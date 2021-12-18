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Как изменились 16 звезд латиноамериканских сериалов, под которые прошла наша беззаботная юность

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Были времена, когда латиноамериканские сериалы собирали у телеэкранов миллионы зрителей. Чего уж греха таить, в конце 80-х — начале нулевых их смотрел и стар и млад. Мы буквально бежали домой, чтобы включить телевизор и скрасить вечер очередной серией любимой истории. И, конечно же, фанатели от темпераментных героев с экзотической внешностью.

Мы в AdMe.ru покопались в интернете и выяснили, как сейчас выглядят актеры и актрисы, подарившие нам ярких персонажей мыльных опер.

Виктория Руффо — «Просто Мария»

Габриэла Гольдсмит — «Просто Мария»

Корайма Торрес — «Кассандра»

Освальдо Риос — «Кассандра»

Лусия Мендес — «Никто, кроме тебя»

Андрес Гарсия — «Никто, кроме тебя»

Фелисия Меркадо — «Дикая Роза»

Гресия Кольменарес — «Мануэла»

Мария Сорте — «Моя вторая мама»

Мария Падилья — «Жестокий ангел»

Эдуардо Московис — «Во имя любви»

Касия Кис — «Во имя любви»

Фабио Асунсан — «Во имя любви»

Клаудиа Оана — «Новая жертва»

Тьяго Фрагосо — «Клон»

Мариета Северо — «Семейные узы»

Какие из этих сериалов вы смотрели? Кто был вашим любимчиком?

Фото на превью Kassandra / RCTV, lacoraima / Instagram, Simplemente María / Televisa, Jose Eduardo Derbez / YouTube
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