40+ фактов о сериалах, которые мы смотрели в 90-х и 2000-х, а помним до сих пор
Сейчас сериалы можно посмотреть в любое время и поставить на паузу, если нужно. Смотреть по серии в день или взахлеб всю ночь. А когда-то любимые герои приходили к нам точно по расписанию, а если время было упущено, приходилось ждать повтора или довольствоваться пересказом.
Мы в AdMe.ru вспомнили любимые сериалы, которые показывали в 90-х и 2000-х годах, и узнали занимательные факты об их съемках.
1.«Королек — птичка певчая», Турция
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Сериал стал своеобразным феминистическим прорывом и с благодарностью был принят прежде всего турецкими женщинами. Ведь Фериде восставала против отсталых взглядов и отстаивала свое право на самостоятельную жизнь.
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Роман, по которому был написан сценарий, переиздавался несколько раз, и в первых версиях повествование ведется от лица рассказчика, а не Фериде. Произведение не раз адаптировали для театра, и даже был создан балет.
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Французский лицей Богоматери в Сионе, где училась Фериде, не вымышленный. Он существует и работает по сей день, а находится он в квартале Харбийе престижного района Стамбула — Шишли.
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Версия 1986 года вызвала большую любовь у зрителей, потому что тема была нова и необычна. Ремейк 2013 года часто сравнивают с оригиналом, и наибольший интерес вызывает то, как по-разному сыграли Фериде актрисы Айдан Шенер и Фахрие Эвджен.
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Полюбили в Турции и актрису Айдан Шенер, она внесла в консервативное общество Турции прогрессивные взгляды. «Я мусульманка, хотя платок и паранджа не для меня!» — говорила актриса.
2. «Клон», Бразилия
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Перед съемками сериала все актеры должны были освоить арабские жесты, нюансы мимики, танцы. К танцам подошли особенно серьезно. По требованию режиссера научиться восточным танцам должны были все актрисы, включая 12-летнюю Карлу Диас.
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Большое количество эпизодов снимали в пустыне Сахара. При 50-градусной жаре выходила из строя техника, а подошвы обуви плавились. Съемочной группе пришлось приобрести у местных целую партию сандалий на специальной подошве — только они выдерживали такую жару.
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Из-за этих условий последние серии, которые должны были снимать в пустыне, перенесли в Бразилию, подальше от зноя и скорпионов.
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На съемочной площадке у актрисы Джованны Антонелли не сложились отношения с некоторыми членами съемочной группы — это были верблюды. Восседать на корабле пустыни приходилось дублерше.
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Автором звучащей в сериале музыкальной темы «Urga» является Эдуард Артемьев — знаменитый российский композитор электронной музыки.
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Макияж актрисам делала известный американский визажист Линн Барбер. Она сделала так, чтобы актеры на экране выглядели моложе.
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Поклонники сериала хотели, чтобы главные герои были вместе. И их ожидания оправдались. Между актерами Мурилу Бенисиу и Джованной Антонелли завязался роман, а после съемок они поженились. У них родился сын Пьетро, но, к сожалению, брак долго не просуществовал.
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Никто не заметил, что в сериале актрису Дебору Фалабеллу заменяла сестра. А все потому, что они были очень похожи. Во время съемок Дебора, которая исполняла роль Мел, слегла в больницу с тяжелым заболеванием. Чтобы не прерывать съемки, режиссер пригласил ее сестру Синтию Фалабеллу. «Другую сестру» можно увидеть с 201-й по 207-ю серию, но все же не на крупных планах, а издалека.
Дебора Фалабелла.
Синтия Фалабелла.
- Потом Синтии предложили отдельную роль в сериале. Она появилась в роли дочери Лобату.
3. «Возвращение в Эдем», Австралия
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«Возвращение в Эдем» стал первым сериалом-триллером, который показали на отечественном ТВ. Детективная составляющая была не менее интригующей, чем линия отношений между разными героями. Сначала создатели опасались, что сериал не станет популярным, потому что в нем были заняты неизвестные актеры.
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Страшный крокодил, который уродовал главную героиню, разрывая ей лицо, был из папье-маше. Но с ним была связана забавная история. На съемочную площадку во время этих сцен пришел настоящий крокодил. Он внимательно наблюдал за поведением своего искусственного «друга» на расстоянии и долго не уходил.
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В 1988 году в Индии была снята своя версия сериала под названием «Жажда мести».
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Актрисе Ребекке Гиллинг было сложно играть героиню, которая была на 10 лет старше ее самой. А во 2-й части сериала ей нужно было изображать мать двоих детей, но с актерами, которые играли этих детей, она была приблизительно одного возраста.
4. «Тропиканка», Бразилия
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Сериал «Тропиканка» состоит из 194 серий, но в СНГ показали только 130. Автора сценария на написание сюжета «Тропиканки» вдохновила необычайная красота Карибов, поэтому съемки велись в основном на фоне экзотической природы. Такой сериал впервые показали на российском ТВ — раньше мыльные оперы в основном снимали в закрытых помещениях. И зрители оценили перемены.
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Художникам по костюмам из «Тропиканки» было сложно подобрать настоящую «рыбацкую» одежду. Поэтому пришлось шить ее с нуля.
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В «Тропиканке» снимались тогда еще молодые, а сейчас очень известные бразильские актеры, такие как Даниэла Эскобар («Клон», «Музыка ее души»), Марсиу Гарсия (сериалы «Воздушные замки», «Жестокий ангел»), Джованна Антонелли (сериал «Клон»). Роль Бенвинды стала для 18-летней актрисы первой, и после нее Джованну заметили.
5. «Семейные узы», Бразилия
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Сюжетные линии сериала шокировали некоторых зрителей своей откровенностью — освещались проблемы наркомании, проституции, альфонсов, показывали, что дочь может увести возлюбленного у матери, снимали довольно откровенные сцены.
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Все это привело к тому, что против создателей был подан иск и начат судебный процесс по обвинению в злоупотреблении «запретными темами», а также в избыточном числе сцен насилия и секса для сериала «семейного» эфира. Суд вынес вердикт, и компанию «Глобо» обязали перенести сериал на вечернее время, убрать всех детей-актеров и переснять все серии с участием несовершеннолетних.
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Против семейной пары, предоставившей «Глобо» для съемок своих годовалых близнецов, было возбуждено уголовное дело за то, что те позволяли съемочной группе делать по 19 дублей сцен с участием младенцев.
6. «Антонелла», Аргентина
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Своей ролью взбалмошной и свободолюбивой девчонки актриса Андреа Дель Бока вдохновила Наталью Орейро. Черты Милли во многом списаны с нее.
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Интересно, что режиссером сериала выступил отец Андреа, Николас Дель Бока, а сценарий был написан ее зятем Энрике Торресом. Он писал образ главной героини специально для Андреа.
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В этом сериале актриса сыграла роль, которая отличалась от тех, что ей приходилось играть до этого. Роль была одновременно и комедийной, и драматической — такой, как и сама теленовелла.
7. «Элен и ребята», Франция
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В 1991 году во Франции стал очень популярным подростковый сериал «Первые поцелуи». Второстепенная героиня Элен очень полюбилась зрителям, и было принято решение о создании нового продукта, где Элен будет главной звездой.
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Хотя сериал и был снят в очень легкой манере, он все же поднимал и вечные проблемы (дружба, любовь, ревность, измена), и актуальные (вредные привычки и зависимости, ВИЧ, ранняя беременность, насилие).
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В то же время его критиковали за несерьезность: ребята были студентами, но их редко показывали за партой или учебой, они праздно проводили жизнь и подавали плохой пример молодежи.
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Критиковали ленту и за «неправдоподобность». В новелле не показали студентов других рас, тем не менее во Франции их очень много.
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Роман между актерами официально был только один, хотя, конечно, поклонники хотели, чтобы их любимые герои и в жизни были вместе. Исполнители роли Кати и Этьена — Кати Андриё и Давид Пру — поженились, и у них родилось двое детей. Но брак распался.
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У сериала есть три продолжения: «Грезы любви», «Каникулы любви», «Тайны любви», причем последний сняли уже в 2011 году, то есть герои очень повзрослели.
8. «Скорая помощь», США
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Сценарист Майкл Крайтон написал первый сценарий сериала еще в 1974 году. Писатель основывался на личном опыте работы стажером в приемном отделении скорой помощи.
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Для экономии бюджета пилотная серия снималась в заброшенном медицинском центре.
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«Скорая помощь» «выдержала» 15 сезонов, получила 23 награды и 124 номинации на «Эмми». Хотя поначалу в NBC чувствовали себя неуверенно и считали, что в сценарии много лишнего и чересчур смелого, он изобилует медицинскими терминами, а зрителям будет скучно.
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Джордж Клуни буквально боролся, чтобы попасть в сериал, потому что в то время переживал не лучшие времена в профессии — за спиной были неудачные проекты и провалы.
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В сериале поднимали такие важные темы, как СПИД, незаконная трансплантация органов, расизм, права меньшинств.
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В сериале у Джорджа Клуни часто отсутствующий взгляд. Дело в том, что он все время смотрел на реквизит и читал записки-подсказки, которые были на нем закреплены. Актер плохо запоминал медицинские термины. Это создавало эффект загадочности или несогласия с тем, что происходит на экране.
9. «Земля любви, земля надежды», Бразилия
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Сериал поднимал интересную тему — его главными героями стали итальянские иммигранты, а также была показана жизнь испанских, португальских и еврейских переселенцев в Бразилии. Актер, который сыграл главную роль, и сам происходил из семьи итальянских иммигрантов.
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Сначала действие новеллы должно было происходить во время Второй мировой войны. Сериал должен был стать продолжением ленты «Земля любви». Но на экранах появился другой продукт со схожей тематикой, режиссеру пришлось отказаться от этой идеи и начать все с нуля.
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В Бразилии сериал не стал популярным, зато в мире его приняли хорошо, особенно в Италии и Израиле.
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Первые серии снимали на севере Италии, а в Бразилии для съемок построили огромный павильон.
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На площадке бушевали страсти. Однажды главные герои так отыграли свою ссору, что Ана Паула Арозиу по-настоящему вывихнула лодыжку, а Рейналдо Джанеккини лишился зуба.
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По сюжету герой Рейналдо Джанеккини — талантливый пианист, поэтому актеру пришлось брать уроки игры на инструменте и пения.
10. «Спрут», Италия
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Сериал обожали в Италии и за ее пределами. Но были и критические, довольно агрессивные высказывания. Например, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обрушился с критикой на авторов книг и фильмов о мафии, обвинив их в том, что подобные работы подрывают образ Италии в мире.
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«Спрут» много раз подвергался критике и со стороны сицилийцев. Особенно возмущались представители духовенства. Например, они заявили: «Мы больше не можем этого терпеть, это постоянный позор и унижение для нашего острова, исходящие от этого телешоу. Они эксплуатируют наш остров. Они не ценят красоту нашей земли и своими клише внушают неверные представления о ней тем, кто мало или совсем ничего не знает о Сицилии. И кроме того, лишь усиливают недоверие к государственным органам».
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В Италии буквально пустели улицы, когда показывали сериал, даже сейчас он считается самым популярным сериалом в стране. Каждую серию посмотрели более 20 млн человек.
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Считается, что знаменитая игра «Мафия», которую придумали в 1986 году, своим возникновением обязана именно сериалу «Спрут».
А как вы относились к этим сериалам? Пересмотрели бы сейчас?