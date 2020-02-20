30+ редких фото знаменитостей, которые полны простоты и душевного тепла
Ни одна знаменитость не обходится без целого арсенала фотографий с красных дорожек и обложек журналов, где предстает во всей красе. Но у каждого известного человека есть и другая сторона жизни, которая остается за кадром для папарацци и фанатов. Рок-музыканты, светские львицы и лица популярных ситкомов тоже хранят в пыльных альбомах карточки, от которых на душе делается теплее.
Мы в AdMe.ru с удовольствием изучили звездные архивы и почувствовали себя немного ближе к кумирам миллионов. В нашей сегодняшней подборке — кадры, на которых певцы, актеры, режиссеры и другие успешные люди так похожи на нас.
1. Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком и Клинт Иствуд с дочерью Франческой, 1993 год
2. Шакира в 1990 году
3. Ким Кардашьян со своими сестрами Хлои и Кортни, 1980-е
4. Леонард Нимой с сыном на съемках «Звездного пути», 1960-е
5. Вин Дизель и Мишель Родригес, 2001 год
6. Том Круз, Мэй Маск и Илон Маск, 1992 год
7. Виктория Бекхэм в детстве, 1970-е
8. Эминем празднует 18-летие, 1990 год
9. Кортни Кокс на мотоцикле, 1987 год
10. Съемочная группа «Криминального чтива», 1993 год
11. Камерон Диас в группе поддержки, 1988 год
12. Фредди Меркьюри в 1990 году
13. Мадонна и Жан-Поль Готье, 90-е
14. Оззи Осборн в 1975 году
15. Анджелина Джоли в 1990 году
16. Бритни Спирс и Кристина Агилера на съемках «Клуба Микки Мауса», 1994 год
17. Ариана Гранде в детстве, 1990-е
18. Кайли и Кендалл Дженнер в школе, 2000-е
19. Николь Кидман с дочерью Маргарет, 2010 год
20. Съемочная группа «Друзей», 2004 год
21. Энрике Иглесиас (слева) с братом Хулио и друзьями, 1980-е
22. Майли Сайрус и братья Джонас, 2008 год
23. Джессика Бил на одной из своих первых фотосессий, 1990-е
24. Селена Гомес готовится отмечать Хеллоуин, 2000 год
25. Мэттью Макконахи в детстве, 1969 год
26. Риз Уизерспун, 1990-е
27. Мэттью Перри и Лиза Кудроу, 1990-е
28. Крис Хемсворт с мамой, 1980-е
29. Ева Мендес отмечает Рождество, 1990-е
30. Джастин Бибер, 2000-е
31. Дженнифер Энистон с отцом, 1970-е
Каких знаменитостей из подборки вы бы не узнали, если бы не подписи?