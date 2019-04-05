24 момента из 90-х, которые вызовут приступ ностальгии у любого, кто старше 20 лет
Если человека, выросшего в 90-е, попросить вспомнить детство, что первым придет ему в голову? Уверены, это будут теплые ламповые мысли об играх во дворе, старых диснеевских мультиках, гаджетах, которые стремились опередить свое время. Словом, он представит то, что изображено на снимках в этой подборке.
Современным детям еще долго не удастся понять того чувства ностальгии, которое охватывает редакцию AdMe.ru при виде следующих фотографий. А вот дети 90-х точно смогут проникнуться моментом.
Единственное, что могло спасти магнитолу от кражи в 90-е
Это кольцо, видимо, показывает смешанные чувства владельца по поводу ушедших деньков
Время, когда приходилось выбирать, что посмотреть, всего из нескольких передач, а не сотен, как сейчас
Музыкальное облако из 90-х
Набор, которым хотели завладеть все уважающие себя меломаны 90-х
Пить воду из них было куда интереснее, и она точно была вкуснее, чем из обычного стакана
В любом деле главное — разработать правильную стратегию
Признайтесь, все же в детстве пытались вытащить отсюда кусочек, чтобы головоломка наконец сложилась?
Вот что называется «истинный хай-тек»
Лучшее место в любом автобусе
Киндер-сюрпризы у всех были свои
Смузи из 90-х: земляника с молоком и побольше сахара
Дрель деда — лучшая игрушка детства
Все составляющие реально крутого фото из 90-х: очки «как у Нео», деревянные бусы и куча косичек
Вот что значит действительно крутые «стволы»
Мода, которую никто не понимал, но все ей беспрекословно подчинялись
Все 90-е в одной фотографии
Ох уж эти развлечения в век отсутствия интернета
Главное оружие школьных хулиганов из 90-х
Контейнер из-под 35-мм пленки. Когда-то ими были заставлены все холодильники
Вершина фотографической мысли в 90-е
Вы тоже мечтали о таких джинсах?
Когда покупаешь с друзьями один лицензионный альбом на всех, а потом делаешь копии
Карандаш они стирали плохо, зато пахли просто замечательно
А что вам напоминает о славных деньках вашего детства?