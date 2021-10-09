Чем сейчас зарабатывают на жизнь одни из ярчайших российских спортсменов последних десятилетий

В большинстве видов спорта выход на пенсию происходит в достаточно раннем возрасте. К примеру, в Англии футболисты могут официально уйти на заслуженный отдых в 35 лет, а хоккеисты в среднем заканчивают карьеру в 35–44 года.

Мы в AdMe.ru решили узнать, чем сегодня занимаются те российские спортсмены, которые в свое время покорили сердца миллионов зрителей Олимпиад, чемпионатов и соревнований.

Ляйсан Утяшева

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева по завершении карьеры ушла в журналистику. В разное время она вела новостные программы, кулинарные и танцевальные шоу. В 2018 году стала послом чемпионата мира по футболу, который тогда проходил в России. А еще бывшая гимнастка озвучила несколько персонажей мультфильмов и кино. Ее голосом, к примеру, говорят принцесса Тиана из мультика «Ральф против интернета». Ляйсан с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей, у пары 2 детей.

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду завершила спортивную карьеру сразу после получения золотой медали в 2006 году. Однако с катка Татьяна не ушла, она продолжила давать показательные выступления и участвовала в ледовых шоу на телевидении. В 2008 году Навка в паре с танцором Александром Литвиненко поехала на «Танцевальное Евровидение», где заняла 2-е место. Кроме того, бывшая спортсменка сыграла главную роль в мюзикле Ильи Авербуха «Кармен». Навка поделилась, что мечтает сыграть в кино, но пока не увидела предложения, которое ей пришлось бы по душе.

Андрей Аршавин

Один из лучших футболистов в истории России завершил карьеру игрока в 2018 году. Он вернулся из Казахстана, где играл последние годы, в Санкт-Петербург и занял в клубе «Зенит» должность советника генерального директора по молодежному футболу, а также прошел обучение и получил тренерскую лицензию. Кроме того, Аршавин комментирует футбольные матчи на телевидении и часто является приглашенным экспертом в спортивных программах.

Дарья Клишина

С 2013 года легкоатлетка живет в США, хотя продолжила выступать на международных соревнованиях, включая Олимпиаду, под флагом России. Последняя яркая спортивная победа Клишиной датируется 2019 годом, когда она завоевала золото на чемпионате России по прыжкам в длину. Дарья ушла в творчество: она написала книгу «Прыжок вверх», в которой поделилась своей историей, а также выпустила несколько песен.

Алексей Ягудин

Из-за проблем со здоровьем фигурист не смог продолжить выступления на льду даже на любительском уровне, зато нашел себя в журналистике: он стал частью команды программы «Хочу знать», вел передачу «Тает лед с Алексеем Ягудиным», за которую, кстати, был номинирован на премию ТЭФИ как лучший интервьюер. Кроме того, бывший спортсмен является комментатором фигурного катания. А еще в его фильмографии есть несколько сериалов и кино. С февраля 2016 года женат на Татьяне Тотьмяниной, у пары 2 детей.

Екатерина Гамова

Екатерина Великая в мире волейбола, как называли друзья и поклонники Гамову, по завершении карьеры стала тренером. С 2017 года она входит в состав комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола. Волейболистку часто зовут на телепрограммы экспертом. Вместе с мужем — сыном актрисы Светланы Дружининой Михаилом — в этом году они отметили 10-летие брака, у пары есть сын.

Федор Емельяненко

Федора Емельяненко считают лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств. На протяжении почти 10 лет Федор оставался непобежденным, что беспрецедентно для этого вида спорта. Параллельно со спортивной карьерой он снялся в фильме «Ключ Саламандры», написал несколько книг, стал лицом российского бренда спортивной одежды Forward, а еще по образу Емельяненко был создан персонаж компьютерной игры. В этом году боец поступил в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета.

Александр Кержаков

В 2013 году нападающему «Зенита» не удавалось забить гол в течение 8 месяцев 19 дней 2 часов 18 минут. Тогда в интернете появились мемы «пока Кержаков не забивал», а в английском языке придумали выражение to kerzhakov, что значит «промахнуться с убойной дистанции». А между тем Александр является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас он тренирует клуб «Нижний Новгород». Спортсмен выпустил 2 автобиографические книги, снялся в фильме «Выкрутасы», а в 2015 году создал благотворительный фонд помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка 2018 года дает представления на больших шоу по всему миру, снимается в рекламе и даже появилась в фильме. А еще Алина говорит о желании стать продюсером и допускает в будущем карьеру тренера.

Елена Исинбаева

Спортсменка продолжает работать в мире спорта: недавно она выдвигала свою кандидатуру на выборах главы комиссии спортсменов МОК, однако проиграла. Олимпийская чемпионка создала благотворительный фонд, с помощью которого помогает детям-спортсменам. Также организация занимается реконструкцией и строительством спортивных сооружений по всей стране. Елена замужем за легкоатлетом Никитой Петиновым, у них 2 детей.

Сергей Семак

Сергей Семак — с 2013 года главный тренер футбольного клуба «Зенит», где в прошлом и сам играл. Он являлся лицом игры FIFA 11 в России. А еще владеет предприятием по производству круп и фирмой по прокату лимузинов. У спортсмена с женой Анной на двоих 8 детей. В 2016 году пара удочерила девочку Таню, у которой редкое заболевание — не хватает позвонков, поэтому она не может ходить. В будущем Сергей мечтает отправиться в кругосветное путешествие.

Мария Киселева

Многие знают Марию благодаря ее второй профессии — телеведущей. Но прославилась она из-за спортивных достижений. Киселева — трижды олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Уйдя из спорта, она работала спортивным журналистом на НТВ, пока в 2001 году ее не пригласили вести игру «Слабое звено». В фильмографии бывшей синхронистки 5 кинокартин, включая «Дневной дозор», «Параграф 78», «На острие».

Маргарита Мамун

В 2017 году гимнастка завершила спортивную карьеру. Одновременно с этим вышел документальный фильм о том, как Маргарита готовилась к Олимпиаде. Сейчас Мамун комментирует выступления других спортсменов на телевидении. В 2016 году также олимпийский призер — пловец Александр Сухоруков — сделал предложение спортсменке. У пары в 2019 году родился сын, фотографиями которого и историями из его жизни Маргарита делится в своем инстаграме.

Илья Авербух

Бывший фигурист в течение многих лет занимался организацией ледовых шоу. Позже стал режиссером мюзикла «Огни большого города» с Алексеем Ягудиным и Татьяной Навкой в главных ролях. Недавно Илья женился на актрисе Елизавете Арзамасовой, известной по сериалу «Папины дочки». Летом 2021 года у пары родился сын.

Мария Шарапова

В 2020 году Мария возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов. Она опередила в списке хоккеистов Александра Овечкина и Евгения Малкина. Окончив спортивную карьеру, Шарапова занялась бизнесом: создала компанию по производству сладостей Sugarpova. Кроме того, в 2017 году теннисистка выпустила автобиографию. Девушка много путешествует, о чем выкладывает посты в инстаграме. Она помолвлена с британским миллионером Александром Гилксом.

Аделина Сотникова

Из-за проблем с позвоночником Сотниковой пришлось завершить карьеру в 2020 году, хотя выступать она перестала еще в 2016-м. Девушка занялась бизнесом: вместе с мамой она открыла в Москве салон красоты, а также собственную школу фигурного катания. В планах спортсменки сняться в кино и попробовать себя в качестве певицы.