Как изменились 14 российских звезд со времен пика их карьеры
В 90-е годы в Россию хлынула масса пестрой заграничной одежды, а вместе с ней пришла мода на откровенные наряды, которых наши соотечественники никогда не видели. Не избежала влияния новых трендов и российская эстрада: артисты выходили на сцену в весьма экстравагантных костюмах.
Мы в AdMe.ru нашли 14 сценических образов, которые примерили на себя настоящие гиганты отечественной поп-индустрии.
1. Алла Пугачева
В конце 80-х — начале 90-х Алла Борисовна активно позиционировала себя как рок-певицу и гастролировала по Швеции, Швейцарии, Финляндии, Норвегии и другим странам. На смену обширным балахонам пришли более экстравагантные и современные наряды.
Основные хиты того времени:
- «Между небом и землей» (1990)
- «Не говори „прощай“» (1991)
- «Любовь, похожая на сон» (1994)
2. Андрей Григорьев-Апполонов
Группа «Иванушки International» образовалась в 1995 году, а до этого времени Андрей Григорьев-Апполонов пробовал себя в качестве танцора в мюзикле «Минскофф». Дебютный альбом группа выпустила в 1996 году под названием «Конечно, он».
Основные хиты 90-х:
- «Тучи» (1996)
- «Девчонка-девчоночка» (1997)
- «Тополиный пух» (1999)
3. Тимати
В 90-е годы Тимати только начинал пробовать себя в мире музыки и некоторое время был бэк-вокалистом у Децла. В 1998 году Тимати создал свою группу VIP77, а сольный альбом выпустил только в 2006-м.
Основной хит 90-х:
- «Пятница» (1999)
4. Наташа Королева
Впервые эта певица вышла на сцену еще в 3-летнем возрасте, когда была участницей Большого детского хора радио и телевидения Украины. А 1990 год стал для Наташи Королевой судьбоносным — именно тогда была выпущена песня «Желтые тюльпаны», которая сделала ее популярной не только в России, но и за границей.
Основные хиты 90-х:
- «Желтые тюльпаны» (1990)
- «Дельфин и русалка» (1992)
- «Маленькая страна» (1995)
5. Юрий Шатунов
В 1991 году Юрий Шатунов покидает группу «Ласковый май» и начинает сольную карьеру. Дебютный альбом певец выпустил год спустя — в 1992-м.
Основные хиты 90-х:
- «Звездная ночь» (1992)
- «Чужая боль» (1994)
- «Мама» (1994)
6. Владимир Пресняков
В 1989 году Владимир Пресняков получил «Золотой ключ» и вмиг стал одним из самых узнаваемых артистов как в СССР, так и за рубежом.
Основные хиты 90-х годов:
- «Стюардесса по имени Жанна» (1993)
- «День, в который ты ушла» (1994)
- «Черное море» (1996)
7. Ирина Аллегрова
90-е годы были расцветом творчества Ирины Аллегровой: она только что ушла из группы «Электроклуб-2» и начала сольную карьеру, а меньше чем через год стала лучшей певицей года по мнению хит-парада «Звуковая дорожка».
Основные хиты 90-х:
- «Не улетай, любовь» (1992)
- «Привет, Андрей» (1994)
- «Я тучи разведу руками» (1996)
8. Шура
С середины 90-х годов Шура обрел популярность массовика-затейника, умело развлекавшего публику экстравагантными выходками и незаурядной внешностью (главным образом — отсутствием передних зубов). Пик карьеры пришелся на конец 90-х.
Основные хиты того времени:
- «Холодная луна» (1997)
- «Отшумели летние дожди» (1997)
- «Ты не верь слезам» (1998)
9. Децл
В 90-х годах Кирилл Толмацкий активно интересовался музыкой и не имел еще популярности. Дебютный альбом Децл начал записывать в 1999 году, а закончил в 2000-м. В создании этого альбома приняли участие известные на сегодняшний день Тимати и Лигалайз.
Основной хит 90-х:
- «Пятница» (1999)
10. Филипп Киркоров
90-е годы стали пиком популярности этого артиста: он выиграл гран-при на конкурсе «Шлягер-90», снял клип «Атлантида», который стал хитом года, и получил несколько крупных премий («Овация», «Золотой Орфей» и др.). В 1990-м был выпущен дебютный сольный альбом.
Основные хиты того времени:
- «Я поднимаю свой бокал» (1994)
- «Зайка моя» (1996)
- «Ой, мама, шика дам!» (1999)
11. Лариса Долина
На 90-е годы пришелся расцвет и карьеры Ларисы Долиной: в 1991-м она получила звание лучшей певицы года, а в 1993-м — заслуженной артистки России. Следующий год принес ей премию «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица».
Основные хиты Ларисы Долиной в то время:
- «Льдинка» (1993)
- «Стоят девчонки» (1996)
- «Увижу, узнаю» (1997)
12. «На-на»
В 90-х годах группа «На-на» только появилась на эстраде и быстро завоевала популярность советского зрителя во многом благодаря эпатажности и довольно откровенным костюмам, которые никто из советских людей раньше не видел.
Основные хиты 90-х годов:
- «Фаина» (1992)
- «Упала шляпа» (1993)
- «Крошка моя» (1998)
13. Лолита
С 1985 года Лолита была участницей кабарэ-дуэта «Академия» вместе с Александром Цекало, а сольную карьеру начала только в 2000 году. Упомянутый дуэт пользовался большим успехом вплоть до конца 90-х годов.
Хиты того времени:
- «Я обиделась» (1996)
- «Зараза» (1996)
- «Ту-ту-ту, на-на-на» (1999)
14. Татьяна Буланова
На 90-е годы пришлось начало карьеры Татьяны Булановой: артистка записала несколько альбомов и выиграла гран-при на конкурсе «Шлягер-1991». К 1996 году певица стала очень популярной в Советском Союзе во многом благодаря песне «Ясный мой свет», ставшей суперхитом.
Основные песни 90-х:
- «Не плачь» (1991)
- «Ясный мой свет» (1996)
- «Нежность» (1997)
А вам какой наряд больше всего запомнился?
Фото на превью tanjand / livejournal