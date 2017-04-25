25 вещей из 90-х, о которых мечтали все девочки
О, девяностые! Это было время невероятного буйства красок и выражения собственной индивидуальности. И неважно, что большинство было словно «двое из ларца, одинаковы с лица». Главное — быть такой, какая ты есть!
Сегодня AdMe.ru решил вспомнить 25 вещей, о которых мечтали все девочки 90-х. А что из этого было у вас?
Заколки «Хлопушки»
Серьги-наклейки
«Пружинки» для волос
Резинка «Пушок»
Дезодорант «Och!»
Резинка для волос «Радуга»
Укороченный топик
Подвеска «Лучшие друзья»
Резинка для волос с деревянными бусинами
Банданы
Чокеры
Майка «Титаник»
Джинсы-клеш
Постеры на стене
Заколка «Бабочка на пружинке»
Блузка «Воздушная резинка»
Обувь на высокой платформе
Заколки «Бабочки-прищепки»
Съедобные браслеты
Набор цветных гелевых ручек
Ручка с разными стержнями
Игрушка-пружинка «Радуга»
Кукла Барби
Домик для куклы Барби
«Тамагочи»
Фото на превью nostalgia90.diary.ru, instagram.com