25 фото продуктовых магазинов, которые погрузят вас в атмосферу ХХ века
Помните, как мама в детстве отправляла вас за покупками, а вы на сдачу брали сладости или мороженое? Или какими были магазины того города, где вы провели детство, и что там можно было купить? Мы уверены, что вам будет интересно посмотреть редкие фото, которые покажут, как сильно изменилось наше представление о покупках, да и сами товары тоже.
AdMe.ru собрал ретрофото, на которых запечатлена история появления и развития магазинов и кафе за последнее столетие.
Австралия, 1985 год
Кливленд, США, 1920-е годы
Южная Корея, 1974 год
США, 1950-е годы
Австралия, 1970-е годы
Венесуэла, 1900 год
«Детский мир», Москва, 1979 год
Один из первых магазинов самообслуживания в СССР, Ленинград, 1958 год
Индиана, США, 1970-е годы
США, 1980-е годы
США, 1950-е годы
Знаменитая закусочная Horn & Hardart, США, 1930-е годы
Токио, 1985 год
Швеция, 1950-е годы
Канада, 1956 год
McDonald’s в Токио, 1986 год
Турция, 1985 год
Ирландия, 1985 год
Гонконг, 1980 год
Киоск в Одессе, 1965 год
США, 1970-е годы
Гонконг, 1970-е годы
Франция, 1925 год
Москва, ориентировочно 1990 год
СССР, 1970-е годы
Бонус: сможете ли вы определить подлинность фото?
На многочисленных сайтах этот снимок используют для иллюстрации, когда говорят о советском мороженом. Как вы думаете, существовало ли такое мороженое в СССР или фото сделано в другой стране? Может, это фотошоп?
Фото на превью Roadsidepictures / flickr, Leo-setä / flickr