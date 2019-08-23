Мы выяснили, на что можно было потратить ₽ 100 в царской России и СССР

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О важных исторических событиях, которые происходили на территории России и СССР в ХХ веке, мы отлично знаем из учебников. А о бытовой стороне жизни самых обычных людей, напротив, известно крайне мало. Что ели наши предки, какую получали зарплату и на что могли потратить ее? На эти вопросы мы и решили найти ответ.

AdMe.ru по голову зарылся в пыльные документы ушедшей эпохи и выяснил, что мог позволить себе среднестатистический житель страны на ₽ 100. Иногда эта сумма считалась целым состоянием, а в другие годы ценилась не больше конфетного фантика.

1913 год

В дореволюционной России каждый рубль был обеспечен золотом. Если пересчитать на современные деньги, то ₽ 1 начала ХХ века равнялся примерно ₽ 1 513 сегодня. Поэтому и зарплаты в 1913 году на современный лад выглядят внушительно: рабочие получали ₽ 57 000, дворники — ₽ 27 000, а учителя — ₽ 38 000. Однако средняя зарплата составляла всего ₽ 35 в месяц. Большая часть городского населения не имела собственного жилья, а продукты питания стоили недешево: значительную часть денег «съедала» оплата аренды и пропитания. На ₽ 100 можно было купить один / одну из данных товаров / услуг: 5 пар кожаных офицерских сапог;

приличную лошадь для повозки;

оплатить 4 месяца аренды квартиры;

31 кг черной икры;

100 кг сливочного масла;

125 кг мяса курицы.

1919 год

С 1915 года на ₽ 100 ничего нельзя было купить. Из-за Первой мировой войны и Гражданской войны, смены правительства и режима цены к 1917 году выросли на 426 %. Временное правительство печатало купюры как фантики, а ценники обладали хвостом с 6 нулями.

1924 год

Молодое советское правительство провело ряд денежных реформ и деноминацию рубля в 50 млрд раз. Конечно, для обычных людей это мало что изменило: продукты и одежда все равно стоили слишком дорого. Один из этих товаров можно было купить на ₽ 100 в 20-х годах ХХ века: 5 катушек ниток;

пару чулочно-носочных изделий (от ₽ 60 до 100);

1 кг куриного мяса;

0,5 кг топленого масла;

150 г черного чая (заварка).

1936 год

В довоенные годы средняя зарплата рабочих составляла ₽ 150–200. Зато цены на некоторые виды продуктов сильно упали. Вино, водку, хлеб, крупы и яйца мог купить любой работящий пролетарий. Простым людям стали доступны спортивные и музыкальные товары. Теперь на ₽ 100 можно было позволить себе чуточку больше: 2 пары коньков для фигурного катания;

125 поездок на такси;

20 бутылок «Портвейна красного № 29»;

17 банок кильки в масле;

23 кг гречки.

1948 год

Во время Великой Отечественной войны продукты отпускались по карточкам, и, конечно, цены многократно выросли, а деньги обесценились. В 1947 году была проведена очередная деноминация: ₽ 100 превратились в ₽ 10. Впрочем, реформы не затронули зарплаты: государство старалось накормить, одеть и расселить измученных войной людей. Правда, все товары отпускались по нормам: обувь — 1 пара на руки, сахар — 0,5 кг, и так далее. Средняя зарплата составляла порядка ₽ 500–600. На ₽ 100 в 1948 году можно было купить один из этих товаров: 2 пары резиновых калош;

1 отрез шелковой ткани на платье;

25 л молока;

3 л подсолнечного масла.

1951 год

В 1950-х государство практиковало регулярное снижение цен на некоторые группы товаров. Зарплаты значительно выросли: у инженеров — ₽ 900–1 200, в среднем ₽ 600–800. Имея ₽ 100 в кармане, можно было купить один из нижеперечисленных товаров: мужские туфли из кожзама на резиновой подошве (кожаные ботинки стоили ₽ 150);

3 детских спортивных костюма для школы;

3 кг голландского сыра;

10 кг сахара. За шерстяные пальто и мужские костюмы запрашивали заоблачные суммы — ₽ 725 и 450 соответственно. А автомобиль-малолитражка «Москвич-401» был доступен только небожителям: его цена составляла ₽ 9 000.

1967 год

В 1961 году правительство провело очередную реформу с деноминацией. Историки называют ее самой мягкой реформой за всю историю СССР: 90 % старых купюр обменяли на новые, а цены в магазинах снизили в 10 раз. Теперь, имея в кармане ₽ 100, можно было купить на выбор: радиолу «Латвия»;

5 пар мужских ботинок на кожаной подошве;

5 женских пуловеров (еще и сдача на чулки останется);

500 стаканчиков пломбира;

40 бутылок красного вина «Кьянти» советского производства. Однако со снижением цен зарплаты тоже стали меньше: ₽ 134 со всеми льготами у рабочих.

1979–1983 годы

Время с середины 1970-х до начала 1980-х многие вспоминают с ностальгией. Эпоха «зрелого социализма» радовала граждан действительно низкими ценами на товары и услуги. Правда, не обходилось без дефицита и очередей. К 1980 году зарплаты были такие: инженер — ₽ 217, учитель — ₽ 90–120, полковник Минобороны — ₽ 450. Ну а на ₽ 100 можно было купить один из этих товаров: большой ковер на стену;

3 билета на авиарейс «Москва — Сочи» (и еще почти червонец оставался на сдачу);

фотоаппарат «Зенит-Е»;

33 кг вареной колбасы;

16 банок растворимого кофе.

1991 год

Весной 1991 года правительство провело последнюю в СССР реформу. На обмен денег у граждан было 3 суток, вклады в «Сбербанке» заморозили и одновременно подняли цены в 3 раза. К ноябрю 1991 года (за месяц до распада СССР) средняя зарплата составляла ₽ 839. И теперь на ₽ 100 житель уже почти распавшегося Союза мог позволить себе один из этих товаров: 1 бутылка шампуня объемом 250 мл;

196 л бензина марки АИ-76;

1 кг яблок;

18 л молока.