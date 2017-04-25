25 вещей из 90-х, о которых мечтали все девочки

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О, девяностые! Это было время невероятного буйства красок и выражения собственной индивидуальности. И неважно, что большинство было словно «двое из ларца, одинаковы с лица». Главное — быть такой, какая ты есть!

Сегодня AdMe.ru решил вспомнить 25 вещей, о которых мечтали все девочки 90-х. А что из этого было у вас?