25 фото из прошлого, которые доказывают, что наши предки были куда круче нас

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Почти каждому из нас родители любили повторять: «Вот я в твоем возрасте...» Часто мы даже не дослушивали эту фразу до конца, ведь, по нашему мнению, за ней должны были следовать какие-нибудь скучные нравоучения. И очень зря. Как оказалось, наши предки могли отжигать так, что с ними не стыдно было бы показаться на вечеринке даже в наше время.

AdMe.ru решил «закончить» ту самую фразу и показать, насколько крутыми были наши родители (а также бабушки и дедушки) в молодости.

«Родители сфотографировали друг друга. 1959 год. Фото как будто кадры из кино!»

«Мой прапрапрадедушка-оленевод из норвежского города Каутокейно, 1883 год. Он считался настоящим красавцем (жаль, что я не унаследовал его черты)»

«Мой папа и его крыса Смоки в 1994 году»

«Во время землетрясения в Лос-Анджелесе папа спас мою маму и этого грызуна. Смоки — причина, по которой я обожаю крыс».

«Мой папа готовится сделать удар, а Клинт Иствуд скептически наблюдает за его попыткой. Они работали вместе и любили повеселиться во время игры в гольф»

«Я недавно начал интересоваться своей родословной, и моя мама подарила мне настоящее сокровище. На фото мой юный модный дедуля собирается в школу (примерно 1950 год, Найнитал, Индия)»

«Мой прапрадедушка выгуливает аллигатора. 1920 год»

«Мои родители, когда им было по 16–17 лет (1987 год). Они вместе уже 34 года!»

«Это я и моя бабушка в 1994 году. Бабуля всегда одевала меня по последней моде»

«Мой отец — бывший специалист по криминалистике. Здесь он прыгает через стену патио во время работы на месте преступления в 1999 году в Анахайме, штат Калифорния»

«Бабушка с дедушкой в 1970 и в 2014 году»

«Мой папа в колледже со своим домашним питомцем — пумой»

«Моя бабушка недавно показала мне это фото. На нем она в день своей свадьбы в 1970 году»

«А это мой отец, авиационный техник, работает с двумя жесткими дисками по 500 Кбайт каждый. 1978 год»

«Эпичное фото усов моего прапрапрадедушки. 1845 год»

«Мои хипповые родители в день свой свадьбы в 1988 году»

«Мой дед и его бас-гитара. 1967 год»

«Мой папа пытается на вечеринке рассмешить мою маму. 1995 год»

«Мой прадед-тяжелоатлет держит моего деда над головой. 1947 год»

«Моя самая любимая родительская фотография, сделанная в Канаде в 1975 году. Их всегда сравнивали с Брюсом Ли и принцессой Дианой»

«Моя бабушка в 1951 году. Хэллоуин до сих пор ее самый любимый праздник»

«Мои стильные родители. Бруклин, 1985 год»

«Мой дед в 1950–1960-е годы выглядел не хуже современных корейских поп-звезд»

«Моя бабушка и дедушка на отдыхе в Кисловодске»

«В детстве я все никак не могла понять, почему на фото целых 2 бабушки... Оказывается, фотохудожники и раньше любили баловаться ретушью».

«Моя бабуля: чемпионка страны по стрельбе из лука, мисс Джорджия в 1958 году. Лично пилотировала самолет перед 25-тысячной толпой на церемонии открытия аэропорта МакКоллум-Филд в Кеннесо, штат Джорджия»

«Фото рок-группы, в которой пел мой отец (он посередине). Снимок сделан незадолго до моего рождения (конец 80-х)»

Мы уверены, что и в вашей семье есть свои герои. Поделитесь с нами фотографиями из семейных альбомов.