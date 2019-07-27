Чем занимались влиятельные женщины современности в молодости

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Психолог Мэг Джей считает: то, чем мы занимаемся в промежутке между 20 и 30 годами, определяет всю нашу жизнь. В это десятилетие мы принимаем самые важные решения, строим отношения, выбираем карьеру и находим свой путь.

Нам в AdMe.ru стало интересно проверить теорию Джей на практике, поэтому мы решили посмотреть, как выглядели и чем занимались в молодости некоторые из самых влиятельных женщин XXI века. Было ли уже тогда понятно, что вскоре они изменят мир?

Ангела Меркель

Молодая Ангела изучала физику в Лейпцигском университете имени Карла Маркса. В 20 лет она познакомилась со студентом по обмену Ульрихом Меркелем, который вскоре стал ее мужем. После учебы молодожены переехали в столицу Германии и устроились там на работу. Меркель получила должность в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР. В возрасте 20-30 лет она полностью посвятила себя науке и всерьез о политике задумалась только в 1989 году, после падения Берлинской стены (тогда ей было 35 лет).

Мелинда Гейтс

После католической школы отличница Мелинда решила изучать компьютерные науки и экономику. Она быстро преуспела в выбранной области и сразу после получения диплома Университета Дьюка пошла работать в Microsoft. Там она познакомилась с Билом Гейтсом. Пара поженилась в 1994 году, тогда Мелинде исполнилось 30 лет.

Хиллари Клинтон

Хоть детской мечтой Хиллари был космос (она даже отправляла письмо в NASA с вопросом о том, что нужно сделать для того, чтобы стать астронавтом), в 18 лет она начала изучать политологию и юриспруденцию. В университете девушка познакомилась с Биллом Клинтоном, который стал ее мужем в 1975 году. Хиллари получила степень доктора права и имела политические амбиции. Но в молодости решила больше поддерживать мужа, а не заниматься собственной карьерой.

Мишель Обама

Юная Мишель получила юридическое образование в Принстонском и Гарвардском университетах. После учебы вернулась в родной Чикаго и начала работать в местной юридической фирме Sidley Austin. Одним из ее коллег и стал будущий муж — Барак Обама. Они поженились в 1992 году, когда Мишель исполнилось 32 года.

Опра Уинфри

До 20 лет Опра пережила столько, что хватит на целый фильм: беременность в 14, победу в конкурсе красоты, учебу в университете и работу репортером. Неудивительно, что уже в 22 года у нее было столько жизненного опыта и уверенности в себе, что она легко получила работу ведущей утреннего шоу. Ее сразу полюбили зрители, и в 1986 году американка запустила собственное «Шоу Опры Уинфри», которое сделало ее звездой.

Бейонсе

Бейонсе на сцене с детства. Уже в 8 лет малышка пела в группе Girl’s Tyme, которая вскоре превратилась в легендарных Destiny’s Child. Поэтому, когда в 22 года Бейонсе выпустила свой дебютный альбом «Dangerously in Love», о ней уже знала вся Америка, и не только. Альбом сразу же занял первую строчку в чарте Billboard 200 и стал четырежды платиновым. Одну из песен — «Crazy in Love» — певица записала со своим парнем, а вскоре и мужем — Jay-Z. Девушку ждала мировая слава и звание самой успешной исполнительницы 2000-х годов.

Сьюзен Войжитски

Первая леди Google и президент YouTube в 20 лет изучала историю в Гарвардском университете. Потом поступила в аспирантуру в Стэнфорд и записалась на курсы по изучению компьютеров CS50. Девушку интересовали технологии, поэтому в качестве места работы она сначала выбрала Intel, а потом — Google. Кстати, Сьюзен стояла у истоков создания самого известного поисковика. Именно она сдала Сергею Брину и Ларри Пейджу гараж, в котором те и придумали эту технологию.

Анна Винтур

Анна интересовалась модой с подросткового возраста. В 14 лет она сделала свою фирменную стрижку боб, которой остается верна и по сей день. После школы девушка сразу начала работать в журнале своего парня, а в 21 год была принята на должность ассистента в отдел моды. Уже тогда Винтур мечтала стать главным редактором Vogue, поэтому уверенно шла к этой цели. В 26 лет она переехала в Нью-Йорк и начала работать в Harper’s Bazaar, потом ее перевели в издания Viva, New York и наконец — Vogue.