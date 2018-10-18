Как изменились 14 российских звезд со времен пика их карьеры

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В 90-е годы в Россию хлынула масса пестрой заграничной одежды, а вместе с ней пришла мода на откровенные наряды, которых наши соотечественники никогда не видели. Не избежала влияния новых трендов и российская эстрада: артисты выходили на сцену в весьма экстравагантных костюмах.

Мы в AdMe.ru нашли 14 сценических образов, которые примерили на себя настоящие гиганты отечественной поп-индустрии.

1. Алла Пугачева

В конце 80-х — начале 90-х Алла Борисовна активно позиционировала себя как рок-певицу и гастролировала по Швеции, Швейцарии, Финляндии, Норвегии и другим странам. На смену обширным балахонам пришли более экстравагантные и современные наряды. Основные хиты того времени: «Между небом и землей» (1990)

«Не говори „прощай“» (1991)

«Любовь, похожая на сон» (1994)

2. Андрей Григорьев-Апполонов

Группа «Иванушки International» образовалась в 1995 году, а до этого времени Андрей Григорьев-Апполонов пробовал себя в качестве танцора в мюзикле «Минскофф». Дебютный альбом группа выпустила в 1996 году под названием «Конечно, он». Основные хиты 90-х: «Тучи» (1996)

«Девчонка-девчоночка» (1997)

«Тополиный пух» (1999)

3. Тимати

В 90-е годы Тимати только начинал пробовать себя в мире музыки и некоторое время был бэк-вокалистом у Децла. В 1998 году Тимати создал свою группу VIP77, а сольный альбом выпустил только в 2006-м. Основной хит 90-х: «Пятница» (1999)

4. Наташа Королева

Впервые эта певица вышла на сцену еще в 3-летнем возрасте, когда была участницей Большого детского хора радио и телевидения Украины. А 1990 год стал для Наташи Королевой судьбоносным — именно тогда была выпущена песня «Желтые тюльпаны», которая сделала ее популярной не только в России, но и за границей. Основные хиты 90-х: «Желтые тюльпаны» (1990)

«Дельфин и русалка» (1992)

«Маленькая страна» (1995)

5. Юрий Шатунов

В 1991 году Юрий Шатунов покидает группу «Ласковый май» и начинает сольную карьеру. Дебютный альбом певец выпустил год спустя — в 1992-м. Основные хиты 90-х: «Звездная ночь» (1992)

«Чужая боль» (1994)

«Мама» (1994)

6. Владимир Пресняков

В 1989 году Владимир Пресняков получил «Золотой ключ» и вмиг стал одним из самых узнаваемых артистов как в СССР, так и за рубежом. Основные хиты 90-х годов: «Стюардесса по имени Жанна» (1993)

«День, в который ты ушла» (1994)

«Черное море» (1996)

7. Ирина Аллегрова

90-е годы были расцветом творчества Ирины Аллегровой: она только что ушла из группы «Электроклуб-2» и начала сольную карьеру, а меньше чем через год стала лучшей певицей года по мнению хит-парада «Звуковая дорожка». Основные хиты 90-х: «Не улетай, любовь» (1992)

«Привет, Андрей» (1994)

«Я тучи разведу руками» (1996)

8. Шура

С середины 90-х годов Шура обрел популярность массовика-затейника, умело развлекавшего публику экстравагантными выходками и незаурядной внешностью (главным образом — отсутствием передних зубов). Пик карьеры пришелся на конец 90-х. Основные хиты того времени: «Холодная луна» (1997)

«Отшумели летние дожди» (1997)

«Ты не верь слезам» (1998)

9. Децл

В 90-х годах Кирилл Толмацкий активно интересовался музыкой и не имел еще популярности. Дебютный альбом Децл начал записывать в 1999 году, а закончил в 2000-м. В создании этого альбома приняли участие известные на сегодняшний день Тимати и Лигалайз. Основной хит 90-х: «Пятница» (1999)

10. Филипп Киркоров

90-е годы стали пиком популярности этого артиста: он выиграл гран-при на конкурсе «Шлягер-90», снял клип «Атлантида», который стал хитом года, и получил несколько крупных премий («Овация», «Золотой Орфей» и др.). В 1990-м был выпущен дебютный сольный альбом. Основные хиты того времени: «Я поднимаю свой бокал» (1994)

«Зайка моя» (1996)

«Ой, мама, шика дам!» (1999)

11. Лариса Долина

На 90-е годы пришелся расцвет и карьеры Ларисы Долиной: в 1991-м она получила звание лучшей певицы года, а в 1993-м — заслуженной артистки России. Следующий год принес ей премию «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Основные хиты Ларисы Долиной в то время: «Льдинка» (1993)

«Стоят девчонки» (1996)

«Увижу, узнаю» (1997)

12. «На-на»

В 90-х годах группа «На-на» только появилась на эстраде и быстро завоевала популярность советского зрителя во многом благодаря эпатажности и довольно откровенным костюмам, которые никто из советских людей раньше не видел. Основные хиты 90-х годов: «Фаина» (1992)

«Упала шляпа» (1993)

«Крошка моя» (1998)

13. Лолита

С 1985 года Лолита была участницей кабарэ-дуэта «Академия» вместе с Александром Цекало, а сольную карьеру начала только в 2000 году. Упомянутый дуэт пользовался большим успехом вплоть до конца 90-х годов. Хиты того времени: «Я обиделась» (1996)

«Зараза» (1996)

«Ту-ту-ту, на-на-на» (1999)

14. Татьяна Буланова

На 90-е годы пришлось начало карьеры Татьяны Булановой: артистка записала несколько альбомов и выиграла гран-при на конкурсе «Шлягер-1991». К 1996 году певица стала очень популярной в Советском Союзе во многом благодаря песне «Ясный мой свет», ставшей суперхитом. Основные песни 90-х: «Не плачь» (1991)

«Ясный мой свет» (1996)

«Нежность» (1997)

А вам какой наряд больше всего запомнился?