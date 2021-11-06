Как сейчас выглядят 18 красавиц-актрис, которых мы помним по ярким ролям в культовых бразильских сериалах

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Имена многих актрис из Бразилии до сих пор звучат для нас словно шепот волн залива в Рио-де-Жанейро. А сериалы, в которых они играли, были одним из самых красочных телевпечатлений конца 80-х и начала 2000-х.

AdMe.ru выяснил, как сегодня выглядят знаменитые бразильянки, за персонажей которых мы переживали словно за своих родных.

Сузана Виейра в 53, 55 и 79 лет

В каких сериалах снималась: «Новая жертва», «Во имя любви», «Воздушные замки».

Режина Дуарте в 50 лет и 74 года

В каких сериалах снималась: «Шикинья Гонзага», «Во имя любви», «История любви».

Самара Фелиппо в 19 лет и 42 года

В каких сериалах снималась: «Жестокий ангел», «Клон», «Шоколад с перцем».

Силвия Файфер в 36 лет и 63 года

В каких сериалах снималась: «Моя любовь, моя печаль», «Тропиканка», «Вавилонская башня».

Вера Фишер в 49 и 68 лет

В каких сериалах снималась: «Семейные узы», «Клон», «Хозяйка судьбы».

Габриела Дуарте в 23 года и 47 лет

В каких сериалах снималась: «Во имя любви», «Музыка ее души», «Земля любви, земля надежды».

Элиане Джардини в 47 и 68 лет

В каких сериалах снималась: «Неукротимая Хильда», «Вавилонская башня», «Воздушные замки», «Клон».

Палома Дуарте в 22 и 44 года

В каких сериалах снималась: «Тропиканка», «Неукротимая Хильда», «Земля любви».

Элизанжела в 46 и 65 лет

В каких сериалах снималась: «Во имя любви», «Нежный яд», «Клон».

Дебора Фалабелла в 22 и 41 год

В каких сериалах снималась: «Клон», «Хозяйка судьбы», «Проспект Бразилии».

Присцила Фантин в 19 и 38 лет

В каких сериалах снималась: «Земля любви, земля надежды», «Голос сердца», «Шоколад с перцем».

Лилия Кабрал в 43 и 64 года

В каких сериалах снималась: «История любви», «Жестокий ангел», «Семейные узы».

Анжела Виейра в 45 и 67 лет

В каких сериалах снималась: «Во имя любви», «Земля любви», «Хозяйка судьбы».

Глория Менезес в 61 год и 86 лет

В каких сериалах снималась: «Новая жертва», «Вавилонская башня», «Хозяйка судьбы».

Рената Сорра в 57 лет и 74 года

В каких сериалах снималась: «Воздушные замки», «Хозяйка судьбы», «Страницы жизни».

Сесилия Дасси в 7 лет и 31 год

В каких сериалах снималась: «Во имя любви», «Нежный яд», «Голос сердца».

Вера Ольц в 44 года и 66 лет

В каких сериалах снималась: «Новая жертва», «Во имя любви», «Женщины в любви».

Луселия Сантус в 19, 29 лет и 64 года

В каких сериалах снималась: «Рабыня Изаура», «Сеньорита», «Кармен».