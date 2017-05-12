25 вещей из 90-х, о которых мечтали все мальчишки

У каждого мужчины в детстве была такая вещь, воспоминания о которой вызывают сейчас приятные эмоции.

AdMe.ru собрал 25 вещиц, о которых мечтали многие мальчишки в 90-х. А что из этого особенно греет душу вам?

Лазер

Игра «Жонглер»

Электронные часы

Жвачка с тараканом

Кассетный плейер

Игрушка «Йо-Йо»

Ролики

Пейджер

Игровая приставка Sega

Часы «Командирские»

Скейтборд

Фотоаппарат Polaroid

Тамагочи

Фирменные кроссовки

Видеомагнитофон и куча кассет

Коллекция фишек (кэпсов, соток)

«Тетрис»

Игра «За рулем»

Коллекция вкладышей

Швейцарский армейский нож

Настольный баскетбол

Пистолет с пистонами или пульками

«Лизун»

Настольный футбол

Фото на превью instagram.com, instagram.com

11 На склад!
28 Комментарии

Крутотенюшная крутота!

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