9 популярных мемов с увлекательной историей, без которых сложно представить мир интернета

64 2 47 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Приятные воспоминания могут быть вызваны практически чем угодно, например известной картинкой из интернета. Некоторые фотографии, рисунки и фразы так стремительно распространяются по сети, что становятся мемами, проникая в самое сердце пользователей.

Мы в AdMe.ru вспомнили популярные мемы и испытали щемящее чувство ностальгии. Надеемся, вам понравится эта подборка, ведь каждый из представленных медиавирусов имеет свою уникальную историю происхождения. Советуем прочитать бонус в конце статьи, чтобы не попасть впросак, когда речь заходит о старой шутке.

1. Превед, медвед!

3 февраля мем «Превед, медвед!» отпраздновал свое 16-летие. Популярность выражению подарил пользователь сайта d3.ru, который опубликовал на своей странице знаменитую картину Джона Лури «Медвежий сюрприз». Публикация быстро разлетелась по другим соцсетям, а кто-то заменил подпись с приветствием медведя на «превед». Так выражение «Превед, медвед!» стало вирусным. Вместе с ним по сети стали распространяться и другие «красавчеги» и «узбагойся». Вот так в нашу жизнь и вошел «падонкаффский» язык.

2. Парень за компом

Парень за компом — самый известный мем категории «реакции». Серия подобных мемов взяла свое начало с социальной сети Reddit в далеком 2010 году, но сейчас уже никто не может сказать, какая из реакций была опубликована первой. Парень за компом появился в интернете в апреле 2011 года и продолжил серию картинок для выражения эмоций в сети. В человечке перед компьютером каждый может узнать себя, ведь это типичная поза пользователя. Именно поэтому мем так популярен уже много лет. Забавно смотреть на картинку, осознавая, что и сам сейчас сидишь перед компьютером с похожим выражением лица.

3. Человечек, лежащий в луже из собственных слез

Всем знакомый мем — плод творчества канадской художницы китайского происхождения Цинь Хан. Девушка опубликовала картинку в личном аккаунте в 2014 году. Этот человечек появился так: художница пообещала выкладывать в сеть одну публикацию в день, но это оказалось сложнее, чем она ожидала, так что этот рисунок выражает всю боль нереализованного обещания. Человечек получил отклик в сердцах миллионов людей, поэтому картинка стала популярной на долгие годы и до сих пор встречается в интернете. Цинь Хан не так давно ушла из жизни.

4. Танец «Флосс»

Знал ли 18 августа 2016 года подросток Рассел Хорнинг из штата Джорджия, что совсем скоро станет мегапопулярным, выкладывая в инстаграм видео незатейливого танца в собственном исполнении? Но видео моментально распространилось по сети, а танец «Флосс» разучили миллионы пользователей интернета. Название танца переводится как «зубочистка», а движения во время его исполнения и впрямь напоминают процесс чистки зубов. Танец даже появился в популярной видеоигре Fortnight и стал вирусным. Однажды талантливого танцора заметила Кэти Перри и предложила выступить дуэтом на одном из своих шоу. После этого выступления Рассел стал звездой и придумал себе ник «Парень с рюкзаком». Видимо, рюкзак приносит ему особенную удачу и еще большую узнаваемость.

5. Яйцо на белом фоне

Публикация снимка яйца в инстаграме побила все рекорды по популярности в 2019 году. Мало кто понимал, что такого особенного в этой фотографии, но люди продолжали и продолжали отмечать ее лайками. Автор снимка пожелал сохранить инкогнито, поэтому пользователи шутили, что некая курица Генриетта сначала снесла яйцо, а потом решила его сфотографировать. Яйцо набрало больше лайков, чем фотография дочери Кайли Дженнер, и последняя не на шутку разозлилась. Модель жестоко отомстила сопернику, выложив в свой аккаунт новое видео, в котором она разбивает яйцо об асфальт и злобно смеется.

6. Камни с человеческими лицами

В апреле 2018 года на официальной странице чикагской художественной студии Silver Stone Handcrafted появилась фотография камней с человеческими лицами. «Рты» камней были свернуты в трубочку, будто произносили звук «у-у-у». Фотографию приметили пользователи социальных сетей и стали использовать как реакцию сочувствия и сопереживания чужой боли. 1 февраля 2020 года снимок опубликовали на официальной странице в Tumblr, закрепив за картинкой звание классического мема. Фотография стала вирусной и разлетелась по другим социальным сетям.

7. Будь как Петя

Серия мемов «Будь как Петя» — это наш ответ иностранному Биллу, автор которого — молдавский бизнесмен из Милана Евгений Кройтору. Оба персонажа появились на свет в начале 2016 года и завоевали любовь пользователей сети своей простотой и уместностью. Петя, как и его «брат» Билл, не делает многих неправильных вещей, умен и благопристоен. Создавая серию мемов, Евгений Кройтору руководствовался идеей о здравом смысле, которого не лишен любой человек. В русскоязычном интернете идею быстро подхватили, дав умному человечку имя Петя. Неважно, к кому из героев прислушаются люди, к Биллу или к Пете, но ясно одно: тем для таких мемов бесконечное множество.

8. Упоротый лис

Лис стал известен после возрождения жертвы капкана в качестве чучела, которое создала англичанка Адель Морзе. Зверь у Адель получился не очень хорошо, и она решила выставить его на продажу. Фотография с объявлением обрела невероятную популярность в интернете, а лис очень быстро ушел с молотка. Но больше всего чучело полюбили в России. Пользователи рунета прозвали его Упоротым лисом и наделили уникальным набором характеристик.

9. Дориме

В 2019 году пользователи русскоязычных социальных сетей вдруг вспомнили старую песню «Ameno» на псевдо-латыни. Кто-то запостил картинку, кто-то написал комментарий. И теперь «дориме интеримо адапаре» вновь напевают пользователи от инстаграма до «Пикабу». Фотография со знаменитыми на весь мир словами спровоцировала появление новых мемов и ностальгию по 90-м, конечно.

Бонус: почему старую шутку называют «баян»

Иногда можно заметить, что на старую шутку или пост в сети кто-то отвечает таким комментарием: «Баян!» В далеком 1984 году была создана компьютерная сеть «Фидонет», которая продержалась аж до конца 1990-х, — вот оттуда и пошла мода называть каламбуры не первой свежести баянами. Но имелся в виду вовсе не музыкальный инструмент, а древнерусский бард Боян (Баян). В общем, словом «баян» обозначается все старинное, о чем еще Боян пел в свою эпоху.

Каким мемом нам удалось вернуть вас в недалекое прошлое? Могли бы вы предложить свою картинку, дополнив нашу коллекцию?