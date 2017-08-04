Попробуйте узнать мировых лидеров по детским фото
Мы привыкли видеть людей, занимающих высокие государственные посты, серьезными и поглощенными заботами о стране. И все-таки каждый из мировых лидеров когда-то был маленьким мальчиком или девочкой, они тоже играли в догонялки и читали детские сказки.
AdMe.ru предлагает взглянуть на 10 фотографий беззаботных малышей, которые просто наслаждаются детством. Узнаете ли вы в них будущих президентов и монархов? Проверить себя можно в конце статьи — там вы найдете ответы.
1. Эта малышка держалась как леди с самого детства
2. Будущий любимец Америки с верным псом
3. А эта кроха вырастет одной из самых знаменитых женщин-политиков
4. Этот белокурый мальчик удивит всю планету
5. А с этим парнишкой мы все давно знакомы
6. Не зря у него ангельская улыбка
7. Она была примером для девочек еще до того, как занялась политикой
8. А это один из будущих президентов США с сестренкой
9. Серьезная семья — серьезное фото. Даже детское
10. А этот малыш не растерял харизмы и на главном посту страны!
А теперь проверьте себя
1. Елизавета II
2. Джон Кеннеди
3. Ангела Меркель
4. Дональд Трамп
5. Владимир Путин
6. Папа Франциск
7. Хиллари Клинтон
8. Джордж Буш — младший
9. Принц Чарльз
10. Барак Обама
Фото на превью East News