25 вещей из 90-х, о которых мечтали все мальчишки

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У каждого мужчины в детстве была такая вещь, воспоминания о которой вызывают сейчас приятные эмоции.

AdMe.ru собрал 25 вещиц, о которых мечтали многие мальчишки в 90-х. А что из этого особенно греет душу вам?