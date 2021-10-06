Как сегодня выглядят 16 бразильских актрис, ради которых мы бросали все дела и бежали к телевизору

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В 90-е латиноамериканские сериалы собирали у экранов телевизоров миллионы зрителей. Мы с нетерпением бежали домой, чтобы на час окунуться в сказочную атмосферу теплых краев, искренне привязывались к героиням, воспринимали их неудачи как свои и покорно ждали хеппи-энда.



С тех пор прошли десятки лет, а актрисы, подарившие нам любимых персонажей, здорово изменились. Мы в AdMe.ru покопались в соцсетях и выяснили, как сегодня выглядят главные звезды бразильского телевидения 1990–2000-х годов.

Мариана Шименес в 18 и 40 лет

Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Власть желания», «Если я сейчас закрою глаза».

Дебора Секку в 20 лет и 41 год

Где можно увидеть: «Нежный яд», «Семейные узы», «Буги-вуги».

Нивея Мария в 54 и 74 года

Где можно увидеть: «Клон», «Пророк», «Дороги Индии».

Вивиане Пазмантер в 28 и 50 лет

Где можно увидеть: «Во имя любви», «Воздушные замки», «Новый мир».

Дебора Блок в 36 и 56 лет

Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Дороги Индии», «Второй звонок».

Каролина Феррас в 29 лет и 53 года

Где можно увидеть: «Во имя любви», «Шальные деньги», «Проспект Бразилии».

Летисия Спилер в 25 и 48 лет

Где можно увидеть: «Нежный яд», «Хозяйка судьбы», «Спаси меня, святой Георгий».

Глория Пирес в 29 и 57 лет

Где можно увидеть: «Секрет тропиканки», «Нежный яд», «Вавилон».

Жулиана Паэс в 22 года и 41 год

Где можно увидеть: «Клон», «Дороги Индии», «Хозяйка кондитерской».

Клаудия Райа в 32 и 54 года

Где можно увидеть: «Вавилонская башня», «Фаворитка», «Спаси меня, Святой Георгий».

Адриана Эстевес в 28 и 49 лет

Где можно увидеть: «Вавилонская башня», «Проспект Бразилии», «Любовь матери».

Тотия Мейрелеш в 42 и 62 года

Где можно увидеть: «Клон», «Спаси меня, Святой Георгий», «Сила желания».

Соланж Коуту в 44 и 64 года

Где можно увидеть: «Клон», «Америка», «Время не остановить».

Каролина Кастинг в 24 года и 45 лет

Где можно увидеть: «Неукротимая Хильда», «Земля любви», «Любовь к жизни».

Адриана Леса в 30 и 50 лет

Где можно увидеть: «Земля любви», «Клон», «Седьмой хранитель».

Патрисия Пилар в 32 года и 57 лет

Где можно увидеть: «Роковое наследство», «В мире женщин», «Фаворитка».