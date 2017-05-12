25 вещей из 90-х, о которых мечтали все мальчишки
У каждого мужчины в детстве была такая вещь, воспоминания о которой вызывают сейчас приятные эмоции.
AdMe.ru собрал 25 вещиц, о которых мечтали многие мальчишки в 90-х. А что из этого особенно греет душу вам?
Лазер
Игра «Жонглер»
Электронные часы
Жвачка с тараканом
Кассетный плейер
Игрушка «Йо-Йо»
Ролики
Пейджер
Игровая приставка Sega
Часы «Командирские»
Скейтборд
Фотоаппарат Polaroid
Тамагочи
Фирменные кроссовки
Видеомагнитофон и куча кассет
Коллекция фишек (кэпсов, соток)
«Тетрис»
Игра «За рулем»
Коллекция вкладышей
Швейцарский армейский нож
Настольный баскетбол
Пистолет с пистонами или пульками
«Лизун»
Настольный футбол
Фото на превью instagram.com, instagram.com