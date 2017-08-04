Попробуйте узнать мировых лидеров по детским фото

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Мы привыкли видеть людей, занимающих высокие государственные посты, серьезными и поглощенными заботами о стране. И все-таки каждый из мировых лидеров когда-то был маленьким мальчиком или девочкой, они тоже играли в догонялки и читали детские сказки. AdMe.ru предлагает взглянуть на 10 фотографий беззаботных малышей, которые просто наслаждаются детством. Узнаете ли вы в них будущих президентов и монархов? Проверить себя можно в конце статьи — там вы найдете ответы.

1. Эта малышка держалась как леди с самого детства

2. Будущий любимец Америки с верным псом

3. А эта кроха вырастет одной из самых знаменитых женщин-политиков

4. Этот белокурый мальчик удивит всю планету

5. А с этим парнишкой мы все давно знакомы

6. Не зря у него ангельская улыбка

7. Она была примером для девочек еще до того, как занялась политикой

8. А это один из будущих президентов США с сестренкой

9. Серьезная семья — серьезное фото. Даже детское

10. А этот малыш не растерял харизмы и на главном посту страны!

А теперь проверьте себя

1. Елизавета II

2. Джон Кеннеди

3. Ангела Меркель

4. Дональд Трамп

5. Владимир Путин

6. Папа Франциск

7. Хиллари Клинтон

8. Джордж Буш — младший

9. Принц Чарльз

10. Барак Обама