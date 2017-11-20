25 фотографий, всю боль и радость которых поймут только дети 90-х

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90-е годы прошлого века были по-настоящему безумным временем: невероятные прически, «кислотные» одежды и только-только появляющиеся разнообразные электронные гаджеты. Радости и разочарования тех лет могут понять только те, чье детство и юность прошли в последнее десятилетие XX века. AdMe.ru предлагает вспомнить эти невероятные годы, а тем, кто тогда только родился, попробовать понять, что же это было за время.

1. Когда социальные сети выглядели вот так

2. А обувь — как орудие пыток

3. Когда ты забывал покормить тамагочи и тот умирал

4. Когда мама заставала тебя за игрой в «Super Mario»

5. Когда тебе первому во всем квартале купили компьютер

6. Когда тебе обещали купить на Новый год «Sega», а под елкой ты находил это

7. Когда поля тетрадей были украшены тайными знаками

8. Когда 3D-изображение выглядело вот так

9. Когда модная стрижка смахивала на ошибку парикмахера

10. Когда даже у твоей кошки были простые радости

11. Когда ты точно знал, что такое невыносимая боль

12. Абсолютно точно знал, что такое боль

13. Когда нужно было сдавать видеокассеты в прокат, а твой младший брат делал это

14. Когда ты посмотрела «Грязные танцы» и попросила родителей записать тебя в хореографический кружок

15. Когда тебя наряжали как могли

16. Когда мы точно знали, что такое настоящее сокровище

17. Что такое муки выбора

18. И настоящая выдержка и сила воли

19. Когда твой спиннер прилипал к полу, рукам и коту

20. Когда ты точно знал, что сделает тебя самым крутым в классе

21. Когда тебе наконец покупали шампунь «без слез» и ты понимал, что все в этой жизни обман

22. Все, кроме шампуня для объема

23. Когда нужно было всего 15 минут, чтобы ты смог почувствовать себя самым крутым графическим дизайнером

24. И фотографом тоже

25. И, конечно, когда ты боялся уронить телефон себе на ногу