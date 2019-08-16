Как выглядело соблазнительное тело по мнению советских женщин

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Красота — дело субъективное. Однако в разные годы общепринятые стандарты кардинально меняются. Например, в один период времени женщины стараются похудеть, а в другой набирают с десяток лишних килограммов. У жительниц Страны Советов были свои представления о том, что такое истинная красота. И эти представления разительно отличались от западных эталонов.

AdMe.ru проследил эволюцию образа советских женщин и сравнил моду разных лет.

1920-е

Послереволюционное десятилетие стало переломным для всей страны. И советские женщины не остались в стороне. В моду вошла утилитарность: стрижки стали короче, а одежда — проще.

Женщины перестали подчеркивать формы приталенными платьями. В моде был минимальный макияж — ярко накрашенные губы и брови.

Из-за непростой экономической обстановки одежду часто шили из остатков ткани, использовали постельное белье и даже занавески. Наряды стали смелее — теперь женщины не боятся показать оголенные руки и стройные ноги.

Розовая мечта всех модниц 20-х — фильдеперсовые и фильдекосовые чулки. До господства синтетики было еще далеко, поэтому чулки делали из тонкой хлопчатобумажной ткани. Стоили они дорого, быстро рвались и к тому же собирались морщинами на коленях. Однако подчеркивали стройность обладательницы — этого было достаточно.

1930–1940-е

В 30-х пришла мода на здоровую крестьянскую полноту. Женщины получили равные права с мужчинами и трудились не меньше представителей сильного пола.

Во внешности теперь ценятся полные руки и ноги, широкие бедра — признаки силы и репродуктивного здоровья. Словом, советская женщина тех времен — это надежный друг, товарищ и мать, а не муза.

Государство активно пропагандировало здоровый образ жизни. В 1931 году ввели нормативы ГТО, и женщины сдавали их наравне с мужчинами. Ежегодно на Красной площади проводили парады физкультурников — теперь спортивное и крепкое тело стало идеалом красоты.

Мода на блонд пришла в СССР с Запада. Советские красавицы открыли для себя перекись водорода и обесцвечивали волосы. Во время Великой Отечественной войны женщинам было не до красоты — все силы, моральные и физические, были направлены на выживание.

1950–1960-е

К середине 50-х в городах открылись парикмахерские, где можно было сделать прическу и маникюр. Женщины стряхнули с себя ужасы войны и начали стремиться к красоте.

После полуголодных военных лет советские женщины стали вновь набирать вес, полнота не считалась чем-то зазорным. Наоборот, государство отправляло трудящихся в санатории, и вернуться с прибавкой 3–4 кг было обычным делом.

Девушки активно строили карьеру, становились отличницами производств и ударницами социалистического труда. Обложки журналов украсили работницы заводов — молодые красавицы со здоровым румянцем. Журнал «Огонек» опубликовал фото комсомолки Ани Капичан и сделал девушку знаменитостью. Трудящуюся киевского завода «Точэлектроприбор» сравнивали с красавицами эпохи Возрождения.

После Всемирного фестиваля молодежи советские женщины стали перенимать зарубежную моду. Скромные платья остались в прошлом. Девушки хотели носить наряды, которые подчеркивают талию и делают бедра пышными. В гардеробе модниц появились каблуки и даже бикини.

1970-е

В 70-е советские женщины опять стройнеют. Любой красавице хочется примерить модный «заграничный» образ. А самые везучие могут позволить себе одежду, которую привозят тайком из-за рубежа.

Это эпоха расцвета советского гламура — женщины активно пользуются косметикой. Модницам пришлось освоить искусство шитья, потому что достать в магазине что-нибудь модное и красивое почти невозможно.

Химическая завивка волос удерживает первую строчку в рейтинге причесок. Еще бы — такая укладка держится месяцами и не требует особого ухода.

До повального увлечения фитнесом еще далеко. Однако бесплатные спортивные секции доступны всем слоям населения, и женщины пользуются возможностью держать себя в форме.

1980-е

В 80-х произошло крушение старых стереотипов красоты. В страну проник журнал Burda Moden и каталоги немецких товаров. Женщины вовсю копировали прически и макияж западных моделей. Образ становится все более раскрепощенным — никаких жестких укладок и минималистичного макияжа, все должно быть ярко!

Оказалось, что в СССР есть множество девушек с «модельными» параметрами 90-60-90.

В моду вошли джинсы, прическа «мальвина» и расслабленный стиль.

В конце 80-х появились первые фитнес-клубы. Теперь каждая женщина мечтала иметь стройную, подтянутую и атлетичную фигуру. В моду вошли узкие бедра и пышная грудь.