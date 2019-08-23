Мы выяснили, на что можно было потратить ₽ 100 в царской России и СССР
О важных исторических событиях, которые происходили на территории России и СССР в ХХ веке, мы отлично знаем из учебников. А о бытовой стороне жизни самых обычных людей, напротив, известно крайне мало. Что ели наши предки, какую получали зарплату и на что могли потратить ее? На эти вопросы мы и решили найти ответ.
AdMe.ru по голову зарылся в пыльные документы ушедшей эпохи и выяснил, что мог позволить себе среднестатистический житель страны на ₽ 100. Иногда эта сумма считалась целым состоянием, а в другие годы ценилась не больше конфетного фантика.
1913 год
В дореволюционной России каждый рубль был обеспечен золотом. Если пересчитать на современные деньги, то ₽ 1 начала ХХ века равнялся примерно ₽ 1 513 сегодня. Поэтому и зарплаты в 1913 году на современный лад выглядят внушительно: рабочие получали ₽ 57 000, дворники — ₽ 27 000, а учителя — ₽ 38 000.
Однако средняя зарплата составляла всего ₽ 35 в месяц. Большая часть городского населения не имела собственного жилья, а продукты питания стоили недешево: значительную часть денег «съедала» оплата аренды и пропитания. На ₽ 100 можно было купить один / одну из данных товаров / услуг:
- 5 пар кожаных офицерских сапог;
- приличную лошадь для повозки;
- оплатить 4 месяца аренды квартиры;
- 31 кг черной икры;
- 100 кг сливочного масла;
- 125 кг мяса курицы.
1919 год
С 1915 года на ₽ 100 ничего нельзя было купить. Из-за Первой мировой войны и Гражданской войны, смены правительства и режима цены к 1917 году выросли на 426 %. Временное правительство печатало купюры как фантики, а ценники обладали хвостом с 6 нулями.
1924 год
Молодое советское правительство провело ряд денежных реформ и деноминацию рубля в 50 млрд раз. Конечно, для обычных людей это мало что изменило: продукты и одежда все равно стоили слишком дорого. Один из этих товаров можно было купить на ₽ 100 в 20-х годах ХХ века:
- 5 катушек ниток;
- пару чулочно-носочных изделий (от ₽ 60 до 100);
- 1 кг куриного мяса;
- 0,5 кг топленого масла;
- 150 г черного чая (заварка).
1936 год
В довоенные годы средняя зарплата рабочих составляла ₽ 150–200. Зато цены на некоторые виды продуктов сильно упали. Вино, водку, хлеб, крупы и яйца мог купить любой работящий пролетарий. Простым людям стали доступны спортивные и музыкальные товары. Теперь на ₽ 100 можно было позволить себе чуточку больше:
- 2 пары коньков для фигурного катания;
- 125 поездок на такси;
- 20 бутылок «Портвейна красного № 29»;
- 17 банок кильки в масле;
- 23 кг гречки.
1948 год
Во время Великой Отечественной войны продукты отпускались по карточкам, и, конечно, цены многократно выросли, а деньги обесценились. В 1947 году была проведена очередная деноминация: ₽ 100 превратились в ₽ 10.
Впрочем, реформы не затронули зарплаты: государство старалось накормить, одеть и расселить измученных войной людей. Правда, все товары отпускались по нормам: обувь — 1 пара на руки, сахар — 0,5 кг, и так далее. Средняя зарплата составляла порядка ₽ 500–600. На ₽ 100 в 1948 году можно было купить один из этих товаров:
- 2 пары резиновых калош;
- 1 отрез шелковой ткани на платье;
- 25 л молока;
- 3 л подсолнечного масла.
1951 год
В 1950-х государство практиковало регулярное снижение цен на некоторые группы товаров. Зарплаты значительно выросли: у инженеров — ₽ 900–1 200, в среднем ₽ 600–800. Имея ₽ 100 в кармане, можно было купить один из нижеперечисленных товаров:
- мужские туфли из кожзама на резиновой подошве (кожаные ботинки стоили ₽ 150);
- 3 детских спортивных костюма для школы;
- 3 кг голландского сыра;
- 10 кг сахара.
За шерстяные пальто и мужские костюмы запрашивали заоблачные суммы — ₽ 725 и 450 соответственно. А автомобиль-малолитражка «Москвич-401» был доступен только небожителям: его цена составляла ₽ 9 000.
1967 год
В 1961 году правительство провело очередную реформу с деноминацией. Историки называют ее самой мягкой реформой за всю историю СССР: 90 % старых купюр обменяли на новые, а цены в магазинах снизили в 10 раз. Теперь, имея в кармане ₽ 100, можно было купить на выбор:
- радиолу «Латвия»;
- 5 пар мужских ботинок на кожаной подошве;
- 5 женских пуловеров (еще и сдача на чулки останется);
- 500 стаканчиков пломбира;
- 40 бутылок красного вина «Кьянти» советского производства.
Однако со снижением цен зарплаты тоже стали меньше: ₽ 134 со всеми льготами у рабочих.
1979–1983 годы
Время с середины 1970-х до начала 1980-х многие вспоминают с ностальгией. Эпоха «зрелого социализма» радовала граждан действительно низкими ценами на товары и услуги. Правда, не обходилось без дефицита и очередей.
К 1980 году зарплаты были такие: инженер — ₽ 217, учитель — ₽ 90–120, полковник Минобороны — ₽ 450. Ну а на ₽ 100 можно было купить один из этих товаров:
1991 год
Весной 1991 года правительство провело последнюю в СССР реформу. На обмен денег у граждан было 3 суток, вклады в «Сбербанке» заморозили и одновременно подняли цены в 3 раза. К ноябрю 1991 года (за месяц до распада СССР) средняя зарплата составляла ₽ 839.
И теперь на ₽ 100 житель уже почти распавшегося Союза мог позволить себе один из этих товаров:
- 1 бутылка шампуня объемом 250 мл;
- 196 л бензина марки АИ-76;
- 1 кг яблок;
- 18 л молока.
Если бы у вас была машина времени, то в какой год вы предпочли бы перенестись со своими нынешними накоплениями?