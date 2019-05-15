Как сложилась судьба комиков, которые взрывали эфиры Comedy Club в начале нулевых

22 8

27

56.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 2005 году произошло знаковое для российского юмора событие: именно тогда вышел в эфир первый выпуск нового шоу Comedy Club. Отечественные зрители, которые до этого момента смотрели лишь КВН и «Аншлаг», полагая, что третьего не дано, открыли для себя новый мир стендапа и миниатюр в американском стиле. Кажется, что только вчера мы обменивались записями этих ребят при помощи своих ИК-портов, но на самом деле прошло уже много лет, и почти все основатели клуба разбежались кто куда.

Мы в AdMe.ru узнали, как сложилась карьера резидентов старой гвардии Comedy Club, которые уже давно покинули проект.

1. Таш Саркисян

Таш был неизменным ведущим Comedy Club с 2005 по 2010 год. После ухода из проекта Саркисян открыл свое Cafe 54, а спустя год связал свою карьеру со спортом, став главным редактором журнала Total footbal. С 2015 по 2017 год бывший ведущий являлся креативным продюсером спортивных трансляций «Матч ТВ». Сейчас Таш ведет канал на YouTube, посвященный спорту и путешествиям.

2. Александр Пушной

Александр появился в Comedy Club в 2005 году, исполняя песни собственного сочинения в стиле хард-рок. Известный ведущий и мультиинструменталист отметился во многих проектах, среди которых программа «Безумный спорт» на канале «Матч ТВ», которую Пушной вел с 2015 по 2016 год, «Золото нации» и «Пятеро на одного» на канале «Россия-1». В прошлом году музыкант принял участие в программе «Квартирник у Маргулиса» на НТВ. Сейчас Александр ведет канал на YouTube, где размещает кавер-версии известных песен.

3. Таир Мамедов

Таир был резидентом Comedy Club с 2005 года и сначала выступал вместе с Егором Алексеевым в составе дуэта «Битлз». Позже Мамедов прославился своими сольными пародиями на программу «Максимум». Закончив юмористическую карьеру, комик нашел себя в роли телеведущего, отметившись в таких развлекательных проектах, как «Король ринга», «13 злобных зрителей» и «Любовь с первого взгляда». Также Таир попробовал себя в качестве режиссера и актера («Очень русский детектив»). С 2010 года является креативным продюсером компании «Мастифф Продакшн».

4. Тимур Родригез

Тимур участвовал в Comedy Club с 2005 года в дуэте с Максом Перловым. Закончив карьеру комика, занялся вокалом и озвучиванием мультфильмов. Также Родригез успешно участвовал в музыкальном шоу перевоплощений «Один в один». Бывший юморист попробовал себя в роли сценариста — в его дебютной короткометражной работе «Новый мир» снялся Константин Хабенский, с которым Тимур сотрудничает еще и в сфере благотворительности.

5. Вадим Галыгин

Популярный шоумен выступал на сцене Comedy Club в 2005–2007 годах, затем покинул проект, чтобы заняться собственным бизнесом. Триумфальное возвращение состоялось в 2011-м, но с 2015 года Вадим снова в свободном плавании. Галыгин не оставил карьеру юмориста после ухода из Comedy: он вел развлекательную программу «Время Г» на НТВ, а с 2018 года является автором и ведущим программы «Анекдот-шоу», которая выходит в социальной сети «Одноклассники».

6. Гавриил Гордеев

Гавриил Гордеев, более известный как Гавр, был резидентом Comedy Club c 2006 года. У комика было много совместных номеров с Александром Реввой и Олегом Верещагиным. Покинув юмористический олимп, Гордеев долгое время был советником вице-президента Сбербанка по коммуникациям и продвижению, а также совладельцем итальянского ресторана Olivetta. В 2012 году Гавриила назначили генеральным продюсером Comedy Radio, а 2 годами позже он получил должность директора по маркетингу и PR канала ТНТ. В 2016-м бывший юморист возглавил ТНТ4, а в прошлом году стал генеральным продюсером нового канала «Матч! Премьер».

7. Виктор Васильев

Виктор появлялся на сцене Comedy Club с 2007 года вместе с Дмитрием Хрусталевым. 3 годами позже Васильев стал ведущим развлекательного шоу Yesterday Live. В 2011-м комик решил попробовать себя на актерском поприще и снялся в фильме «Служебный роман. Наше время». Успешный дебют продолжили съемки в нескольких других комедиях. Виктор не забывал и о телевизионной карьере: он вел пародийную передачу «Театр эстрады», игру «Человек против мозга», а также принял участие в «звездном» выпуске «Орла и решки». С 2012 года Виктор женат на актрисе Анне Снаткиной.

8. Олег Верещагин

Олег пришел в Comedy Club в 2007 году, а с 2013-го является резидентом Comedy Woman. Верещагин успел сняться в нескольких комедиях, а с 2018 года ведет передачу «Поединок со вкусом» на канале RU.TV.

9. Александр Незлобин

Александр стал резидентом Comedy Club в 2006 году, выступая в составе дуэта «Бабочки» вместе с Игорем Меерсоном. Позже Незлобин успешно проявил себя как стендап-комик и запомнился зрителям по монологам об отношениях мужчин и женщин. В 2014 году снялся в роли самого себя в сериале «Неzлоб», в этом же году выступил сценаристом фильма «Выпускной», где также сыграл одну из ролей. Юморист покинул ТНТ в прошлом году, в настоящее время сотрудничает с телеканалом СТС. Также Александр пробует себя в США, выступая на главной стендап-сцене в Лос-Анджелесе.

10. Игорь Меерсон

Карьера Игоря в Comedy Club началась в 2006 году. Меерсон покинул шоу в 2010-м, 3 годами позже появился в «Центральном микрофоне» на СТС. В настоящий момент юморист руководит единственной в России школой стендапа, в которой начинающие комики постигают азы актерского мастерства, сценической речи и импровизации.

11. Антон Лирник

Антон стал резидентом украинского Comedy Club в 2006 году, выступая в составе «Дуэта имени Чехова» вместе с Андреем Молочным. В 2015 году Лирник продолжил юмористическую карьеру уже в роли члена жюри шоу «Лига смеха», а в прошлом году стал ведущим телепередачи «Шоу выходного дня» на СТС. Также комик увлекается туризмом и проводит авторские экскурсии по популярным туристическим маршрутам Украины и играет в спектакле «Мужчина нарасхват» вместе со звездами КВН Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным.

12. Дмитрий Хрусталев

Дмитрий пришел в Comedy Club в 2007 и выступал как в дуэте с Виктором Васильевым, так и сольно. Спустя год Хрусталев стал ведущим только появившейся программы Comedy Woman. С 2013 года юморист является соведущим шоу «Вечерний Ургант», где до 2016 года они с Васильевым вели рубрику «Культурные приключения Вити и Мити». В прошлом году Дмитрий дебютировал как театральный актер в комедийной постановке «За двумя зайцами».

13. Алексей Лихницкий

Алексей Лихницкий участвовал в Comedy Club вместе с Романом Юнусовым в составе дуэта «Сестры Зайцевы». Оглушительный успех юмористического тандема побудил коллег создать собственную передачу на Первом канале под названием «Подмосковные вечера», а также несколько шоу на радио «Максимум» — «Зайцевись», «Ноги прокурора» и «Разрушители пословиц». Лихницкий занимается музыкой, выступая в качестве диджея в российских клубах. Кроме того, Алексей отучился на продюсера в Московской школе кино и уже успел снять несколько короткометражных фильмов.

14. Сергей Бессмертный

Сергей был резидентом Comedy Club с 2006 по 2010 год, выступая с монологами и музыкальными зарисовками. В 2012 году Бессмертный решил попробовать себя в сфере кино, снявшись в комедии «Тот еще Карлосон!», а также написал сценарии к фильмам «Дублер» и «Няньки». С тех пор бывший комик пропал с радаров, сегодня о его судьбе ничего не известно.

15. Гарик Мартиросян

Карьера Гарика в Comedy Club началась в 2005 году. Он стоял у истоков проекта вместе с коллегами по команде КВН «Новые армяне». С 2010 по 2015 год Мартиросян был ведущим шоу, представляя резидентов. В прошлом году юморист создал авторское шоу «Мартиросян Official», первый и последний выпуски которого были приурочены к Международному дню смеха. Сегодня Гарик — креативный продюсер различных развлекательных телепередач.