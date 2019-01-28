25 проблем из 90-х, которые живо вернут вас в детство
«Поколение пепси» выросло в эпоху видеосалонов, игровых приставок, плееров и первых компьютерных клубов. Но также и в эпоху перемен, кричащей моды и дефицита. Герои нашей статьи застали становление современных технологий, но еще помнят, как развлечь себя без них, и точно не забыли, как непросто было быть ребенком в конце минувшего тысячелетия.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какими проблемами терзались в 90-е годы прошлого века. Смахиваем ностальгическую слезу и облегченно выдыхаем, что то светлое время осталось позади.
Не сосчитать, сколько вещей, которые взяли «погонять» в 90-е, до сих пор не вернулось к владельцам
Есть подозрение, что дизайнер этих курток просто мстил человечеству
Были романтики в наше время
Именно тот случай, когда «любила, любила мальчика, а он взял и постригся»
Появление каждой технологии сопровождалось небывалыми мифами
Когда этот мяч летел в лицо, вся жизнь проносилась перед глазами
«Самое тяжелое решение моего детства»
Девочки, которые пытались быть крутыми на дискотеке, выглядели как 30-летние рокерши, разочаровавшиеся в жизни
«До сих пор живо помню, как мой тамагочи умер, потому что слишком часто ходил в туалет»
В 90-е все было 8-битным. Даже ваш кот
Когда в детстве случайно зашел в интернет с телефона
По расклешенным джинсам можно было измерять уровень осадков
Раньше игры не щадили ваши чувства
«Рик Флэйр уже был здесь. Он убил дракона, забрал монеты и украл твою девушку. И ты, черт возьми, ничего не можешь с этим поделать».
«Я действительно считал, что заслуживаю диплома инженера после того, как мне удавалось правильно подключить эти кабели»
Чтобы купить новую книгу о Гарри Поттере, надо было отстоять очередь. А потом уже к тебе занимали очередь на почитать
Про наших родителей говорили: «Голь на выдумки хитра»
Вот так вся техника и работала. Главное — вовремя избавиться от этой привычки
Помните, как зажигалка разогревалась, палец жгло, но вы продолжали держать огонек, потому что песня была крутая? Этот парень — последний из поколения
Игрушка, с которой могут играть дети всех поколений. Но только один раз
Настоящую боль испытывал лишь тот, кто в детстве воскресным утром бежал к телеку смотреть мультики, а там шла «Играй, гармонь»
В 90-е игры были по-настоящему жуткими, потому что тогда их создатели еще не пытались защитить детей от излишней жестокости
Дефицит денег приводил к профициту изворотливости
Никаких игр на телефонах, мы развлекались на переменах как могли
Все боялись, что «батут» провалится и пружина воткнется в ногу, но никто не признавался
Каждый праздник начинался одинаково
А какие проблемы из 90-х запомнились вам?
Фото на превью Sisichki / Pikabu