40+ фактов о сериалах, которые мы смотрели в 90-х и 2000-х, а помним до сих пор

Сериал обожали в Италии и за ее пределами. Но были и критические, довольно агрессивные высказывания. Например, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обрушился с критикой на авторов книг и фильмов о мафии, обвинив их в том, что подобные работы подрывают образ Италии в мире.

«Спрут» много раз подвергался критике и со стороны сицилийцев. Особенно возмущались представители духовенства. Например, они заявили: «Мы больше не можем этого терпеть, это постоянный позор и унижение для нашего острова, исходящие от этого телешоу. Они эксплуатируют наш остров. Они не ценят красоту нашей земли и своими клише внушают неверные представления о ней тем, кто мало или совсем ничего не знает о Сицилии. И кроме того, лишь усиливают недоверие к государственным органам».

В Италии буквально пустели улицы, когда показывали сериал, даже сейчас он считается самым популярным сериалом в стране. Каждую серию посмотрели более 20 млн человек.