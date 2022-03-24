Как выглядел макияж 15+ знаменитых красоток в 2000-х
Мода быстро меняется. То, что выглядело стильно и современно 10–20 лет назад, сегодня смотрится странно. И макияж не исключение. Рассматривая фотографии нулевых, мы порой задаемся вопросом, о чем мы думали, когда выщипывали брови в ниточку и красили глаза неоновыми тенями, а губы — розовой помадой.
Мы в AdMe.ru взглянули на фото наших любимых звезд начала XX века, чтобы вспомнить, как выглядел их макияж, и сравнить его с тем, что в тренде сейчас.
Рианна
Джессика Альба
Анджелина Джоли
Мила Кунис
Дженнифер Лопес
Кейт Хадсон
Сара Джессика Паркер
Кристина Агилера
Лиза Боне
Гвинет Пэлтроу
Николь Ричи
Пэрис Хилтон
Николь Кидман
Тэндиве Ньютон
Кэтрин Зета-Джонс
Натали Портман
Сальма Хайек
А как 20 лет назад выглядел ваш мейкап?
Фото на превью EVERETT COLLECTION / East News, Invision / Invision / East News
AdMe/Ностальгия/Как выглядел макияж 15+ знаменитых красоток в 2000-х
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