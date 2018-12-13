Как сложилась жизнь героев популярных российских шоу после финала

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Каждый, кто хочет принять участие в телешоу, преследует одну цель, — победить. Участники сами решают, что для них это означает: найти свою любовь, получить денежный приз, изменить себя к лучшему или стать знаменитым. Ярким примером служат истории тех, кто победил в шоу «Взвешенные люди» и «Пацанки»: они не остановились и получили в результате даже больше, чем предполагали, уже за стенами проектов.

AdMe.ru вспомнил участников самых интересных шоу и выяснил, как сложилась их жизнь после проекта.

«Взвешенные люди» / 1-й сезон / Петр Васильев

На программу Петр пришел с весом 155 кг и, сбросив 57,9 кг, ушел победителем с призом в 2,5 млн рублей. Сейчас Петр весит 125 кг, на любительском уровне занимается кроссфитом. Недавно он принял участие в шоу на Первом канале «Русский ниндзя», но не прошел отборочный тур. В инстаграме Петр так прокомментировал свой сегодняшний вес: «Я отожрался, сейчас пытаюсь вернуться в нормальную форму».

«Взвешенные люди» / 2-й сезон / Тимур Бикбулатов

Тимур Бикбулатов победил во 2-м сезоне шоу. Участие в проекте он завершил с весом 94 кг (похудев в итоге на 53,7 кг, что составило 36,2 % от начального веса), затем за несколько месяцев похудел до 80 кг, но с этим весом Тимуру было не очень комфортно, поэтому он вернулся к норме в 87 кг. Тимур занялся тренерской деятельностью. В инстаграм-аккаунте он делится результатами своих подопечных, а также мотивирует всех тех, кто желает похудеть.

«Пацанки» / 1-й сезон / Юлия Ковалева

Юлия стала победительницей 1-го сезона шоу. Ей вручили золотую брошь «Школа леди» и денежный приз в размере 500 тыс. рублей. На данный момент девушка ведет блог «о трансформации и нахождении себя», в котором можно почитать интересные и мотивирующие посты. Параллельно принимает участие в съемках различных проектов телеканала «Пятница». Юлия сводит свои татуировки и остается такой же женственной, какой ее сделал проект.

«Минута славы» / 1-й сезон / Максим Токаев

Своей искренностью Максим поразил судей в самое сердце. После победы он отдал деньги родителям, чтобы они могли расширить дом, и купил отцу машину. Юноша учился в Российской академии музыки им. Гнесиных, 6 лет был солистом Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД России. В 2017 году ему выпала честь выступать совместно с Мирей Матье на фестивале «Спасская башня» в Москве. Сейчас он ездит на гастроли, а также ведет свой блог в инстаграме.

«Народный артист» / 1-й сезон / Алексей Гоман

После победы в шоу «Народный артист» Алексей также принял участие в шоу «Танцы со звездами», где занял 3-е место. В 2010 году его наградили орденами «Молодое дарование России — Чароитовая звезда» и «Служение искусству» I степени («Золотая звезда»). После 8 лет совместной жизни Алексей женился на своей коллеге, Марии Зайцевой, а в 2012 году у пары родилась дочь Александрина. В 2013-м супруги разъехались, но Алексей продолжает поддерживать Марию в ее карьере и не перестает общаться с дочкой. Он, как и всегда, не представляет свою жизнь без сочинения песен и съемок видеофильмов. В инстаграме полно клевых «зарисовок»: послушайте, это хит!

«Холостяк» / 1-й сезон / Евгений Левченко

До начала проекта Евгений был в паре с Викторией Кобленко. Говорят, что он хотел сделать девушке предложение, но та предпочла уехать в Голливуд. Отношения на расстоянии не устроили футболиста, и он отправился на шоу искать ту единственную, которая смогла бы подарить ему семейное счастье. В «Холостяке» он выбрал Олесю Ермакову, но жизнь в разных странах и постоянные перелеты продлились недолго — всего 9 месяцев. Евгений возобновил отношения с Викторией. В октябре 2015 года он выпустил биографическую книгу «LEV» на голландском языке. А в августе 2016 года у пары родился первенец, которого назвали Кий. Сегодня Евгений, Виктория и их сын живут в Амстердаме.

«Холостяк» / 2-й сезон / Максим Чернявский

В финале проекта Максим Чернявский выбрал Марию Дриголу, но их союз практически сразу и завершился: у девушки не получилось переехать к избраннику по личным причинам. А 3 года назад Анастасия Решетова, бывшая девушка Тимати, познакомила Максима с Дарьей Сидоровой. Не так давно Дарья родила Максиму дочь, но пара так и не вступила в законный брак. Также он воспитывает дочь от предыдущего брака с Анной Седоковой.

«МастерШеф» / 1-й сезон / Рафаэль Казумян

Помимо прочего, победа в проекте подарила Рафаэлю 1 млн рублей и возможность учиться в кулинарной академии Le Cordon Bleu в Париже. Это была его главная мечта. Кроме того, 400 тыс. рублей из выигранной суммы он инвестировал в развитие стартапа «Рыба. Мясо. Два ножа»: его концепция в том, что профессиональные повара выезжают к клиентам и готовят ужин на их кухне. Сегодня Рафаэль является одним из шеф-поваров ресторана Pipe в Москве и сотрудничает с проектом «ШефМаркет».

«Голос» / 2-й сезон / Сергей Волчков

После победы Александр Градский пригласил Сергея в труппу своего театра. А с 2014 года Сергей начал активно гастролировать. 18 апреля 2018 года состоялся большой сольный концерт Сергея Волчкова в Государственном Кремлевском дворце. Неофициальное название мероприятия — «30/5». Оно означает, что в апреле у Сергея случились 2 важные даты: он отметил свое 30-летие и 5-летие творческой деятельности на сцене. Сейчас Сергей со своей женой воспитывает 2 дочерей — Ксению и Полину, а также продолжает заниматься творческой деятельностью.

«Голос» / 3-й сезон / Александра Воробьева