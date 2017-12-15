Какой макияж был писком моды в год, когда вы родились?

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Каждый год появляется новый бьюти-тренд, который будоражит всех модниц, заставляет их опустошать полки в магазинах косметики, но вскоре грубо вытесняется новым. И так год за годом. AdMe.ru предлагает взглянуть на самые запоминающиеся тренды прошедших лет в макияже. И не удивляйтесь, если мама скажет, что блестки, перламутр, хайлайтер уже были модными в годы ее молодости.

1982: Розового много не бывает. И даже тушь

1983: Только фиолетовые губы. У всех

1984: Густые брови. Правда, на них не тратили столько средств, как сейчас

1985: Вернулись к помадам натурального цвета. Ненадолго

1986: И вновь ядреная помада. Вместе с такими же тенями

1987: Очередная «новая эра» красных губ

1988: Фокус на глаза с голубой подводкой

1989: А вот теперь особый акцент на брови

1990: Знакомство с архитектурой лица и контурингом

1991: Короткая передышка с натурально-розовыми губами

1992: И снова брови, но на этот раз ниточками

1993: Контур ярче помады — хит года

1994: Идеальный макияж тот, которого не видно

1995: Черная подводка, белые тени — выразительный взгляд

1996: Перламутр появился и пропал

1997: Металлик на глазах и шиммер даже на ключицах

1998: Естественный и неестественный загар у всех

1999: Smoky eyes навсегда завоевали мир

2000: Гламурные голубые тени сменили томный smoky

Между 2000-м и 2015-м вы и сами знаете, что было в моде. А мы напомним о последних 3 годах.

2015: Контурирование лица разделило искусство макияжа на «до» и «после»

2016: Стробинг с помощью хайлайтера и пальцев — как все просто

2017: Эффект зацелованных губ. Четкий контур — в прошлом

Чего ждать от грядущего 2018-го? Совсем скоро узнаем.