25 проблем из 90-х, которые живо вернут вас в детство

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«Поколение пепси» выросло в эпоху видеосалонов, игровых приставок, плееров и первых компьютерных клубов. Но также и в эпоху перемен, кричащей моды и дефицита. Герои нашей статьи застали становление современных технологий, но еще помнят, как развлечь себя без них, и точно не забыли, как непросто было быть ребенком в конце минувшего тысячелетия.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какими проблемами терзались в 90-е годы прошлого века. Смахиваем ностальгическую слезу и облегченно выдыхаем, что то светлое время осталось позади.

Не сосчитать, сколько вещей, которые взяли «погонять» в 90-е, до сих пор не вернулось к владельцам

Есть подозрение, что дизайнер этих курток просто мстил человечеству

Были романтики в наше время

Именно тот случай, когда «любила, любила мальчика, а он взял и постригся»

Появление каждой технологии сопровождалось небывалыми мифами

Когда этот мяч летел в лицо, вся жизнь проносилась перед глазами

«Самое тяжелое решение моего детства»

Девочки, которые пытались быть крутыми на дискотеке, выглядели как 30-летние рокерши, разочаровавшиеся в жизни

«До сих пор живо помню, как мой тамагочи умер, потому что слишком часто ходил в туалет»

В 90-е все было 8-битным. Даже ваш кот

Когда в детстве случайно зашел в интернет с телефона

По расклешенным джинсам можно было измерять уровень осадков

Раньше игры не щадили ваши чувства

«Рик Флэйр уже был здесь. Он убил дракона, забрал монеты и украл твою девушку. И ты, черт возьми, ничего не можешь с этим поделать».

«Я действительно считал, что заслуживаю диплома инженера после того, как мне удавалось правильно подключить эти кабели»

Чтобы купить новую книгу о Гарри Поттере, надо было отстоять очередь. А потом уже к тебе занимали очередь на почитать

Про наших родителей говорили: «Голь на выдумки хитра»

Вот так вся техника и работала. Главное — вовремя избавиться от этой привычки

Помните, как зажигалка разогревалась, палец жгло, но вы продолжали держать огонек, потому что песня была крутая? Этот парень — последний из поколения

Игрушка, с которой могут играть дети всех поколений. Но только один раз

Настоящую боль испытывал лишь тот, кто в детстве воскресным утром бежал к телеку смотреть мультики, а там шла «Играй, гармонь»

В 90-е игры были по-настоящему жуткими, потому что тогда их создатели еще не пытались защитить детей от излишней жестокости

Дефицит денег приводил к профициту изворотливости

Никаких игр на телефонах, мы развлекались на переменах как могли

Все боялись, что «батут» провалится и пружина воткнется в ногу, но никто не признавался

Каждый праздник начинался одинаково

А какие проблемы из 90-х запомнились вам?