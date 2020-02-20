30+ редких фото знаменитостей, которые полны простоты и душевного тепла

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Ни одна знаменитость не обходится без целого арсенала фотографий с красных дорожек и обложек журналов, где предстает во всей красе. Но у каждого известного человека есть и другая сторона жизни, которая остается за кадром для папарацци и фанатов. Рок-музыканты, светские львицы и лица популярных ситкомов тоже хранят в пыльных альбомах карточки, от которых на душе делается теплее.

Мы в AdMe.ru с удовольствием изучили звездные архивы и почувствовали себя немного ближе к кумирам миллионов. В нашей сегодняшней подборке — кадры, на которых певцы, актеры, режиссеры и другие успешные люди так похожи на нас.

1. Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком и Клинт Иствуд с дочерью Франческой, 1993 год

2. Шакира в 1990 году

3. Ким Кардашьян со своими сестрами Хлои и Кортни, 1980-е

4. Леонард Нимой с сыном на съемках «Звездного пути», 1960-е

5. Вин Дизель и Мишель Родригес, 2001 год

6. Том Круз, Мэй Маск и Илон Маск, 1992 год

7. Виктория Бекхэм в детстве, 1970-е

8. Эминем празднует 18-летие, 1990 год

9. Кортни Кокс на мотоцикле, 1987 год

10. Съемочная группа «Криминального чтива», 1993 год

11. Камерон Диас в группе поддержки, 1988 год

12. Фредди Меркьюри в 1990 году

13. Мадонна и Жан-Поль Готье, 90-е

14. Оззи Осборн в 1975 году

15. Анджелина Джоли в 1990 году

16. Бритни Спирс и Кристина Агилера на съемках «Клуба Микки Мауса», 1994 год

17. Ариана Гранде в детстве, 1990-е

18. Кайли и Кендалл Дженнер в школе, 2000-е

19. Николь Кидман с дочерью Маргарет, 2010 год

20. Съемочная группа «Друзей», 2004 год

21. Энрике Иглесиас (слева) с братом Хулио и друзьями, 1980-е

22. Майли Сайрус и братья Джонас, 2008 год

23. Джессика Бил на одной из своих первых фотосессий, 1990-е

24. Селена Гомес готовится отмечать Хеллоуин, 2000 год

25. Мэттью Макконахи в детстве, 1969 год

26. Риз Уизерспун, 1990-е

27. Мэттью Перри и Лиза Кудроу, 1990-е

28. Крис Хемсворт с мамой, 1980-е

29. Ева Мендес отмечает Рождество, 1990-е

30. Джастин Бибер, 2000-е

31. Дженнифер Энистон с отцом, 1970-е