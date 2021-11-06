Как сейчас выглядят 18 красавиц-актрис, которых мы помним по ярким ролям в культовых бразильских сериалах
Имена многих актрис из Бразилии до сих пор звучат для нас словно шепот волн залива в Рио-де-Жанейро. А сериалы, в которых они играли, были одним из самых красочных телевпечатлений конца 80-х и начала 2000-х.
AdMe.ru выяснил, как сегодня выглядят знаменитые бразильянки, за персонажей которых мы переживали словно за своих родных.
Сузана Виейра в 53, 55 и 79 лет
- В каких сериалах снималась: «Новая жертва», «Во имя любви», «Воздушные замки».
Режина Дуарте в 50 лет и 74 года
- В каких сериалах снималась: «Шикинья Гонзага», «Во имя любви», «История любви».
Самара Фелиппо в 19 лет и 42 года
- В каких сериалах снималась: «Жестокий ангел», «Клон», «Шоколад с перцем».
Силвия Файфер в 36 лет и 63 года
- В каких сериалах снималась: «Моя любовь, моя печаль», «Тропиканка», «Вавилонская башня».
Вера Фишер в 49 и 68 лет
- В каких сериалах снималась: «Семейные узы», «Клон», «Хозяйка судьбы».
Габриела Дуарте в 23 года и 47 лет
- В каких сериалах снималась: «Во имя любви», «Музыка ее души», «Земля любви, земля надежды».
Элиане Джардини в 47 и 68 лет
- В каких сериалах снималась: «Неукротимая Хильда», «Вавилонская башня», «Воздушные замки», «Клон».
Палома Дуарте в 22 и 44 года
- В каких сериалах снималась: «Тропиканка», «Неукротимая Хильда», «Земля любви».
Элизанжела в 46 и 65 лет
- В каких сериалах снималась: «Во имя любви», «Нежный яд», «Клон».
Дебора Фалабелла в 22 и 41 год
- В каких сериалах снималась: «Клон», «Хозяйка судьбы», «Проспект Бразилии».
Присцила Фантин в 19 и 38 лет
- В каких сериалах снималась: «Земля любви, земля надежды», «Голос сердца», «Шоколад с перцем».
Лилия Кабрал в 43 и 64 года
- В каких сериалах снималась: «История любви», «Жестокий ангел», «Семейные узы».
Анжела Виейра в 45 и 67 лет
- В каких сериалах снималась: «Во имя любви», «Земля любви», «Хозяйка судьбы».
Глория Менезес в 61 год и 86 лет
- В каких сериалах снималась: «Новая жертва», «Вавилонская башня», «Хозяйка судьбы».
Рената Сорра в 57 лет и 74 года
- В каких сериалах снималась: «Воздушные замки», «Хозяйка судьбы», «Страницы жизни».
Сесилия Дасси в 7 лет и 31 год
- В каких сериалах снималась: «Во имя любви», «Нежный яд», «Голос сердца».
Вера Ольц в 44 года и 66 лет
- В каких сериалах снималась: «Новая жертва», «Во имя любви», «Женщины в любви».
Луселия Сантус в 19, 29 лет и 64 года
- В каких сериалах снималась: «Рабыня Изаура», «Сеньорита», «Кармен».
Какие бразильские сериалы вы вспоминаете с ностальгией?
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