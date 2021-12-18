Как изменились 16 звезд латиноамериканских сериалов, под которые прошла наша беззаботная юность
Были времена, когда латиноамериканские сериалы собирали у телеэкранов миллионы зрителей. Чего уж греха таить, в конце 80-х — начале нулевых их смотрел и стар и млад. Мы буквально бежали домой, чтобы включить телевизор и скрасить вечер очередной серией любимой истории. И, конечно же, фанатели от темпераментных героев с экзотической внешностью.
Мы в AdMe.ru покопались в интернете и выяснили, как сейчас выглядят актеры и актрисы, подарившие нам ярких персонажей мыльных опер.
Виктория Руффо — «Просто Мария»
Габриэла Гольдсмит — «Просто Мария»
Корайма Торрес — «Кассандра»
Освальдо Риос — «Кассандра»
Лусия Мендес — «Никто, кроме тебя»
Андрес Гарсия — «Никто, кроме тебя»
Фелисия Меркадо — «Дикая Роза»
Гресия Кольменарес — «Мануэла»
Мария Сорте — «Моя вторая мама»
Мария Падилья — «Жестокий ангел»
Эдуардо Московис — «Во имя любви»
Касия Кис — «Во имя любви»
Фабио Асунсан — «Во имя любви»
Клаудиа Оана — «Новая жертва»
Тьяго Фрагосо — «Клон»
Мариета Северо — «Семейные узы»
Какие из этих сериалов вы смотрели? Кто был вашим любимчиком?
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