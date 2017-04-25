25 вещей из 90-х, о которых мечтали все девочки

О, девяностые! Это было время невероятного буйства красок и выражения собственной индивидуальности. И неважно, что большинство было словно «двое из ларца, одинаковы с лица». Главное — быть такой, какая ты есть!

Сегодня AdMe.ru решил вспомнить 25 вещей, о которых мечтали все девочки 90-х. А что из этого было у вас?

Заколки «Хлопушки»

Серьги-наклейки

«Пружинки» для волос

Резинка «Пушок»

Дезодорант «Och!»

Резинка для волос «Радуга»

Укороченный топик

Подвеска «Лучшие друзья»

Резинка для волос с деревянными бусинами

Банданы

Чокеры

Майка «Титаник»

Джинсы-клеш

Постеры на стене

Заколка «Бабочка на пружинке»

Блузка «Воздушная резинка»

Обувь на высокой платформе

Заколки «Бабочки-прищепки»

Съедобные браслеты

Набор цветных гелевых ручек

Ручка с разными стержнями

Игрушка-пружинка «Радуга»

Кукла Барби

Домик для куклы Барби

«Тамагочи»

Фото на превью nostalgia90.diary.ru, instagram.com

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