Как теперь выглядят 15+ звезд, постеры с изображениями которых украшали наши комнаты в 00-е

Лица этих звезд были на ярких обложках журналов, календариках и значках. У них мы учились одеваться, копировали их прически, записывали их песни на кассеты и неслись к телевизору, едва услышав мелодию заставки любимого сериала.

AdMe.ru представляет вам наших любимых, по-прежнему обожаемых актеров и музыкантов, которые сделали наши 00-е настолько крутыми, что теперь нам не хватает слов, чтобы объяснить это своим детям.

Линдси Лохан

Фильмы «Ловушка для родителей», «Дрянные девчонки» и «Чумовая пятница» принесли Линдси мировой успех. Когда слава поутихла, она занялась музыкальной карьерой, снималась в сериалах и независимом кино. В этом году поклонники дождались премьеры ее песни «Back to Me». В анонсе актриса написала, что речь в ней идет о «повторном открытии и принятии себя, уходе от суеты и движении вперед, а также о том, что прошлое проходит».

Джулиан Макмэхон

«Ах, какой был мужчина», — вздохнули все фанатки «Зачарованных». Между тем Джулиан вовсе не пропал с экранов — он много снимается. Зрители могли видеть его в фильмах «Фантастическая четверка» в роли злодея и в сериале «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли».

Дженнифер Лав Хьюитт

Звезда фильмов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Сердцеедки» воспитывает дочь Отем и сына Аттикуса, а также активно снимается в кино. Особенно успешны ее роли в сериалах «Мыслить как преступник», «Закон и порядок» и «9-1-1».

Тара Рид

Звезда фильмов серии «Американский пирог» открыла ресторан быстрого питания, выпустила линию купальных костюмов и парфюм. А еще она до сих пор снимается в эпизодических ролях в кино и сериалах и потрясающе выглядит.

Софи Марсо

Французская киноактриса, кинорежиссер и певица среди звезд 00-х стояла особняком. Она была такой хрупкой в своих воздушных платьицах и непохожей на других — ярких, в стразах и плюшевых костюмах Juicy Couture. Марсо стала международной кинозвездой после ролей в картине «Храброе сердце» и 19-м фильме о Джеймсе Бонде «И целого мира мало». Помимо актерской карьеры Софи написала полуавтобиографический роман, дебютировала в качестве режиссера и приняла участие в Каннском кинофестивале в качестве члена жюри основного конкурса.

Николь Ричи

В начале 00-х приемная дочь музыканта Лайонела Ричи прославилась скандальной светской жизнью и участием в реалити-шоу «Простая жизнь» вместе с закадычной подругой Пэрис Хилтон. С тех пор Ричи основала модный бренд, опубликовала 2 художественных романа и снимается в сериалах.

Эми Ли — Evanescence

Вокалистка группы Evanescence Эми Ли сделала наши 00-е прекрасными благодаря композициям «Bring Me to Life» и «My Immortal». Ее готический макияж и одежду в викторианском стиле копировали девочки по всему миру. Сегодня яркая девушка воспитывает сына Джека и продолжает петь. Да, группа существует и довольно успешно гастролирует — ждем 5-й студийный альбом Evanescence под названием «Горькая правда».

Декстер Холланд — The Offspring

Солист группы The Offspring Декстер талантлив не только в музыке, но и в науке: 3 года назад он был удостоен докторской степени в области молекулярной биологии. А его панк-рок-группа по-прежнему собирает стадионы.

Пэрис Хилтон

В средине 00-х она была повсюду: ее песни играли на радио, по ТВ шло реалити-шоу «Простая жизнь», в котором мы наблюдали, как наследница многомиллионного состояния учится мыть пол и доить коров. Со временем слава Пэрис немного померкла, но она упорно занималась музыкальной карьерой, запустила линию парфюма, стала успешным диджеем. Кажется, нас ждет новый виток популярности Пэрис: в сети появился документальный фильм This Is Paris. И получился он действительно трогательным и честным. Зрители узнают о том, как Пэрис похитили в детстве, как в подростковом возрасте она попала в страшное место, где обижали подростков, и пыталась сбежать, как ее предал любимый человек и почему она боится заводить детей.

Джессика Симпсон

Певица, актриса, телеведущая и дизайнер была у всех на слуху, а потом резко пропала с радаров. Свое время она посвятила семье: у них с мужем Эриком 3 детей — дочери Максвелл и Бёрди и сын Эйс.

Эшли Симпсон

Младшая сестра Джессики Симпсон, музыкальная карьера которой стартовала в середине 2004 года с дебютного альбома «Autobiography» и реалити-шоу о ее жизни, продолжает заниматься музыкой. Но не так активно, как личной жизнью: сначала Симпсон была замужем за басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцом, у пары есть сын Бронкс. А 6 лет назад вышла замуж за актера и музыканта Эвана Росса и родила дочку Джаггер Сноу. Пара ожидает прибавления в семействе в этом году.

Билли Пайпер

В России Билли известна по роли Розы Тайлер в сериале «Доктор Кто». Ах, какая это была пара! А во всем мире Пайпер знают как поп-принцессу Англии 00-х. Сегодня Билли забросила музыку, снимается в сериалах и короткометражках. Она много играет в театре, да так успешно, что ее спектакль «Йерма» был назван «лучшим в поколении», а она стала единственной актрисой, получившей 6 из 6 возможных наград за лучшую женскую роль за одно исполнение.

Натали Имбрулья

Натали снимается в кино и сериалах, играет в театре, в главное, все еще поет. В планах Натали было выпустить альбом с новым материалом в этом году, но дату выхода перенесли на 2021 год.

Нелли Фуртадо

Канадская певица, чьи пластинки и синглы разошлись по миру общим тиражом свыше 40 млн экземпляров, снимается в кино. Например, она сыграла второстепенную роль в романтической комедии «Свидание с Госпожой Удачей». А еще занимается благотворительностью и любимым делом — музыкой.

Кармен Электра

Американская модель и актриса, кажется, нашла источник вечной молодости. Иначе объяснить, почему ее внешность не меняется десятилетиями, просто невозможно. Эффектная красотка снимается в телесериалах и занимается благотворительной деятельностью.

Джейсон Пристли

Актер, прославившийся ролью Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» после завершения проекта играл в кино. А еще он увлекся режиссурой и поставил ряд эпизодов для известных американских телешоу.

Памела Андерсон

Памела снимается в кино и сериалах и активно защищает окружающую среду: она пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний. Личная жизнь звезды тоже кипит: в январе этого года Пэм сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом.

Райан Филлипп

Подозреваем, что Райан нашел тот же источник молодости, что и Кармен Электра. Ведь разница между фото слева и справа составляет 21 год. Очаровательный исполнитель воли Себастьяна в фильме «Жестокие игры», а по совместительству бывший муж Риз Уизерспун, сегодня снимается в телесериалах и воспитывает детей: дочку Аву Элизабет и сына Дикона Риза от Риз и дочку Кэй от второй жены, Алексис Кнапп, с которой они также расстались.

Хилари Дафф

Благодаря главной роли в телесериале канала Disney Channel «Лиззи Магуайер» Хилари стала звездой поколения. Повзрослев, Дафф продолжила заниматься музыкой, снималась в независимом кино, запустила 2 линии одежды, выпустила свой собственный парфюм, пишет книги и занимается активной благотворительной деятельностью. Каплей дегтя стал разве что фильм «Призраки Шэрон Тейт», в котором она была исполнительным продюсером и сыграла главную роль. Ленту невзлюбили не только критики, но и зрители: на IMDb рейтинг картины всего 2,8/10.