати, Red Jeans до сих пор можно купить.

Помада M.A.C. Myth

Ну или любая другая помада телесного цвета. К ней еще необходимо было купить белый или темно-коричневый карандаш для подводки губ.

Лаки Orly, Kiki, Wet N Wild

Лаки всевозможных расцветок и тонов. Чем ярче и ядернее, тем лучше. Ногтям они явно шли не на пользу. Бедняги приобретали желтоватый цвет и безбожно слоились.

Тушь для волос

Долго в листе популярности не продержалась. Ее быстро победило простое мелирование.

Тени от Bourjois

Маленькие круглые коробочки с тенями неизменно искушали. Особенной популярностью пользовался серебристый оттенок. Тени наносились на верхнее веко да и на все пространство под бровью.

Лосьон Lumene Vitamin C+

Лосьон не только увлажнял, но еще и придавал коже оттенок загара. А главное, в нем были столь популярные блестки. Блистать в 2000-х надо было обязательно. Желательно всем своим телом.

Помада Estee Lauder

Такая роскошь водилась только в дорогих магазинах или, если очень повезет, в маминой косметичке. Завораживал даже не сам оттенок помады, а помпезная упаковка.

Anytime

Продукция таких марок, как Bourjois и Pupa, казалась непозволительной роскошью — мы ждали ее только в виде подарка на Новый год или день рождения. А для ежедневных экспериментов с внешностью отлично подходила косметика Anytime. Благо у них и помада была, и блеск для губ.

Помада Lumene

Классический вариант для семейных выходов, где веселый блеск был неуместен. А главное, у них был тот самый неподражаемый телесный оттенок, который заставлял губы напрочь исчезнуть с лица. Хотя задумка была совсем другой — увеличить эту часть и придать ей неповторимую припухлость.

Маскировочные карандаши для лица

Cчастливые обладательницы ровной кожи вовсю пользовались пудрой и тональником. Несчастным же барышням, украшенным прыщами, приходилось сначала бороться с изъянами всеми возможными средствами (в ход шли скрабы, пластыри, но лучше всего помогал салициловый спирт). А после использовался маскировочный карандаш. Эффект был невероятным.

Косметика Maybelline и IsaDora

Такие наборы попадались в коллекциях девушек, которые подходили к макияжу серьезно, а главное, могли все эти недешевые продукты купить. Остальным же оставалось завистливо вздыхать. Помадой от Maybelline следовало делиться со всеми подружками. Хотя толпа барышень с губами одного цвета смотрелась, пожалуй, комично.

Косметика Mia

Косметика Mia стала воплощенной мечтой каждой барышни. Нарядные бутылочки, вкусные запахи, средства на любой вкус — в общем, праздник девичьего сердца. К сожалению, на продукты этой марки у многих была аллергия. Это не мешало скупать многочисленные бутылочки и баночки просто для украшения туалетного столика.

Fabelic и Avon

Когда появились каталоги, посвященные косметике, восторгам не было предела. Теперь можно было бесконечно листать странички, старательно выбирая приглянувшиеся товары. Почти у каждой девы нашлась знакомая, которая распространяла продукты той или иной марки.

Дезодоранты Fa

В старые добрые времена, когда шариковых и сухих дезодорантов еще не было, но хоть какие-то уже появились, одним из самых популярных стал Fa. Любая девчонка мечтала о ярком флаконе, разбрызгивающем вкусный аромат. Фирма живет и здравствует до сих пор, но эти ее продукты уже не пользуются таким успехом.