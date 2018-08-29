Чем сейчас занимаются виджеи MTV, ставшие кумирами целого поколения

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В 1998 году в России начал свое вещание музыкально-развлекательный телеканал «MTV Россия». Виджеи канала рассказывали о самых свежих новостях шоу-бизнеса, знакомили зрителей с музыкальными хитами. Вдохновленные идеей создавать то, чего еще не было на отечественном телевидении, с яркой харизмой и чувством юмора, ведущие MTV стали настоящими кумирами своего поколения.

AdMe.ru предлагает немного поностальгировать: вспомнить легенд российского MTV и узнать, как сложилась их жизнь после ухода с телеканала.

1. Александр Анатольевич

Александр Анатольевич, один из первых виджеев на российском телевидении, появился на «MTV Россия» вместе со своим авторским проектом «News Блок» — первой новостной программой о звездах. В новостях были только свежие и проверенные факты. К концу 2000-х годов Александр Анатольевич оставался единственным ведущим «MTV Россия» из первого состава виджеев телеканала. Сейчас виджей продолжает работу на телевидении и выступает в качестве диджея на столичных мероприятиях. Он был трижды женат, и у него есть 31-летний сын Ярослав, который также работал на MTV.

2. Тутта Ларсен

Тутта Ларсен была одной из первых ведущих телеканала. «Поцелуй навылет», «Двадцатка самых-самых», «News Блок International», «Секрет успеха» — это неполный список передач, которые она вела. Дерзкий внешний вид сразу очаровал телезрителей: пирсинг, татуировки, яркие короткие волосы — таким и был некий эталон ведущего молодежных передач. В своем инстаграме Тутта признается, что образ тех лет до сих пор закреплен за ней в сознании зрителей: «Думаю, я была первой девушкой в Москве с проколотым носом. Уж точно первой девушкой с пирсингом на российском ТВ. Но это же фигня — просто колечко в носу! А вот поди ж ты. Закрепился за мной образ человека, не щадящего лица своего!» Ларсен посвятила MTV целых 10 лет. Но и после этого не оставила профессиональную деятельность: работала на радио, снимала документальные фильмы о Великой Отечественной войне, вела женские ток-шоу. Сейчас она работает над собственным проектом на YouTube, где ведет передачи, посвященные материнству и воспитанию детей, а на телеканале «Карусель» вместе с дочерью Марфой ведет утреннюю передачу. Тутта замужем и уже трижды стала мамой.

3. Ольга Шелест и Антон Комолов

Пара Шелест — Комолов, наверное, навсегда закрепилась в сознании российского телезрителя как нечто неразделимое. Ольга Шелест и Антон Комолов впервые вместе появились на «MTV Россия» в 1999 году в шоу «Бодрое утро», которое вскоре стало одним из самых рейтинговых. Искроментый юмор ведущих, абсолютно импровизированный и свободный, приковывал зрителей к экранам. В 2002 году, после закрытия передачи, оба ведущих покинули телеканал, но не оставили телевизионную карьеру, в том числе совместную. За это время каждый успел обзавестись семьей и детьми. Антон Комолов вместе с супругой растит сына Андрея. У Ольги Шелест с мужем две дочери — Муза и Айрис. В инстаграме ведущие регулярно проводят совместные прямые эфиры, которые, как и во времена «MTV Россия», полны шуток и оптимизма.

4. Василий Стрельников

Для зрителей Василий Стрельников — главный голос «MTV Россия» первых годов вещания. С самого начала и на протяжении 4 лет он отвечал за закадровую озвучку, работая при этом ведущим нескольких передач. Самой яркой из них можно назвать шоу «Weekend Каприз». Именно Василий Стрельников — автор знаменитых фраз «Улыбайтесь, это всех раздражает!», «Лох — это судьба» и других. Сейчас ведущего можно услышать на радио и в закадровой озвучке передач на телевидении. Личную жизнь Василий предпочитает не афишировать.

5. Яна Чурикова

Яна Чурикова тоже была в составе первых виджеев MTV. Самым ярким проектом ведущей стала программа «12 злобных зрителей». Она с легкостью управляла оживленными дискуссиями «злобных зрителей». Спустя 4 года работы на MTV Яна покинула канал, но продолжила успешную карьеру на телевидении. После прекращения телевещания MTV она стала руководителем обновленной версии канала. Кроме этого, Яна ведет вернувшуюся на экраны программу «12 злобных зрителей». Профессиональную деятельность Чурикова совмещает с воспитанием дочери Таисии.

6. Татьяна Геворкян

Татьяна Геворкян тоже стояла у истоков MTV в России. А зрителям она запомнилась как ведущая передач о моде и стиле — «Стилиссимо» и «Гид по стилю». В 2006 году Татьяна покинула MTV, но продолжила работать на телевидении в качестве фешен-эксперта и даже выпустила собственную коллекцию обуви. Сейчас Татьяна Геворкян ведет утреннюю передачу на канале НТВ. С 2013 года телеведущая замужем.

7. Ирена Понарошку

Ирена Понарошку впервые попала на MTV в 16 лет в качестве участника шоу «12 злобных зрителей». Чуть позже она вернулась на телеканал уже в роли сотрудника — ассистента продюсера. С 2001 года она была уже виджеем программ «Сводный чарт», «Ночной флирт», «Русская десятка», «Клиника Понарошку». Покинула телеканал Ирена за месяц до окончания эфирного вещания «MTV Россия». Журналистскую деятельность после ухода Понарошку не оставила. Сейчас ее можно увидеть на ТВ-3, где она ведет передачу о здоровье. Кроме того, Ирена активно занимается своим блогом в инстаграме, где делится с подписчиками секретами красоты, питания, здоровья, воспитания детей и рассказывает о своей жизни. Она замужем, растит сына Серафима.

8. Тая Катюша

Тая Катюша появилась на «MTV Россия» в 2001 году и была ведущей программ «SMS-чарт», «Сводный чарт», «Простая связь». Телезрителям Тая запомнилась своим безбашенным и озорным образом. В 2009 году она ушла с MTV на телеканал «Муз-ТВ». Сейчас Тая не появляется на ТВ, занимается созданием одежды для детей и воспитанием сына Севера и дочери Меланьи.

9. Марика

Мария Кравцова пришла на MTV уже будучи известной моделью и под псевдонимом Марика стала вести хит-парад Euro Top 20. Потом были передачи «Ночной флирт», «Гид по стилю» и другие. После MTV выступала ведущей на других телеканалах, занималась дизайном собственного бренда одежды. Сейчас Мария активно ведет свой блог в инстаграме, главная тема которого — осознанное питание; ведущая даже выпустила книгу рецептов. Вместе с мужем воспитывает сына Акима и дочь Веру.

10. Артем Королев

Артем Королев появился на «MTV Россия» в 2007 году. В 19 лет он стал ведущим шоу «Пятеро в отрыве». В послужном списке Артема также «News Блок» и «Горячее кино». После 5 лет на канале Артем продолжил работу на телевидении, его можно увидеть на канале «Пятница» в качестве ведущего кулинарной программы. Кроме этого, Артем выпустил книгу рецептов завтраков из меню отелей разных уголков мира. На тему личной жизни ведущий не распространяется.