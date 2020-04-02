Дети показывают фото своих родителей в молодости. И эти кадры куда трогательнее, чем бесконечные селфи из инстаграма

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Современные смартфоны позволяют делать тысячи фото в день. Но каких-то несколько десятков лет назад, чтобы запечатлеть важное событие или особенное настроение, хватало 24 кадров пленки. Из-за такой эксклюзивности каждый из этих снимков был особенным.

Наверное, именно уникальность заставляет нас в AdMe.ru с трепетом относиться к старым фотографиям. Наиболее цепляющие из них можно найти в нашей подборке.

1. «Мама в колледже. 1976 год»

2. «Мой глухой отец прижимает динамик к груди, чтобы почувствовать вибрации музыки. Начало 1970-х годов»

3. «Мой папа с Дэвидом Боуи в отпуске в Греции. 1988 год»

4. «Отец впервые путешествует по Европе в 1986 году»

5. «Моя мама выглядела лучше любой современной модели»

6. «Моя мама (слева) и ее подруга Нина. Примерно 1975 год»

7. «Я потратил некоторое время, чтобы восстановить свадебное фото моих родителей. 1957 год»

8. «Здесь моей маме 17 лет. Она позирует на своей первой машине. 1969 год»

9. «Мои мама и папа, 1955 год. Это фото сделано перед их первым свиданием. Они были женаты 60 лет»

10. «Мои мама и бабушка. 11 мая 1968 года»

11. Мама в 80-х

12. «Мама и ее котик. 30-е годы»

13. «Мой папа и я путешествовали пешком по горам Австрии в 70-х годах»

14. «На этой фотографии моя мама напоминает Пэрис Хилтон. 70-е годы»

15. «Рождество 1992 года. Отец (не Робин Уильямс)»

16. «Папа сфотографировал свою первую любовь — маму. 70-е годы»

17. «Недавно родители отпраздновали 29 лет совместной жизни. А это они в 1989 году»

18. «Моя мама явно думает, что мой дядя чудесный. 1959 год»

19. Мама в 70-х годах

20. «Моя мама в 1954 году. Она переехала в Америку в 18 лет. Сначала из-за незнания английского языка ей было нелегко. Но потом она освоилась и нашла работу модели»