25 фото продуктовых магазинов, которые погрузят вас в атмосферу ХХ века

Помните, как мама в детстве отправляла вас за покупками, а вы на сдачу брали сладости или мороженое? Или какими были магазины того города, где вы провели детство, и что там можно было купить? Мы уверены, что вам будет интересно посмотреть редкие фото, которые покажут, как сильно изменилось наше представление о покупках, да и сами товары тоже.

AdMe.ru собрал ретрофото, на которых запечатлена история появления и развития магазинов и кафе за последнее столетие.

Австралия, 1985 год

Кливленд, США, 1920-е годы

Южная Корея, 1974 год

США, 1950-е годы

Австралия, 1970-е годы

Венесуэла, 1900 год

«Детский мир», Москва, 1979 год

Один из первых магазинов самообслуживания в СССР, Ленинград, 1958 год

Индиана, США, 1970-е годы

США, 1980-е годы

США, 1950-е годы

Знаменитая закусочная Horn & Hardart, США, 1930-е годы

Токио, 1985 год

Швеция, 1950-е годы

Канада, 1956 год

McDonald’s в Токио, 1986 год

Турция, 1985 год

Ирландия, 1985 год

Гонконг, 1980 год

Киоск в Одессе, 1965 год

США, 1970-е годы

Гонконг, 1970-е годы

Франция, 1925 год

Москва, ориентировочно 1990 год

СССР, 1970-е годы

Бонус: сможете ли вы определить подлинность фото?

На многочисленных сайтах этот снимок используют для иллюстрации, когда говорят о советском мороженом. Как вы думаете, существовало ли такое мороженое в СССР или фото сделано в другой стране? Может, это фотошоп?

Фото на превью Roadsidepictures / flickr, Leo-setä / flickr

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1 Комментарии
  • 3 августа 2018
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