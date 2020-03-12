9 популярных мемов с увлекательной историей, без которых сложно представить мир интернета
Приятные воспоминания могут быть вызваны практически чем угодно, например известной картинкой из интернета. Некоторые фотографии, рисунки и фразы так стремительно распространяются по сети, что становятся мемами, проникая в самое сердце пользователей.
Мы в AdMe.ru вспомнили популярные мемы и испытали щемящее чувство ностальгии. Надеемся, вам понравится эта подборка, ведь каждый из представленных медиавирусов имеет свою уникальную историю происхождения.
Советуем прочитать бонус в конце статьи, чтобы не попасть впросак, когда речь заходит о старой шутке.
1. Превед, медвед!
3 февраля мем «Превед, медвед!» отпраздновал свое 16-летие. Популярность выражению подарил пользователь сайта d3.ru, который опубликовал на своей странице знаменитую картину Джона Лури «Медвежий сюрприз».
Публикация быстро разлетелась по другим соцсетям, а кто-то заменил подпись с приветствием медведя на «превед». Так выражение «Превед, медвед!» стало вирусным. Вместе с ним по сети стали распространяться и другие «красавчеги» и «узбагойся».
Вот так в нашу жизнь и вошел «падонкаффский» язык.
2. Парень за компом
Парень за компом — самый известный мем категории «реакции». Серия подобных мемов взяла свое начало с социальной сети Reddit в далеком 2010 году, но сейчас уже никто не может сказать, какая из реакций была опубликована первой.
Парень за компом появился в интернете в апреле 2011 года и продолжил серию картинок для выражения эмоций в сети.
В человечке перед компьютером каждый может узнать себя, ведь это типичная поза пользователя. Именно поэтому мем так популярен уже много лет. Забавно смотреть на картинку, осознавая, что и сам сейчас сидишь перед компьютером с похожим выражением лица.
3. Человечек, лежащий в луже из собственных слез
Всем знакомый мем — плод творчества канадской художницы китайского происхождения Цинь Хан. Девушка опубликовала картинку в личном аккаунте в 2014 году. Этот человечек появился так: художница пообещала выкладывать в сеть одну публикацию в день, но это оказалось сложнее, чем она ожидала, так что этот рисунок выражает всю боль нереализованного обещания.
Человечек получил отклик в сердцах миллионов людей, поэтому картинка стала популярной на долгие годы и до сих пор встречается в интернете. Цинь Хан не так давно ушла из жизни.
4. Танец «Флосс»
Знал ли 18 августа 2016 года подросток Рассел Хорнинг из штата Джорджия, что совсем скоро станет мегапопулярным, выкладывая в инстаграм видео незатейливого танца в собственном исполнении? Но видео моментально распространилось по сети, а танец «Флосс» разучили миллионы пользователей интернета.
Название танца переводится как «зубочистка», а движения во время его исполнения и впрямь напоминают процесс чистки зубов. Танец даже появился в популярной видеоигре Fortnight и стал вирусным.
Однажды талантливого танцора заметила Кэти Перри и предложила выступить дуэтом на одном из своих шоу. После этого выступления Рассел стал звездой и придумал себе ник «Парень с рюкзаком». Видимо, рюкзак приносит ему особенную удачу и еще большую узнаваемость.
5. Яйцо на белом фоне
Публикация снимка яйца в инстаграме побила все рекорды по популярности в 2019 году. Мало кто понимал, что такого особенного в этой фотографии, но люди продолжали и продолжали отмечать ее лайками. Автор снимка пожелал сохранить инкогнито, поэтому пользователи шутили, что некая курица Генриетта сначала снесла яйцо, а потом решила его сфотографировать.
Яйцо набрало больше лайков, чем фотография дочери Кайли Дженнер, и последняя не на шутку разозлилась. Модель жестоко отомстила сопернику, выложив в свой аккаунт новое видео, в котором она разбивает яйцо об асфальт и злобно смеется.
6. Камни с человеческими лицами
В апреле 2018 года на официальной странице чикагской художественной студии Silver Stone Handcrafted появилась фотография камней с человеческими лицами. «Рты» камней были свернуты в трубочку, будто произносили звук «у-у-у».
Фотографию приметили пользователи социальных сетей и стали использовать как реакцию сочувствия и сопереживания чужой боли. 1 февраля 2020 года снимок опубликовали на официальной странице в Tumblr, закрепив за картинкой звание классического мема.
Фотография стала вирусной и разлетелась по другим социальным сетям.
7. Будь как Петя
Серия мемов «Будь как Петя» — это наш ответ иностранному Биллу, автор которого — молдавский бизнесмен из Милана Евгений Кройтору. Оба персонажа появились на свет в начале 2016 года и завоевали любовь пользователей сети своей простотой и уместностью. Петя, как и его «брат» Билл, не делает многих неправильных вещей, умен и благопристоен.
Создавая серию мемов, Евгений Кройтору руководствовался идеей о здравом смысле, которого не лишен любой человек. В русскоязычном интернете идею быстро подхватили, дав умному человечку имя Петя.
Неважно, к кому из героев прислушаются люди, к Биллу или к Пете, но ясно одно: тем для таких мемов бесконечное множество.
8. Упоротый лис
Лис стал известен после возрождения жертвы капкана в качестве чучела, которое создала англичанка Адель Морзе.
Зверь у Адель получился не очень хорошо, и она решила выставить его на продажу. Фотография с объявлением обрела невероятную популярность в интернете, а лис очень быстро ушел с молотка.
Но больше всего чучело полюбили в России. Пользователи рунета прозвали его Упоротым лисом и наделили уникальным набором характеристик.
9. Дориме
В 2019 году пользователи русскоязычных социальных сетей вдруг вспомнили старую песню «Ameno» на псевдо-латыни. Кто-то запостил картинку, кто-то написал комментарий. И теперь «дориме интеримо адапаре» вновь напевают пользователи от инстаграма до «Пикабу».
Фотография со знаменитыми на весь мир словами спровоцировала появление новых мемов и ностальгию по 90-м, конечно.
Бонус: почему старую шутку называют «баян»
Иногда можно заметить, что на старую шутку или пост в сети кто-то отвечает таким комментарием: «Баян!»
В далеком 1984 году была создана компьютерная сеть «Фидонет», которая продержалась аж до конца 1990-х, — вот оттуда и пошла мода называть каламбуры не первой свежести баянами. Но имелся в виду вовсе не музыкальный инструмент, а древнерусский бард Боян (Баян). В общем, словом «баян» обозначается все старинное, о чем еще Боян пел в свою эпоху.
Каким мемом нам удалось вернуть вас в недалекое прошлое? Могли бы вы предложить свою картинку, дополнив нашу коллекцию?
Фото на превью qinniart / instagram