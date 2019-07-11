9 вещей из советского прошлого, которые можно продать за внушительную сумму

10 1

20

6.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быт советского человека не отличался разнообразием. Типовые квартиры, одинаковая мебель, посуда и предметы декора. По праздникам из серванта доставали хрустальные салатницы и рюмки, женщины пользовались духами, а чай разливался в красивые фарфоровые чашки. Однако те предметы, которые раньше казались обыденностью, сейчас стоят целое состояние.

AdMe.ru предлагает заглянуть на балкон или в бабушкин сервант в поисках настоящего сокровища. Вдруг именно у вас хранится заветная марка, за которой коллекционеры ведут охоту не один год.

Посуда из хрусталя

Советский хрусталь бережно хранился на полках. Большая часть такой посуды сейчас потеряла свою ценность, но есть исключения. Например, дореволюционный хрусталь оценивается в несколько десятков тысяч рублей. Из советского наследия коллекционерам будет интересна посуда из синего и красного хрусталя. Особо ценными считаются цельные наборы. Стоимость — от 3 000 до 20 000 рублей.

Серебряные подстаканники

Казалось бы, такая странная вещь, как подстаканник, не может стоить дорого. Однако они могут оказаться настоящим сокровищем. Самыми ценными считаются подстаканники из серебра с клеймом автора. Стоимость — от 2 000 до нескольких сотен тысяч рублей.

Фарфор

Сервизы и отдельная посуда представляют не меньшую ценность. Особо востребована посуда Ломоносовского, Дмитровского, Конаковского и Дулёвского фарфорового завода. Определить «происхождение» поможет клеймо. Также ценными считаются тарелки с росписью известных художников. Помимо посуды растет спрос на фарфоровые статуэтки тех же заводов. На цену влияет состояние изделия и сюжет. Стоимость — от 1 000 до 50 000 рублей.

Елочные игрушки

Разноцветные шарики, шишки, Деды Морозы были у каждого. У коллекционеров растет спрос на советские елочные игрушки. Больше всего ценятся игрушки не из стекла и фарфора, а из ваты, которые сделаны в первой половине ХХ века, и шарики с агитационной росписью. Стоимость — от 2 000 до 15 000 рублей.

Столовое серебро

Столовые наборы и посуда из серебра стоят не меньше, чем подстаканники. Цена на посуду зависит от ее состояния, завода-изготовителя, пробы и рисунка. Столовые приборы с рисунком выпускались реже, поэтому они и стоят дороже. Если вы являетесь счастливым обладателем сахарницы, молочника или чемоданчика с ложками и вилками и планируете это продать, то лучше отказаться от использования данных предметов по прямому назначению. Стоимость — от 1 000 до 40 000 рублей.

Теле- и радиоаппаратура

Радиолы и телевизоры интересны только в том случае, если у них надлежащий вид. А если они рабочие, то это добавит еще несколько тысяч к стоимости. Коллекционеры охотятся в основном за аппаратурой, выпущенной до 70-х годов. Прадедушку советского телевизора — «КВН-49» с линзой — антиквары высоко оценивают в зависимости от состояния и исправности. Еще одним ценным предметом является радиоприемник «СВД». Стоимость — от 7 000 до 50 000 рублей.

Марки

На самом деле с марками не все так однозначно. Они выпускались массово, с одинаковым сюжетом. За большинство из них дадут не больше 300 рублей. Наибольшую ценность представляют неиспользованные марки, выпущенные ограниченным тиражом или снятые из оборота. Если у вас остался филателистический альбом, то не спешите его продавать. Через несколько лет он будет стоить еще дороже. Оценить марки можно на специальных сайтах. Стоимость альбома — от 10 000 до 30 000 рублей.

Стоимость марки — от 100 до 9 000 рублей.

Парфюм

Легендарная «Красная Москва» от «Новой зари» или «Жизель» от «Дзинтарс» ценились как в Союзе, так и сейчас. Поклонники парфюмерии охотятся за заветными пузырьками и флакончиками. Цена парфюма завит от наличия коробочки, сохранности флакона, отсутствия осадка и взвесей. Стоимость — от 1 000 до 20 000 рублей.

Ковер ручной работы

Ну какая же советская квартира без ковра или гобелена? Сейчас от них стараются избавиться, и очень даже зря. Ковры ручной работы охотно покупают антиквары и коллекционеры. На итоговую цену влияют качество ковра, страна производства, возраст и узор. Стоимость — от 1 000 до 90 000 рублей.

Бонус: вещи, за которые вы почти ничего не получите

Швейная машинка «Зингер». Американское представительство «Зингера» открыло свои заводы еще до революции. Только до революции фирма произвела чуть меньше миллиона машинок. Из-за такого большого количества старые «Зингеры» стоят пару тысяч рублей

Радиола «Ригонда». Приемник с 5 диапазонами и виниловым проигрывателем был желанным предметом интерьера. Сейчас же цена радиолы — около 1 000 рублей.

Пианино. Знак интеллигентной семьи. Его покупали как предмет мебели, и было неважно, умел ли кто-то на нем играть. Сейчас оно практически ничего не стоит. Пианино предлагают забрать за самовывоз или вкусный тортик.

Находили ли вы ценные предметы из советского прошлого? Делитесь ими в комментариях.