Как выглядели 14 российских телеведущих, когда только начинали свое восхождение на звездный олимп

Елена Малышева, Роза Сябитова, Тимур Соловьев — пожалуй, эти имена знакомы каждому, кто хоть иногда смотрит телевизор. Однако мало кто знает, как выглядели будущие знаменитости, когда только попали на голубой экран.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть архивные передачи с участием наших любимых телеведущих. И выяснили, что многие из них с годами стали выглядеть еще привлекательнее.

Яна Троянова

Впервые зрители увидели на экранах Яну Троянову в короткометражке «Сахар» в 2007 году. Далее последовали такие успешные работы, как «Волчок» (2009), «Кококо» (2012), «Марафон желаний» (2020). Прежде всего Яну знают как актрису, но в 2019 году она попробовала себя в роли ведущей, став лицом проекта «Последний герой» на канале ТВ-3.

Тимур Соловьев

В 2004 году, сразу после окончания университета, Тимур стал ведущим новостей на канале «Глас». Спустя некоторое время ему доверили стать лицом авторской программы о клубной жизни под названием «Face Control». В дальнейшем молодому человеку удалось поработать на MTV, «Муз-ТВ», а с 2011 года он является ведущим «Доброго утра» на Первом канале.

Дмитрий Борисов

С 16 лет Дмитрий Борисов работал на радио «Эхо Москвы». Он начинал с карьеры редактора и добрался до должности ведущего новостей. В 2006 году Дмитрия пригласили на Первый канал, где он стал появляться в утренних новостях, а с 2011-го по 2017 год вел программу «Время». Сейчас Дмитрий — генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» и лицо ток-шоу «Пусть говорят».

Юлия Барановская

Свою карьеру на голубом экране Юлия Барановская начала в 2014 году — на тот момент ей было 29 лет. Тогда она стала соведущей передачи «Чего хотят мужчины» на ТНТ, а чуть позже канал «Россия-1» пригласил ее в ток-шоу «Девчата». С 2016 года вместе с Александром Гордоном ведет ток-шоу «Мужское / Женское» и выступает защитницей в «Модном приговоре».

Владимир Соловьев

На телевидении Владимир Соловьев начал работать в 1999 году по приглашению гендиректора канала ТНТ. Он стал лицом программы «Страсти по Соловьеву», где брал интервью у звезд политики, культуры, спорта, шоу-бизнеса. Сейчас он выходит в эфир с передачей «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Сабина Пантус

Свою большую работу на ТВ Сабина Пантус начала в 2017 году. Тогда она стала одним из экспертов ток-шоу «На самом деле» на Первом канале. До этого у Сабины были эпизодические появления на телеэкранах: иногда ее приглашали в передачи развлекательного формата, где она давала небольшие интервью. Так вот, одним из первых ее эфиров стало появление в программе «Настроение» на ТВЦ.

Елена Малышева

Свою телевизионную карьеру Елена Малышева начинала с кемеровского телевидения. Она стала автором программы «Рецепт» (1992). На федеральный канал Елена попала в 33 года — тогда широкий зритель узнал ее как создателя и ведущую программы «Врача вызывали?» (РТР). Сегодня Елена Васильевна работает на Первом канале в программах «Жить здорово» и «Здоровье с Еленой Малышевой». В 2021-м году ей исполнилось 60 лет.

Роза Сябитова

Роза Сябитова — пожалуй, одна из самых знаменитых свах России. Сначала она открыла свое агентство знакомств (1995), а 14 лет назад стала ведущей телешоу «Ищу любовь» на «Стрим-ТВ». Спустя год талантливую телевизионщицу заметило руководство Первого канала и предложило ей вести передачу «Давай поженимся!», где она работает и сегодня.

Александр Пушной

Впервые на ТВ Александр Пушной появился в 1997 году. Тогда он принял участие в КВН в составе команды «НГУ», где исполнил пародию на Стинга. Этот номер прославил молодого юмориста, так что вскоре его заметило руководство канала ТВ-6, которое предложило ему влиться в команду программы «БИС». Затем последовали такие громкие проекты, как «Хорошие шутки», «Слава богу, ты пришел!», «Галилео» (СТС).

Жанна Бадоева

Свою карьеру ведущей Жанна начала в 2011 году — тогда она стала лицом тревел-шоу «Орел и решка». Эту передачу она вела вместе со своим прежним супругом Аланом Бадоевым до 2012 года. С начала 2019-го работает на Первом канале в программе «Жизнь других».

Дмитрий Шепелев

Свою телевизионную карьеру Дмитрий Шепелев начал строить, еще будучи учеником 9-го класса. Тогда на белорусском канале БТ вышло ток-шоу «5×5», посвященное подросткам и студентам. Какое-то время он работал на радио и на украинском телевидении, а в 2008 году перешел на Первый канал, где вел такие популярные проекты, как «Можешь? Спой!», «На самом деле». В 2020 году ушел на ТНТ.

Светлана Зейналова

Как и многие коллеги, Светлана начинала свою карьеру с работы на радио. Ее дебют на телевидении состоялся на канале ТВЦ в программе «Настроение». А спустя полтора года ее заметило руководство Первого канала, которое пригласило ее на роль ведущей в «Доброе утро», где Светлана работает и сегодня.

Андрей Разыграев

После окончания журфака Андрей Разыграев устроился на канал «Муз-ТВ», которому он предан до сих пор. В начале 2000-х появился на экране в передаче «Очень важная персона». Обаятельный ведущий сразу же покорил сердца зрителей, так что впоследствии ему доверили вести и другие программы. Сегодня он является лицом тревел-проекта «Отпуск без путевки».

Борис Корчевников

Впервые Борис Корчевников появился на телевизионных экранах в детской программе «Там-там новости» (1994). Мальчику было 12 лет. Спустя 7 лет последовала работа в проектах «Сегодня», «Намедни», где он делал репортажи. С 2017 года на канале «Россия-1» ведет передачу "Судьба человека.