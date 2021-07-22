Как изменились актеры сериала «Папины дочки», который вышел на экраны 14 лет назад

Комедийный сериал «Папины дочки» стартовал 3 сентября 2007 года на канале СТС. Вся страна на протяжении 20 сезонов следила за семейными перипетиями психотерапевта Васнецова и его 5 дочерей, которые раз за разом попадали в неловкие и нелепые ситуации. Они ссорились на наших глазах, мирились, влюблялись и просто взрослели.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и узнали, как сегодня выглядят и чем занимаются актеры, подарившие нам любимых персонажей.

Сергей Васнецов — Андрей Леонов

Роль психотерапевта Сергея Васнецова, в одиночку воспитывающего 5 дочерей, стала, пожалуй, самой известной в карьере Андрея Леонова. И хотя актер временно покинул проект в 2008 году, за ним прочно закрепилось звание главного папы страны. После съемок Леонов продолжил актерскую деятельность, но теперь снимается преимущественно во второстепенных и эпизодических ролях. Актер женат на продюсере Анастасии Леоновой. Пара воспитывает дочь Анну и сына Михаила.

Маша Васнецова — Мирослава Карпович

Мирославе Карпович досталась роль старшей из сестер Васнецовых — инфантильной и своенравной Маши. Актриса по-прежнему снимается, а также играет в театре. Не дает поклонникам покоя и личная жизнь 35-летней кинозвезды. С 2020 года в сети обсуждали ее возможный роман с актером Павлом Прилучным, но никто из них так и не подтвердил эту информацию.

Даша Васнецова — Анастасия Сиваева

Запомнившаяся по роли самой эксцентричной из сестер, Даши, Анастасия Сиваева, в отличие от коллег, предпочла непубличный образ жизни. Актриса исчезла с радаров практически сразу после окончания проекта. Девушка ведет личный блог, в котором делится редкими фотографиями из своих путешествий.

Женя Васнецова — Дарья Мельникова

Средняя дочь главного героя, Женя, в исполнении Дарьи Мельниковой запомнилась зрителям энергичной натурой и буйным нравом. Сейчас актриса снимается в кино и сериалах, а также ведет блог, где обсуждает с подписчиками разные темы. В 2021 году Мельникова развелась с мужем Артуром Смольяниновым после 8 лет брака. Бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Они воспитывают 2 сыновей — Марка и Артура.

Галина Сергеевна — Елизавета Арзамасова

В жизни Елизавета Арзамасова — полная противоположность своей экранной героини, Галины Сергеевны. Девушка активно снимается в кино и играет в театре. А скоро 26-летняя актриса впервые станет мамой — Арзамасова ждет ребенка от фигуриста Ильи Авербуха, за которого вышла замуж в 2020 году.

Пуговка — Екатерина Старшова

Младшая из актрис сериала Екатерина Старшова буквально выросла на глазах у зрителей. На момент окончания съемок ей было всего 11 лет. После завершения проекта сконцентрировалась на учебе и лишь изредка появлялась на телевидении. В 2019 году Старшова поступила в МГУ им. М. В. Ломоносова на факультет фундаментальной медицины.

Людмила Васнецова — Нонна Гришаева

Харизматичная Нонна Гришаева, сыгравшая Людмилу Васнецову, востребована и популярна по сей день. Актриса служит в театре им. Вахтангова, снимается в кино и телесериалах, ведет телепрограммы, а в 2014 году она была назначена художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя. У актрисы есть 25-летняя дочь Анастасия и 14-летний сын Илья.

Антонина Семеновна — Ольга Орлова

Строгая бабушка девочек — Антонина Семеновна в исполнении Ольги Волковой — придала сериалу особый шар и изюминку. Народная артистка уже разменяла 9-й десяток, но, несмотря на почтенный возраст, она до сих пор остается верна профессии. Ольгу Владимировну можно увидеть как на телевидении, так и в кино — в ее фильмографии множество абсолютно разноплановых ролей.

Илья Полежайкин — Михаил Казаков

33-летний Михаил Казаков стал известен после участия в юмористическом киножурнале «Ералаш», а роль Полежайкина в «Папиных дочках» принесла ему всенародную любовь и признание. Но, несмотря на оглушительный успех проекта, кинокарьера не задалась, и актер переквалифицировался в бизнесмены — Казаков открыл магазин одежды в родной Твери. Также Михаил ведет мероприятия. Он женат, воспитывает 9-летнего сына Мирослава.

Оксана Федотова — Мария Сёмкина

Несмотря на то что Марии Сёмкиной, исполнившей роль робкой и простодушной клиентки Васнецова, пророчили звездное будущее, с карьерой у девушки не заладилось. После работы в сериале актриса появлялась в малоизвестных фильмах и сериалах и исчезла из публичного пространства. У Марии есть 24-летний сын Михаил.

Василий Федотов — Александр Олешко

Персонаж Александра Олешко — жесткий и расчетливый бизнесмен Василий Федотов. Актер активно снимается в кино, играет в театре, озвучивает мультфильмы и ведет телепрограммы. Кстати, Олешко является близким другом своей сериальной коллеги Нонны Гришаевой.

Тамара Кожемятько — Татьяна Орлова

Еще одна яркая героиня сериала — алчная секретарша Васнецова, Тамара, с ролью которой блестяще справилась Татьяна Орлова. Актриса состоит в труппе театра им. В. Маяковского, в котором играет с 1978 года. А также снимается в кино- и телепроектах. Одна из последних работ с участием Орловой — исторический сериал «Грозный».

Веник — Филипп Бледный

Филипп Бледный предстал перед зрителем в образе добродушного и милого сокурсника Маши, Веника. После участия в сериале актер продолжил сниматься, но в основном играл эпизодические роли. Однако есть в его фильмографии и яркие работы в ситкомах «Кухня» и «Отель „Элеон“». Одна из последних работ Бледного — массажист по имени Фил в комедийном сериале «Фитнес». У Филиппа есть брат Илья, который также является актером.