7 женщин, которыми может гордиться наша планета

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Мы в AdMe.ru обожаем увлекательные биографии, и как здорово, что о многих интересных людях мы еще не успели рассказать. В часть приближающегося Международного женского дня предлагаем окунуться в удивительные истории нескольких потрясающих женщин, и каждая из них талантлива и интересна по-своему.

Фанни Мендельсон

У автора всем известного марша, композитора Феликса Мендельсона, была не менее талантливая сестра, о которой мало кто знает. Фанни в семье обожали — замечательная пианистка, певица и композитор, однако о ее таланте мало распространялись: в те времена для женщины куда важнее была роль хорошей жены и матери. Феликс же исполнял многие произведения сестры под своим именем, а при жизни Фанни были опубликованы лишь несколько сборников ее собственных сочинений. Уже после ее смерти было опубликовано более 500 произведений, в числе которых оказался сборник лирических пьес для фортепиано из 12 миниатюр — Фанни сочинила его в качестве рождественского подарка для супруга. Через 35 лет после этого появятся «Времена года» Чайковского, идея цикла которого, разделенного по месяцам, будет считаться новаторской. Источник: beststudentviolins.com

Рут Хэндлер

Однажды Рут заметила, как ее дочь Барбара делает для своих кукол мебель из спичечных коробков. И тогда ей пришла в голову мысль вместе с мужем заняться производством игрушечной мебели для детей, а чуть позднее она задумала сделать куклу, похожую на идеал, которая понравится каждой девочке. Так на свет появилась кукла Барби, названная в честь дочери, а немного позднее и ее друг Кен, которого создательница назвала в честь сына. Компания Mattel стала настоящей игрушечной империей, приносящей миллионы долларов. Однако несмотря на проблемы со здоровьем (у Рут был обнаружен рак груди), эта женщина справилась с трудностями. Хэндлер перенеса несколько операций, стала активисткой по борьбе с раком и создала компанию, выпускающую протезы для женщин, переживших ампутацию молочной железы. Источник: en.wikipedia.org

Маргарет Гамильтон

В один из самых ответственных моментов миссии «Аполлон-11» именно работа Маргарет и ее команды предотвратила возможный срыв высадки на Луну. За 3 минуты до прилунения модуля сработало несколько аварийных сигнальных устройств — компьютер попросту был перегружен входящими данными. Маргарет предвидела эту проблему и сделала так, что операционная система «Аполлона» смогла ей противостоять. Когда перегрузка по этому сценарию все-таки случилась, заранее написанная девушкой и ее коллегами программа помогла компьютеру разобраться в приоритете: посадка прошла успешно, а Нил Армстронг благополучно ступил на Луну. Источник: wired.com

Ада Лавлейс

Ада Лавлейс прожила короткую жизнь, но успела внести большой вклад в науку — именно ее называют первым в мире программистом. В девушке сочетались красота, женственность и грация, а еще острый ум и любовь к математике. Совместно с Чарльзом Бэббиджем, профессором кафедры математики Кембриджского университета, Ада работала над разработкой счетной машины. Однажды Бэббидж попросил Аду перевести с французского на английский свой семинар об аналитической машине. Она подошла к делу ответственно: работа заняла целый год, и комментарии в 52 страницы оказались куда более обширными, чем перевод. Работа оказалась гениальной: Ада Лавлейс ввела в оборот термины «цикл» и «рабочая ячейка», описывала алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине. Также она предрекла, что в будущем машина будет способна создавать алгебраические формулы, а в перспективе — писать музыку, рисовать картины и укажет «науке такие пути, какие нам и не снились». И только спустя полтора столетия ее изобретения обрели форму и навсегда изменили развитие человечества. Источник: blog.stephenwolfram.com

Энне Бурда

Энне Бурда была простой немецкой домохозяйкой, растившей троих сыновей в счастливом браке. Но однажды она случайна узнала, что супруг уже долгое время изменяет ей с секретаршей, более того, он подарил ей типографскую мастерскую и журнал мод. Энне пришла в ярость, но поступила по-хитрому: при помощи адвоката отобрала у любовницы мужа журнал и стала руководить им сама. В послевоенные годы женщины мечтали о недорогой, но красивой одежде, и тогда Энне решила выпускать журнал, в котором можно было найти простые и понятные выкройки, а также советы для домохозяек. И она попала точно в цель: тираж рос прямо на глазах, а женщины по всему миру получили возможность найти свой стиль за доступные средства. Кстати, сама Энне никогда не увлекалась шитьем, зато обожала готовить, обладала великолепным чутьем и трудолюбием. Источник: de.wikipedia.org

Анна Павлова

Одна из величайших балерин XX века родилась в Санкт-Петербурге в 1881 году. Карьера развивалась стремительно: Анна Павлова танцевала главные партии в классических балетах Мариинского театра и была первой, кто совершил мировое турне с собственной труппой. Именно она стала первой исполнительницей балета «Умирающий лебедь», ставшего впоследствии настоящим символом русской культуры и всего балета в целом. На пике своей карьеры Анна переехала в Лондон, поселившись в уютном особняке с озером, где жили белоснежные лебеди — этими птицами балерина не переставала восхищаться до конца своей жизни. Источник: biography.com

Эсте Лаудер

Эта невероятная женщина создала одноименный бренд, который до сих пор пользуется огромным успехом, а также умудрилась сохранить компанию внутри своей семьи, чего не скажешь о многих других косметических марках. С 16 лет Эсте работала помощницей у дяди-химика, помогая в изготовлении средств по уходу за кожей, и уже в 1946 году основала Estée Lauder Cosmetics. Эсте была не только отменным химиком, но и очень дальновидной женщиной: огромное внимание она уделяла общению с покупательницами и часто сама вставала за прилавок. Именно она придумала вручать подарок вместе с покупкой и была уверена: стоит лишь попробовать ее косметику — и успех обеспечен, потому что женщины обязательно разболтают подружкам о чудо-баночке. Косметические средства под маркой Эсте производятся и по сей день, а в группу компаний Estée Lauder входят более 25 различных марок. Источник: nytimes.com