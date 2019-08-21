12 европейских актрис, которые со временем стали только лучше

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Слава этих великолепных актрис гремела на весь мир, и именно на них равняются многие современные знаменитости. С годами, увы, девичья стать пропадает, но остаются невероятный шарм и бесспорный талант. Мы же бесконечно восхищаемся стойкостью и красотой этих женщин.

AdMe.ru решил напомнить вам их самые звездные роли и рассказать, чем сейчас занимаются великие киноактрисы прошлого века (некоторые успешно снимаются и поныне).

Настасья Кински, 58 лет

Дочь Клауса Кински, известного актера, исполнителя роли Дракулы в фильме «Носферату — призрак ночи». Свое имя будущая звезда получила в честь Настасьи Филипповны из романа Федора Достоевского «Идиот». За роль в фильме Романа Полански «Тэсс» из одноименного фильма, экранизации романа Томаса Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей», Настасья получила премию «Золотой глобус». Однако после того, как она стала членом Американской киноакадемии, сниматься в фильмах знаменитость перестала.

Изабелла Росселлини, 67 лет

Дочь известнейшей шведской актрисы Ингрид Бергман и не менее знаменитого итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини. Конечно же, с такими родителями судьба Изабеллы была предрешена. Одной из известнейших работ, принесшей ей славу, стала роль в картине Дэвида Линча «Синий бархат». Но актриса известна не только своей игрой в кино, она появлялась на обложках журналов Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, а с 1982 года является лицом косметической компании Lancome. Также звезда активно участвует в проектах по защите дикой природы и пишет книги.

Хелена Бонем Картер, 53 года

Необычная британская актриса, играющая как в кино, так и на сцене театра. В ее копилке такие премии, как BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар». Мировую известность актрисе принесла роль Марлы Сингер в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Фанаты Гарри Поттера узнают в ней Беллатрису Лейстрейндж, прислужницу Волан-де-Морта. Хелена активно снимается, и одна из ее недавних работ — роль принцессы Маргарет в сериале «Корона».

Жюльет Бинош, 55 лет

Французская актриса, наиболее известная ролью Кэтрин в фильме «Грозовой перевал» по одноименному роману Эмили Бронте. Игра Жюльет высоко ценится как критиками, так и зрителями. Обладательница премий Каннского кинофестиваля, «Сезар» и «Оскар». В настоящее время звезда продолжает сниматься.

Эммануэль Беар, 56 лет

Французская актриса, дочь Ги Беара, композитора, поэта и шансонье. Настоящая известность пришла к Эммануэль после исполнения откровенной роли белокурой пастушки в фильме Клода Берри «Манон с источника». На данный момент звезда известна как активистка правозащитного движения и посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Клаудия Кардинале, 81 год

Итальянская муза таких великих режиссеров, как Федерико Феллини («Восемь с половиной») и Лукино Висконти («Леопард», «Семейный портрет в интерьере» и т. д.). Также актриса блистала в вестерне Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе» и в «Красной палатке» Михаила Калатозова. Карьера актрисы полна ярчайшими и запоминающимися ролями, и, несмотря на то что от итальянского акцента она избавиться так и не смогла, Голливуд был у ее ног. В 2008 году Клаудия была награждена орденом Почетного легиона.

Урсула Андресс, 83 года

К швейцарской киноактрисе, которую называли секс-символом 1960-х, известность пришла после исполнения роли первой из «девушек Бонда» в фильме «Доктор Ноу». Далее последовала роль в вестерне «Четверо из Техаса» вместе с такими звездами, как Анита Экберг, Фрэнк Синатра и Дин Мартин. А партнером звезды в последующем фильме «Вечеринка в Акапулько» стал сам Элвис Пресли. Вуди Аллен, Марчелло Мастроянни и Жан-Поль Бельмондо — вот неполный список коллег-актеров, с которыми она снималась в таких фильмах, как «Что нового, кошечка?», «Десятая жертва», «Она» и «Злоключения китайца в Китае». Сейчас актриса, увы, почти не снимается.

Ванесса Паради, 46 лет

Будущая звезда попала на сцену в 7 лет, а в 14 она взрывает хит-парады своей песней «Таксист Джо» (Joe le taxi), которая становится общепризнанным хитом. Сейчас звезда успешно совмещает актерскую и музыкальную карьеру, выпустив уже 12 студийных альбомов и получив престижную кинопремию «Сезар».

Джули Эндрюс, 83 года

Британская актриса, певица и писательница, обладательница премий «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус», «Оскар» и «Золотой лев». Негласный титул королевы мюзикла получила после того, как стала выступать на Бродвее в таких постановках, как «Моя прекрасная леди», «Камелот» и «Золушка». Оглушительный успех пришел к молодой актрисе после съемок в киноверсии «Мэри Поппинс», которая принесла ей заслуженный «Оскар». За ним последовал фильм «Звуки музыки», который также принес в копилку звезды премию «Оскар». В 1997 году знаменитость перенесла операцию, в результате которой потеряла возможность петь, однако все же не оставила кинематограф. Сейчас Джули активно снимается и озвучивает персонажей мультфильмов.

Джина Лоллобриджида, 92 года

Итальянская актриса, великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы. Слава пришла к девушке после исполнения ролей в таких фильмах, как «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», где ее героиня считается лучшим экранным воплощением образа Эсмеральды. Актриса имеет за плечами множество ролей, в ее послужном списке немало наград. Также Джина всерьез занимается фотожурналистикой. В объектив ее камеры попадали Пол Ньюман, Сальвадор Дали и Фидель Кастро. Сейчас актриса уже не снимается, но ведет активную социальную жизнь.

Шарлотта Рэмплинг, 73 года

Британская актриса, кавалер ордена Британской империи и обладательница множества других наград, в числе которых — «Сезар» и «Оскар». После съемок в комедии «Девушка Джорджи» актриса начала получать новые и новые интересные предложения киноролей. Она снималась у таких режиссеров, как Вуди Аллен, Сидни Люмет и Алан Парке. В 2019 году на 69-м Берлинском кинофестивале получила почетного «Золотого медведя» за выдающиеся творческие достижения и продолжает сниматься в кино.

Хелен Миррен, 74 года