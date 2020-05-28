Как выглядели 10+ известных телеведущих, когда только начали покорять сердца телезрителей

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Некоторые из этих телеведущих поднимали нам настроение в нулевые, а другие появились на экране совсем недавно, но мы уже успели их полюбить. Особенно приятно наблюдать за стремительным взлетом молодых людей, которые семимильными шагами идут к успеху и из никому не известных, но полных надежд ребят превращаются в самых ярких ведущих страны.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели наши любимые ведущие на заре своей карьеры.

Настя Ивлеева

В 2015 году в возрасте 24 лет Настя переехала из Ленинградской области в Москву и устроилась менеджером в автосалон, где вскоре ей стало скучно, и она ушла в свободное плавание. Девушка заводит аккаунт в инстаграм, который благодаря ее чувству юмора довольно быстро становится популярным, а позже известность в сети помогла ей стать ведущей тревел-шоу «Орел и решка». Сегодня Настя — первая леди Рунета, ведь у нее почти 17 млн подписчиков в инстаграме, она ведет собственную передачу AgentShow, где к ней в студию приходят известные актеры, музыканты и блогеры.

Вадим Галыгин

Вадим прославился, выступая в КВН и в программе Comedy Club, а позже мы увидели его в роли ведущего «Очень русского ТВ» и скетч-шоу «Однажды в России». Сегодня Вадим является ведущим «Анекдот-шоу Вадима Галыгина в „Одноклассниках“» и семейного шоу «Отцы и Эти». А свободное время посвящает семье — дочке Таисии, сыновьям Вадиму Галыгину — младшему и малышу Ивану, который родился в прошлом году.

Антон Птушкин

В 2017 году Антон вытащил свой счастливый билет — стал ведущим тревел-шоу «Орел и решка» вместе с Анастасией Ивлеевой. Эти ребята покорили не только старых фанатов шоу, но и привели к экранам тысячи новых телезрителей. А видео, которое Птушкин записал на кастинг телепередачи, до сих пор смотрят в сети. Сейчас Антон снимает видеоролики о путешествиях для своего канала на YouTube, а в прошлом году он даже получил приз за лучшее онлайн-тревел-шоу года, обойдя Илью Варламова и Михаила Ширвиндта.

Ксения Бородина

Бессменная «хозяйка» самого долгоиграющего реалити-шоу на российском телевидении, которое стартовало на экранах страны в 2004 году, сегодня путешествует по миру, участвует в телепроектах, воспитывает дочерей Марусю и Теону, а также радует поклонников постами в инстаграме.

Дмитрий Комаров

Простой и честный парень — автор и ведущий телепрограммы «Мир наизнанку» — влюбил в себя телезрительниц с первого эпизода шоу, которое вышло на экраны в 2010 году. Рейтинги программы неуклонно ползли вверх, а Комарова признали лучшим тележурналистом года. Везет Дмитрию не только на телевидении — в прошлом году он женился на «мисс Украина — 2016» Александре Кучеренко.

Елена Летучая

При виде этой строгой красавицы все работники общепита тут же хватались за тряпки и ставили на контейнеры маркировку. Ведущая программы «Ревизорро» покорила сердца зрителей хрупкостью и женственностью в сочетании с настойчивостью и железной волей. После ухода из «Ревизорро» Елена успела стать ведущей шоу на Первом канале, лицом телеканала СТС, запустить на YouTube шоу «Летучий надзор. Без цензуры», выпустить свою капсульную коллекцию одежды и детскую книгу «Путь к мечте».

Александр Пушной

Пушной — личность многогранная: музыкант-мультиинструменталист, певец, шоумен, телеведущий, радиоведущий, но, что самое интересное, магистр радиофизики. Ну а мы знаем и любим этого гения как ведущего научно-познавательной передачи «Галилео», благодаря которой тысячи детей влюбились в науку. На сегодняшний день канал Пушного на YouTube насчитывает более 740 тыс. подписчиков, а его преданные фанаты по всему миру с удовольствием следят за музыкальными экспериментами кумира.

Андрей Бедняков и Настя Короткая

Ведущие шоу «Орел и решка» познакомились благодаря КВН, влюбились, вместе вели передачу, а теперь дружно воспитывают дочку Ксению. Пара по-прежнему путешествует по миру и делится с поклонниками яркими кадрами. В прошлом году стартовал новый сезон «Орла и решки», в котором ведущим снова стал Бедняков, а еще он объявил о старте своего шоу под названием #пошлибеднякова, в планах — работа на ТВ.

Дана Борисова

После ухода из передачи «Армейский магазин» яркая блондинка вела множество телепрограмм, а сейчас на глазах поклонников преодолевает проблемы со здоровьем и делится успехами.

Александр Олешко

Ведущий развлекательных передач и праздничных концертов снимается в кино и сериалах, занимается дублированием мультфильмов, в общем, любимой работой, ведь, по признанию Александра, он всегда хотел стать артистом: «И никакой другой мечты у меня не было».

Аврора

Ирина Юдина, которую мы все знаем как Аврору — белокурую красавицу с «Муз-ТВ», сегодня воспитывает дочку Аврору-младшую, как две капли воды похожую на звездную маму, и ведет детскую программу «Большие праздники», в рамках которой помогает семьям организовать незабываемое торжество.

Таня Геворкян

Одна из самых обворожительных ведущих на канале MTV начала нулевых после ухода из дневного прайм-тайма работала главным редактором молодежного журнала, была колумнистом, вела телепрограммы и даже выпустила свою коллекцию обуви.

Владимир Маркони

Комик и телеведущий Маркони стал звездой всероссийского масштаба после того, как на телеканале «2×2» стартовал проект «Реутов ТВ», пародирующий региональное телевидение. Маркони в образе журналиста Анатолия Шмеля задавал бестактные вопросы и освещал события, не имеющие информационного повода. После закрытия проекта Владимир был одним из сценаристов шоу «Вечерний Ургант» и стал ведущим успешной передачи под названием Comment Out, куда приходят только самые смелые звезды, потому что формат передачи предполагает невероятные конкурсы. Недавно стало известно, что Маркони выбрали на роль нового ведущего познавательной программы об устройстве мира «Галилео».

Мария Киселева

Российскую синхронистку, трехкратную чемпионку Олимпийских игр, девятикратную чемпионку Европы вся страна запомнила не только благодаря спортивным победам, но и из-за одной фразы, произнесенной с такой строгостью и достоинством, что сердце замирало: " Вы — самое слабое звено!" Сегодня Мария снова стала ведущей телеигры «Слабое звено», только теперь программа выходит на телеканале «Мир».

Маша Ивакова

Маша знает о моде все: сначала она вела программу о стиле Trendy на «MTV Россия», затем стала ведущей программы «Орел и решка. Шопинг». А в 2018 году Мария даже была номинирована на премию «ТЭФИ» в категории «Ведущий утренней программы» за проект «Утро Пятницы». Кажется, миниатюрная красотка успевает все: вместе с сестрой Аленой создала ателье, в прошлом году приняла участие в новом сезоне русской версии игры «Форт Боярд» и активно снимается в кино. А в этом году Мария обрадовала фанатов, приняв участие в проекте «Танцы со звездами», где ее партнером стал Евгений Папунаишвили.

Анфиса Чехова

Анфисе удалось стать не только успешной телеведущей, но и актрисой — на ее счету 12 ролей в кино. Сегодня Анфиса воспитывает сына Соломона, активно путешествует, пишет стихи и устраивает поэтические батлы между подписчиками в соцсети.