30+ вещей из прошлого, которые для нас были сокровищем, а для сегодняшних детей это просто хлам
Кажется, сейчас самое время устроить генеральную уборку и наконец-то убрать детские лыжи с балкона, если вы успели из них вырасти еще лет 20–30 назад, разобрать коробки в кладовках и ваши старые игрушки. Среди груды пыльных вещей порой можно найти настоящий клад, который подарит вам теплые и яркие воспоминания из вашей юности. Может быть, пора уже поделиться историями и рассказами о назначении непонятных сегодняшним детям предметов, чтобы современное поколение узнало, что ваша жизнь пару десятков лет назад была яркой и насыщенной даже без интернета?
Мы в AdMe.ru решили разобрать антресоли в квартирах, чердаки на дачах и даже вытереть пыль с верхних полок шкафов, чтобы обнаружить артефакты из прошлого, которые уже давно морально устарели, но дороги нам всем как память.
Мои первые наушники нужно было сначала вставить в розетку, чтобы они начали работать, а уже потом подключать к магнитофону
Сначала я подумал, что это примус, но, когда я взял его в руку, нижняя часть опустилась и из нее показались медные трубки. Что же это такое?
Кажется, я был самым крутым в классе лишь потому, что у меня в портфеле лежало сразу 3 пенала, а в одном из них даже было мини-пианино
Одна из моих самых любимых книг из старшей школы и ненавистные тетради из начальной. Этот клоун вызывает у меня больший страх, чем его коллега из фильма «Оно»
Как было бы удобно, если бы к каждому профилю в тиндере прилагалась вот такая анкета. И сразу было бы понятно, действительно ли у вас с кем-то мэтч
Даже не уверен, что на уроках географии учитель сегодня смог бы попросить вашего ребенка собрать на улице камни и сделать из спичечных коробков кейс
Люблю перечитывать замечания в своем дневнике за 3-й класс и гордиться тем, что я был настолько спортивным, что мог легко бегать по партам
До сих пор не могу забыть, что красный квадратик — это гласный звук, а синий — согласный твердый. А вот для чего были эти кружочки разноцветные, уже вылетело из головы
Моей сестре приходилось учить английский по аудиозаписям на виниловых пластинках и пластмассовым буквам. Правда, сегодня она уже ничего не помнит
В моем детстве этот шрифт считался просто эталоном каллиграфии
Вот такими перфокартами для ЭВМ пользовались мои родители. А о существовании защелки, которая предотвращала запись на дискету, я узнал, когда их уже перестали использовать и все перешли на CD-R
Помню, что особо ценными считались кассеты, внутри которых были книжки с фотографиями звезд. А вы тоже берегли батарейки и перематывали кассеты карандашом?
Эти гаджеты в моей юности считались предметами небывалой роскоши и престижа
Хотя для счастья было достаточно просто вот такой дизайнерской пробки от бутылки. Кажется, из нее можно было сделать что-то вроде йо-йо
Легендарная игра «Пятнашки». Признайтесь, что вы тоже жульничали и просто доставали цифры и раскладывали их по порядку
В детстве правила в принципе меня не особо волновали: игру я тут же разобрал, а шарик сразу потерял
А у вас дома тоже есть головоломки, которым больше 30 лет, а они все еще не разгаданы?
Мистическая копилка с оптической иллюзией была одной из самых великих тайн моего детства
Квадрокоптерами современных детей уже не удивить, но попробуйте поискать у себя на антресолях или чердаке что-то подобное
Помню, что мне папа подарил как-то целую коробку жвачек с фишками к сериалу «Гром в раю». Кажется, это был самый счастливый день в моей жизни
Родители с детства пытались мне тонко намекать, чтобы я стал врачом, но у них так ничего и не вышло
Однажды бабушка привезла мне из Литвы ручной проектор, без которого я категорически не соглашался засыпать долгие годы
Мелодия с этой пластинки, кажется, засела у меня в голове крепче самого известного хита Ирины Аллегровой
Из всех комиксов моим самым любимым был комикс о сильном медвежонке Бамси, который, оказывается, был родом из Швеции
Калейдоскоп и «Волшебный экран» были, пожалуй, самыми занятными игрушками моего детства
Это сейчас игрушки пахнут клубничкой и апельсинкой. А чтобы руки перестали «благоухать» железом после этого конструктора, мне приходилось их мыть раз 10
Меня в детстве удивляло, как бабушка умудрялась на этой машинке считать. А вот мою племянницу сегодня поражает, как я мог печатать на этом крутом в свое время калькуляторе
Так и не понял, как это хитрое устройство работает, но вот неоднозначный запах «как после грозы» от данного прибора до сих пор меня преследует
Кто этот человек, которому когда-то пришла в голову идея сделать фоторамку с лупой в виде ротонды?
«Какие-то странные счеты раньше были у наших родителей», — думал я. «Какие счеты? Это устройство для массажа стоп», — объяснила мне старшая сестра
Кажется, что постеры из этих легендарных журналов висели в комнате у каждого подростка
Часто и сегодня мне под ноги попадаются эти загадочные буквы Ш, которые дворовые мальчишки использовали как отличный метательный инструмент
Кто-то расплачивался в детстве за конфеты фантиками, кто-то — лепестками мать-и-мачехи, а лично у меня были купюры «конкретного банка»
Недавно разбирал книги и нашел заначку в ₽ 100 тыс. Интересно, а ее примут в магазине сегодня?
А какая вещь из прошлого есть у вас, которой вы уже давно не пользуетесь, но никак не можете с ней расстаться, так как она вызывает приятные воспоминания?