7 подзабытых вещей, которые, как оказалось, до сих пор существуют

Некоторые передачи, игры и журналы из прошлого подобны бывшим — вы, может, уже и забыли про них, а они продолжают свое существование. Сами посудите: когда вы в последний раз смотрели «Масяню», листали журнал «Все звезды» или пытались поставить на ноги тамагочи? А ведь все это до сих пор выпускают на радость преданным фанатам.

Мы в AdMe.ru пустились ностальгировать по культовым вещам прошлых лет, которые, казалось, давно пропали со всех радаров, но не тут-то было. А бонусом мы подготовили один подарок от Microsoft, который никого не оставит равнодушным.

Сериал «Масяня»

Самая известная и, вероятно, самая долгоживущая героиня рунета Масяня по-прежнему продолжает радовать своих фанатов. За практически 20 лет существования этого проекта в свет вышло свыше 150 эпизодов мультсериала. С 2013 года его снимают на пожертвования фанатов. Все старые и новые эпизоды «Масяни» можно найти на официальном YouTube-канале.

Журнал «Все звезды»

Популярный журнал постеров «Все звезды» впервые увидел свет в марте 1995 года. В нулевые тяжело было себе представить комнату подростка, в которой не висел бы хотя бы один плакат из этого глянца. Именно из «Всех звезд» в те времена мы узнавали новое о главных деятелях кино и музыки. Сегодня журнал не сильно изменил концепцию и выходит дважды в месяц.

Тамагочи

Первый виртуальный домашний питомец был выпущен в 1996 году. Идея создания игрушки принадлежала компании Bandai, которая к 25-летнему юбилею тамагочи представила его новую версию — в форме часов с экраном под названием Tamagotchi Smart. Суть осталась прежней: внутри устройства живет виртуальное существо, которое нужно кормить, поить и развлекать. Однако теперь игрушку можно носить на запястье, а благодаря встроенному микрофону, динамику и тач-экрану говорить с питомцем и даже гладить его.

Мессенджер ICQ

Бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями ICQ, также известная в народе как «аська», еще в середине нулевых заработала статус культового приложения. Те, кто успел застать расцвет этой программы, обречены до конца дней с ностальгией вспоминать о ней. Однако немного унять эту тоску по былым временам можно, установив программу ICQ New, выпущенную на основе всеми любимого мессенджера.

Программа «Умницы и умники»

Только вдумайтесь: всероссийская интеллектуальная гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники» (а именно ею и является эта передача) выходит на Первом канале с 1992 года. Автором и бессменным ведущим проекта является Юрий Вяземский, который все так же блистает не только умом, но и отменным чувством юмора.



Видеоигра «Как достать соседа»

Кажется, достать того самого соседа пытались даже те, кто совсем не жалует компьютерные игры. Эта ставшая культовой видеоигра впервые была выпущена для Windows в 2003 году. Она была настолько тепло принята публикой, что через год вышло ее продолжение. А потом тишина на долгих 16 лет. И только в 2020 году разработчики головоломки решили вновь порадовать своих фанатов, представив ремастер-компиляцию первых двух игр этой серии. Вернуться в детство теперь можно на всех платформах.

Шоу «+100500»

Первый выпуск развлекательного интернет-шоу «+100500» появился на YouTube в августе 2010 года. С тех пор автор и ведущий передачи Максим Голополосов познакомил рунет с огромным количеством смешных роликов, многие из которых мы цитируем и по сей день. В прошлом году культовый блог отметил свое 10-летие и продолжает радовать своих фанатов новыми выпусками, которых, к слову, уже свыше 500.

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