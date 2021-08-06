8 особенностей, за которые раньше дразнили, а теперь это повод для гордости

Были времена, когда девушки выщипывали себе брови настолько тонко, насколько это возможно. Потом, когда форма «ниточки» вышла из моды, их все мигом принялись отращивать. Так менялись тренды на одежду, тип фигуры, времяпрепровождение. А те, чья внешность, привычки или идеи казались обществу неординарными, быстро становились объектами насмешек и ядовитых взглядов.

Мы в AdMe.ru зачитались воспоминаниями людей, которых раньше дразнили за то, что сегодня хотят иметь все. Есть несколько моментов, которые нас тронули сильнее всего.

«Эй, умник в очках»

Раньше быть ботаником считалось немодным. В кино не раз обыгрывали противостояние заучек и парней из спортивных команд, которые насмехались над умными одноклассниками в очках. Фраза «Ну ты и ботаник» была оскорблением. В настоящее время умники в почете, ведь часто именно такие люди и стоят за многомиллиардными компаниями. Однажды своей бабушке сказала, что я ботаник. Она начала пытаться меня переубедить и говорит: «О, дорогая, не говори так о себе. Ты не ботаник». Я была немного сбита с толку, потому что я горжусь тем, что я ботаник. © Jiin666 / Reddit

«До чего же ты бледный»

Автозагар, солярии, масла для загара и другие средства сегодня стоят на прилавках. Нередко их покупают для того, чтобы выглядеть отдохнувшим. Ведь в прошлом веке в Европе загар стали ассоциировать с богатством. Хотя века назад он был символом противоположного. Загорелая кожа символизировала бедность, потому что это значило, что вы работали на открытом воздухе под солнцем, а превратился загар в символ богатства, потому что, значит, у вас есть время отдохнуть на свежем воздухе. © HankMadder / Reddit Возможно, те из вас, у кого светлая кожа, не раз слышали: «Ты что такой бледный?» или «Лето прошло, а ты так и не загорел». Хотя бледность в нашем детстве могла ассоциироваться с болезненностью или бедностью, сейчас это тренд на здоровую кожу и разумный загар.

«Деревья защищаешь?»

Также пользователи сети вспомнили, что много лет назад люди, которые защищали природу, казались странными. Мол, этим хиппи занимались, а их часто высмеивали. Тех, кто активно заботился об окружающей среде, могли считать неудачником. В наши дни такое поведение, наоборот, поддерживается: в разных городах все чаще можно встретить раздельный сбор мусора, авиакомпании думают про экологический след, а вещи из переработанных материалов стоят на прилавках брендовых магазинов. Раньше хиппи заботились о флоре и фауне, перенаселении и окружающей среде, и все это просто высмеивалось. Теперь люди осознают необходимость такой заботы, даже компании теперь предлагают варианты более экологичного следа и т. д. Как же все поменялось. © JadedWoodnymph / Reddit

В школе меня считали неудачником из-за того, что я заботился об окружающей среде. © NumerousImprovements / Reddit

«Ты одеваешься в секонд-хенде?»

«Вы купили это в комиссионном магазине?» — несколько лет назад такой вопрос, скорее всего, был бы произнесен с пренебрежительной интонацией. Сегодня же поношенные вещи активно раскупают люди, которые борются за сохранение окружающей среды и выступают за осознанное потребление. Бережливость в наши дни — повод для похвалы. Раньше вас безжалостно дразнили, если вы покупали подержанные товары, а теперь вы получаете комплименты за то, что бережливы. © Mandalaidee / Reddit

«Объемные бедра у тебя, однако»

Ким Кардашьян, Ники Минаж, Бейонсе — популярные сегодня звезды, которые обладают пышными бедрами. При этом раньше за такие формы девушках доставалось неслабо. Чаще всего пользователи сети вспоминали именно о том, что обладательницам такой фигуры раньше требовались сильные нервы, чтобы не реагировать на оскорбления. Раньше люди придирались к тем, у кого крупные бедра. Говорили что-то вроде: «Пошевеливай своей жирной пятой точкой». Теперь же делают операции по увеличению ягодиц. © ArachnidSpood / Reddit

«Вот ты странный»

Раньше быть странным считалось не просто немодно, это было оскорблением. Сейчас же странность — это словно черта индивидуальности. Чем ты более необычный, тем интереснее. Представители субкультур, красящие волосы в непривычные для многих цвета, могли быть объектом насмешек. Тогда как сегодня всевозможные цветные окрашивания — тренд времени. В моем классе была девочка, которая красила пряди волос розовым цветом. Тогда многие дразнили ее, называли странной. Да и вообще, лет 10–15 назад тех, кто выделялся, не любили. Сейчас же чем ты более странный, тем лучше. Скоро «обычные» будут в дефиците.

«Мужчина — и плачешь»

Мальчики, которые не плачут, выросли. И захотели плакать. В детстве многим говорили: «Ты же мальчик, чего ревешь?» Сверстники могли подшучивать над ревой. Сегодня мужчины все чаще открыто заявляют о своем праве быть эмоциональными. Я вижу, что не только я, но и множество других мужчин вокруг меня честно говорят о своей уязвимости и слабости. Это поддерживают и девушки. Приятно видеть. © HustlepuffYeet / Reddit Кстати, женщины чаще пускают слезу, а мужчинам сложнее дать волю чувствам в силу своего гормонального фона. Считается, что тестостерон, которого много у мужчин, может подавлять плач, в то время как гормон пролактин, более высокий уровень которого наблюдается у женщин, способствует появлению слез.

«Ну и пухлые же у тебя губы»

Несколько лет назад невероятную популярность приобрели накачанные филлерами губы. Сейчас же эта тенденция уменьшается, уступая место более естественным, но не менее объемным очертаниям. Раньше же они могли стать предметом насмешек. В школе меня дразнили за полные губы. Теперь же люди тратят много денег на макияж и хирургические процедуры только для того, чтобы иметь такие формы. © Valen258 / Reddit

Меня называли «рыбьими губами» еще в 70-х и 80-х, когда у всех моделей были тонкие. Моя дочь, которой сейчас 22 года, унаследовала мою особенность и говорит, что это лучшая черта, которую она получила от меня. © rynally197 / Reddit

В школе старшеклассницы обзывали меня губошлепкой. Меня это не задевало, я проходила мимо, пока однажды они не подошли ко мне втроем с намерением серьезно поговорить. Это увидели учителя, хулиганкам влетело. 10 лет спустя одна из них мне пишет: «Эй, привет, ты так похорошела. Губы остались все такими же красивыми, как в школе были».

