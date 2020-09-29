25+ неловких воспоминаний о 90-х, которые засели в памяти так же крепко, как крышка на бальзаме «Звездочка»

Просматривая свои старые детские фотографии, мы невольно перебираем в памяти ситуации и вещи, которые связаны с самыми светлыми и беззаботными моментами нашей жизни. Наверное, у каждого найдется дома предмет из прошлого, с которым связана теплая и, возможно, немного таинственная история.

Специально для AdMe.ru я расскажу о самых неоднозначных находках из моего детства. Вспоминать о некоторых из них было так же неловко, как говорить школьной медсестре, что я не сдержался и все-таки намочил манту.

Эту огромную «лисью» шапку бате подарили за какую-то халтуру. Я любил носить ее дома и требовал, чтобы ко мне обращались «Кот Базилио»

Большинство кукол, которые были у нас в детстве, сегодня подозрительно напоминают героев заграничных ужастиков

Меня всегда завораживало, как ловко справлялись со счетами кассирши в продуктовом отделе. И никаких тебе «Галя, отмена! Неси ключ!»

Когда племянница недавно спросила: «Ну неужели ты в детстве никогда не терял свой телефон?», я просто показал ей эту фотографию из моего школьного альбома

Те, кто говорит, что невыносимо больно наступать на разбросанные по полу пластиковые кубики из импортных конструкторов, просто никогда не имели дела с этой стальной легендой

Кажется, даже самому сильному супергерою из комиксов было бы не под силу сломать наши детские игрушки

Когда я рассказываю о своем «суровом» детстве кому-то из иностранцев, то объясняю, что больше всего любил в 90-х именно вкус «Полена»

Эта знаменитая вафля исчезла из магазинов так же быстро, как кончилось мое беззаботное детство

А так выглядела упаковка какой-то странной на вкус жвачки, в придачу к которой шла бумажная игрушка

Как же я мечтал, что у моей машины когда-нибудь будет такая же потрясающая сигнализация, как у этого легендарного брелка

У многих дома была такая ракушка из отпуска, но почему-то практически все использовали ее лишь для одного

Интересно, а сейчас на уроках ИЗО еще можно услышать от учителя: «Завтра принесите в школу пустой тюбик из-под зубной пасты, мы будем рисовать на нем кошечку»

Когда меняли сгнивший пол в квартире, нашли в мусоре этот старый ключ. Оказалось, что внутри него был спрятан полезный сюрприз

А помните времена, когда мы еще верили, что можно выиграть велосипед, если найти под крышкой газировки его изображение? Но в качестве приза мне удавалось получить лишь футболки размера ХХХХL с логотипами

Многие собирали крышечки, фантики, наклейки, фишки, а вот у меня сестра коллекционировала спичечные коробки

Я был более дальновидным ребенком и собирал марки, которые, как оказалось, сегодня можно выгодно продать

Тогда стереокалендарики и такие же значки казались мне какой-то необъяснимой магией

Когда-то книги вдохновляли детей на путешествия, заставляли исследовать мир и Вселенную. Но эти двое персонажей с желтого атласа меня всегда немного пугали

А у вас дома тоже сохранились книги, которые вы когда-то кому-то подарили на день рождения, а потом вам их передарили обратно?

Это были супергерои моего детства, которые боролись с несправедливостью не хуже команды «Мстителей»

Как-то раз родители купили мне такие очки с дырочками и заставляли носить в школу, ведь реклама утверждала, что они повышают остроту зрения. Лично я не рисковал их носить, но зато ловко прятал в них шпаргалки

Папа хотел сделать некий веер, чтобы научить меня считать, но у него не вышло ни первое, ни второе

А у вас на даче тоже до сих пор хранятся старые жестяные банки с ржавыми гнутыми гвоздями, гайками и винтиками?

Хотя идеальной тарой для хранения мелочей по сей день остается всего одна вещь, если не брать в расчет круглую жестяную коробку из-под печенья

У меня был свой ежевечерний ритуал: манка с комочками и диафильм о Мальчише-Кибальчише

Помню, я однажды так замучил одну Снегурочку на утреннике в детском саду, что она подарила мне свой роскошный кокошник, лишь бы я от нее отстал

В 1991 году Павлик ворвался в мир моды: на нем были красные колготки сестры, которые идеально сочетались с его любимым игрушечным трактором