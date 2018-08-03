25 фото продуктовых магазинов, которые погрузят вас в атмосферу ХХ века

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Помните, как мама в детстве отправляла вас за покупками, а вы на сдачу брали сладости или мороженое? Или какими были магазины того города, где вы провели детство, и что там можно было купить? Мы уверены, что вам будет интересно посмотреть редкие фото, которые покажут, как сильно изменилось наше представление о покупках, да и сами товары тоже.