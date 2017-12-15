Какой макияж был писком моды в год, когда вы родились?
Каждый год появляется новый бьюти-тренд, который будоражит всех модниц, заставляет их опустошать полки в магазинах косметики, но вскоре грубо вытесняется новым. И так год за годом.
AdMe.ru предлагает взглянуть на самые запоминающиеся тренды прошедших лет в макияже. И не удивляйтесь, если мама скажет, что блестки, перламутр, хайлайтер уже были модными в годы ее молодости.
1982: Розового много не бывает. И даже тушь
1983: Только фиолетовые губы. У всех
1984: Густые брови. Правда, на них не тратили столько средств, как сейчас
1985: Вернулись к помадам натурального цвета. Ненадолго
1986: И вновь ядреная помада. Вместе с такими же тенями
1987: Очередная «новая эра» красных губ
1988: Фокус на глаза с голубой подводкой
1989: А вот теперь особый акцент на брови
1990: Знакомство с архитектурой лица и контурингом
1991: Короткая передышка с натурально-розовыми губами
1992: И снова брови, но на этот раз ниточками
1993: Контур ярче помады — хит года
1994: Идеальный макияж тот, которого не видно
1995: Черная подводка, белые тени — выразительный взгляд
1996: Перламутр появился и пропал
1997: Металлик на глазах и шиммер даже на ключицах
1998: Естественный и неестественный загар у всех
1999: Smoky eyes навсегда завоевали мир
2000: Гламурные голубые тени сменили томный smoky
Между 2000-м и 2015-м вы и сами знаете, что было в моде. А мы напомним о последних 3 годах.
2015: Контурирование лица разделило искусство макияжа на «до» и «после»
2016: Стробинг с помощью хайлайтера и пальцев — как все просто
2017: Эффект зацелованных губ. Четкий контур — в прошлом
Чего ждать от грядущего 2018-го? Совсем скоро узнаем.
Фото на превью eastnews