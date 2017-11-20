25 фотографий, всю боль и радость которых поймут только дети 90-х
90-е годы прошлого века были по-настоящему безумным временем: невероятные прически, «кислотные» одежды и только-только появляющиеся разнообразные электронные гаджеты.
Радости и разочарования тех лет могут понять только те, чье детство и юность прошли в последнее десятилетие XX века.
AdMe.ru предлагает вспомнить эти невероятные годы, а тем, кто тогда только родился, попробовать понять, что же это было за время.
1. Когда социальные сети выглядели вот так
2. А обувь — как орудие пыток
3. Когда ты забывал покормить тамагочи и тот умирал
4. Когда мама заставала тебя за игрой в «Super Mario»
5. Когда тебе первому во всем квартале купили компьютер
6. Когда тебе обещали купить на Новый год «Sega», а под елкой ты находил это
7. Когда поля тетрадей были украшены тайными знаками
8. Когда 3D-изображение выглядело вот так
9. Когда модная стрижка смахивала на ошибку парикмахера
10. Когда даже у твоей кошки были простые радости
11. Когда ты точно знал, что такое невыносимая боль
12. Абсолютно точно знал, что такое боль
13. Когда нужно было сдавать видеокассеты в прокат, а твой младший брат делал это
14. Когда ты посмотрела «Грязные танцы» и попросила родителей записать тебя в хореографический кружок
15. Когда тебя наряжали как могли
16. Когда мы точно знали, что такое настоящее сокровище
17. Что такое муки выбора
18. И настоящая выдержка и сила воли
19. Когда твой спиннер прилипал к полу, рукам и коту
20. Когда ты точно знал, что сделает тебя самым крутым в классе
21. Когда тебе наконец покупали шампунь «без слез» и ты понимал, что все в этой жизни обман
22. Все, кроме шампуня для объема
23. Когда нужно было всего 15 минут, чтобы ты смог почувствовать себя самым крутым графическим дизайнером
24. И фотографом тоже
25. И, конечно, когда ты боялся уронить телефон себе на ногу
Фото на превью Blyde/imgur, nellystella