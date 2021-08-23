9 несуразных видов спорта, которые когда-то появлялись на Олимпийских играх

Олимпийские игры — это время, чтобы отметить спортивные достижения мужчин и женщин во всем мире. Все мы знакомы со многими из представленных сегодня видов спорта, например, с художественной гимнастикой и прыжками в воду. Но было время, когда на Олимпийских играх можно было увидеть соревнования, которые заставляют чесать в затылках и гадать, когда именно это стало спортом.

Мы в AdMe.ru на минутку погрузились в ретро-атмосферу Олимпийских игр и отыскали 10 самых странных олимпийских видов спорта.

Лыжный балет

Лыжный балет появлялся как показательное выступление на двух Олимпийских играх: на зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари (Канада) и на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Франция). Как следует из названия, это хореографическая форма катания на лыжах. Лыжный балет не такой изящный, как обычный, но смотреть на него очень весело.

Полет на воздушном шаре

Полет на воздушном шаре, при котором используются газовые шары (которые не требуют энергии, топлива или двигателей), был включен в летние Олимпийские игры в 1900 году.

Перетягивание каната

То самое перетягивание каната, которое знакомо всем нам со школьной скамьи и урока физкультуры. До 1920 года перетягивание каната являлось лишь частью истории древних Олимпийских игр и не появлялось в современных соревнованиях до 1900 года. В этом виде спорта участвовали 2 команды по 8 человек, и цель состояла в том, чтобы вывести противников за линию с помощью веревки. Хотя этот вид спорта больше не является олимпийским, он остается популярным во всем мире.

Лазанье по канату

Лазанье по канату, также знакомое нам со школьной скамьи, было популярным видом спорта на Олимпийских играх в 1896, 1904, 1906, 1924 и 1932 годах. Эти соревнования были элитной демонстрацией силы верхней части человеческого тела.

Крокет

Крокет — один из самых неожиданных олимпийских видов спорта. В начале ХХ века многие спортивные мероприятия выбирались принимающей страной. 1900 год, кажется, был годом самых странных и маловероятных видов спорта на Олимпийских играх. В этом году игры проводились в Париже. Франция выиграла все медали, а все 10 записавшихся игроков были французами.

Вращение булав

Вращение булав — вид спорта, похожий на жонглирование. Как олимпийский вид спорта появлялся в истории дважды: в 1904 и 1932 годах. Спортсмену нужно было стоять прямо с булавой в каждой руке. В отличие от жонглирования булавы не должны покидать руки. Булавы очень быстро вращались или раскручивались вокруг тела и головы в различных схемах в сложной программе.

Планжинг, или погружение в воду

Вместо артистических и сложных воздушных трюков, которые современные спортсмены должны показать при прыжках в воду, в погружении, чтобы получить золото, требовалось, чтобы участники совершили прыжок с места, а затем оставались неподвижными под водой в течение целой минуты или до тех пор, пока их голова не оторвется от поверхности воды. В составе Олимпийских игр этот вид спорта появился единожды в 1904 году.

Айсшток, или баварский керлинг

Айсшток-спорт (также известный как баварский керлинг) — это зимний вид спорта, в чем-то похожий на керлинг. По-немецки он известен как Eisstockschießen. Спортсмены скользят по льду, стремясь к цели или преодолевая наибольшее расстояние. Специальные снаряды — штоки — имеют скользящую поверхность, к которой прикреплена палка (около 30 см). Этот вид спорта, которым в основном занимаются в южной Германии, Австрии и Трентино-Альто-Адидже/Зюдтироль в Италии, дважды демонстрировался на зимних Олимпийских играх. Хотя в айсшток традиционно играют на ледяной поверхности, летом мероприятия проводятся и на асфальте.

Искусство

В это сложно поверить, но в течение 36 лет, с 1912 по 1948 год, Олимпийский комитет выдавал медали за искусство. В ходе игр проводились художественные конкурсы, на которых художники, писатели, дизайнеры, музыканты и многие другие могли представить свои работы на рассмотрение. Лучшие, по мнению комитета, награждались медалями.

Бонус: атмосфера Олимпийских игр 1900 года в Париже

Соревнования по гольфу среди женщин. Это единственный раз, когда женский гольф был представлен на Олимпийских играх до 2016 года.

Справа — Хью Лоуренс Доэрти, завоевавший золотую медаль в одиночном и парном разряде по теннису, а слева — его брат Реджинальд Франк, завоевавший бронзу.

Парижский марафон Олимпийских игр, прибытие участника под номером 21.