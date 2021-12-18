Как изменились 16 звезд латиноамериканских сериалов, под которые прошла наша беззаботная юность

Были времена, когда латиноамериканские сериалы собирали у телеэкранов миллионы зрителей. Чего уж греха таить, в конце 80-х — начале нулевых их смотрел и стар и млад. Мы буквально бежали домой, чтобы включить телевизор и скрасить вечер очередной серией любимой истории. И, конечно же, фанатели от темпераментных героев с экзотической внешностью.