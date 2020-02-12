Как выглядели мировые звезды спорта, когда их путь к славе только начинался

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Талантливый спортсмен — это всегда упорный характер, воля и харизма. Поэтому эти люди запоминаются широкой публике — даже той, которая не слишком интересуется спортом, — и становятся настоящими звездами, за жизнью которых наблюдают так же, как за жизнью актеров или певцов.

AdMe.ru любопытно узнать, как дебютировали спортсмены, как они выглядели, когда стали знаменитыми, как выглядят и чем занимаются сейчас.

1. Хоккей: Александр Овечкин

Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин и обладатель Кубка Стэнли — 2018 в свое время был самым юным участником в истории российской Суперлиги: Саше было 17 лет. Его всегда отличала блестящая игра. Спортсмен стал первым хоккеистом из России, забившим 500 и 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сегодня карьера Овечкина в самом разгаре. Несмотря на блестящий успех в НХЛ и звание одного из самых результативных игроков, Овечкин находит время, чтобы выступать за сборную России. В 2020 году обозреватели прочат ему рекорд — 700 и более голов в новых турнирах НХЛ. В личной жизни хоккеист счасливо женат на начинающей актрисе Анастасии Шубской, дочери Веры Глаголевой.

2. Большой теннис: Мария Шарапова

Мария Шарапова — одна из 10 женщин в истории, кто обладает «карьерным шлемом». Это значит, что она выиграла все турниры Большого шлема, только в разные годы. На турнирах для взрослых Международной федерации тенниса Мария дебютировала всего в 14 лет. Ее самобытный стиль игры отмечали всегда: сильный и точный удар ракеткой она сопровождала громким криком. Оказывается, некоторые вскрики Шараповой на корте достигают 105 децибел. А это приравнивается к звуку двигателя в реактивном самолете. Сегодня Мария совмещает спортивные выступления с руководством бизнесом. Под брендом Shugarpova выпускаются шоколад и леденцы. Теннисистка активно ведет свои страницы в соцсетях, общается с поклонниками, а вот о личной жизни не распространяется.

3. Футбол: Андрей Аршавин

Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России и обладатель множества наград, по версиям многочисленных опросников не раз признавался лучшим футболистом России. Хотя его карьера полна взлетов и падений, он запомнился именно как яркий и быстро принимающий решения игрок. У Аршавина есть характерный жест: после каждого забитого гола форвард, словно призывая к тишине, прикладывает указательный палец к губам. Аршавин завершил свою карьеру игрока в 2018 году в составе казахстанского клуба «Кайрат», а после начал карьеру тренера юношеских команд.

4. Фигурное катание: Алина Загитова

Алина Загитова — первая российская фигуристка, которая сумела завоевать все титулы в мировом и юниорском фигурном катании. В детстве она тренировалась в Ижевске, а потом попала под крыло одного из самых результативных тренеров Этери Тутберидзе и переехала в Москву. Ее дебют состоялся в 2016 году на первенстве России, а уже в сентябре 2017 года на первом взрослом соревновании Lombardia Trophy она выиграла золото. В конце 2019 года Загитова приняла решение приостановить карьеру. Но в начале 2020-го фигуристка вернулась к тренировкам, и поклонники надеются, что впереди у нее еще много рекордов.

5. Большой теннис: Серена Уильямс

Американская теннисистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс всегда славилась резкой и самобытной игрой. Ее первые тренеры говорили, что она буквально сметает соперников на корте. Яркая карьера Серены началась, когда она, занимая 304-ю ступеньку в рейтинге ракеток мира, сумела обыграть сильнейшую теннисистку того времени Монику Селеш. Это позволило Уильямс попасть в сотню сильнейших мировых теннисисток и развиваться дальше. Сегодня спортсменка продолжает участвовать в теннисных соревнованиях. Но она добилась успеха не только в спорте: Серена известна как актриса и дизайнер одежды.

6. Прыжки с шестом: Елена Исинбаева

Когда-то выдворенная из училища олимпийского резерва за бесперспективность, Исинбаева побила 28 мировых рекордов, стала двукратной обладательницей олимпийского золота и многократной чемпионкой мира и Европы. До 15 лет Елена занималась спортивной гимнастикой, но высокий рост помешал ей продолжить карьеру в этом направлении. Тренер предложил попробовать прыжки с шестом. Уже в 17 лет она завоевала свою первую золотую медаль. Сегодня Исинбаева руководит благотворительным фондом, силами которого осуществляется поддержка детей, занимающихся спортом. Она принимает участие в различных спортивных мероприятиях, является членом комиссии Международного олимпийского коммитета. У Елены растет двое детей.

7. Художественная гимнастика: Ляйсан Утяшева

Художественная гимнастка стала известна после абсолютного первенства на Кубке мира в Берлине в 2001 году. Ляйсан было 16 лет. После этого она стала тренироваться под руководством сильнейшего тренера Ирины Винер. Утяшевой пришлось пережить сложный период в жизни и карьере, когда после неудачного прыжка были выявлены множественные переломы ладьевидной кости одной ноги и расхождение кости на другой. После 6 операций девушка продолжала тренироваться, некоторое время ей приходилось это делать с ногами в гипсе. Спортсменке удалось выиграть чемпионат Европы и другие международные соревнования. В 2006 году она завершила спортивную карьеру и нашла себя в роли телеведущей, писательницы и постановщика танцевальных шоу. Утяшева замужем за вещущим Comedy Club Павлом Волей.

8. Смешанные боевые искусства: Хабиб Нурмагомедов

Широкая публика узнала Нурмагомедова после скандального боя с Конором Макгрегором в 2019 году. Харизматичный боец обладает титулами чемпиона России, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы. Он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона турнира по смешанным единоборствам UFC. В 12 лет Хабиб обучился техникам дзюдо, боевого самбо и других видов единоборств. На профессиональный ринг впервые вышел в 20 лет. Спортсмен крайне популярен в социальных сетях — так, в Instagram у него более 18 млн подписчиков. При этом он максимально скрывает личную жизнь, как мусульманин оберегая семью от посторонних глаз.

9. Фигурное катание: Каролина Костнер

Фигуристка, выступающая в одиночном катании, стала первой итальянкой, ставшей чемпионкой мира в этом виде спорта. Каролина отличалась высокой скоростью, амплитудными прыжками и умением вращаться по часовой стрелке при выполнении элементов, что является большой редкостью среди фигуристов. Ее карьера началась в 2001 году с победы на чемпионате Италии среди юниоров. После допингового скандала, связанного с партнером Костнер — олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе Алексом Шварцером, фигуристка была отстранена от тренировок на 16 месяцев. Сейчас она продолжает участвовать в соревнованиях и после длительного перерыва наконец чувствует себя уверенно, хотя не так давно перенесла операцию.

10. Бокс: Майк Тайсон

Имя Майка Тайсона по сей день остается самым узнаваемым в мире среди боксеров. Чемпион мира и мастер быстрого нокаута, многие рекорды которого не побиты до сих пор, начал свою карьеру в 1982 году, когда выступал в юношеской категории Олимпийских игр. Уже первого соперника ему удалось победить за 8 секунд. Сегодня знаменитый боксер снимается в кино, поддерживает музыкальные фестивали, занимается бизнесом. Среди его проектов — выпуск марки энергетического напитка Iron Energydrink.

11. Плавание: Юлия Ефимова

Обаятельная Юлия Ефимова — российская пловчиха, которая многократно побеждала в мировых и европейских первенствах и олимпиадах. Она считается одной из ведущих спортсменок в заплывах в стиле брасс и стала первой россиянкой, победившей в заплыве на дистанции 50 м. Первый успех пришел к Юлии в 15 лет. За один европейский турнир она выиграла соревнования на 50, 100 и 200 м брассом. Ее мастерство оттачивалось в США, но выступает Юлия за Россию. Сейчас ее карьера в разгаре, но, как говорит сама спортсменка, после 2020 года она хочет выйти замуж и родить детей.

Бонус. Фигурное катание: Тоня Хардинг

Тоня Хардинг, американская фигуристка-одиночница, известна в мире не столько своими достижениями, сколько скандалом, связанным с ее именем. Карьера спортсменки резко завершилась после того, как ее бывший муж Джефф Гиллоули напал на ее соперницу по льду Нэнси Керриган. Соучастие Хардинг в нападении на конкурентку стало одним из самых скандальных эпизодов в мире спорта. В 2017 году был снят биографический фильм «Тоня против всех», главную роль в котором сыграла Марго Робби. Сегодня Хардинг поддерживает форму занятиями боксом и даже участвует в соревнованиях в этом виде спорта.