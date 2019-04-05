24 момента из 90-х, которые вызовут приступ ностальгии у любого, кто старше 20 лет

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Если человека, выросшего в 90-е, попросить вспомнить детство, что первым придет ему в голову? Уверены, это будут теплые ламповые мысли об играх во дворе, старых диснеевских мультиках, гаджетах, которые стремились опередить свое время. Словом, он представит то, что изображено на снимках в этой подборке.

Современным детям еще долго не удастся понять того чувства ностальгии, которое охватывает редакцию AdMe.ru при виде следующих фотографий. А вот дети 90-х точно смогут проникнуться моментом.

Единственное, что могло спасти магнитолу от кражи в 90-е

Это кольцо, видимо, показывает смешанные чувства владельца по поводу ушедших деньков

Время, когда приходилось выбирать, что посмотреть, всего из нескольких передач, а не сотен, как сейчас

Музыкальное облако из 90-х

Набор, которым хотели завладеть все уважающие себя меломаны 90-х

Пить воду из них было куда интереснее, и она точно была вкуснее, чем из обычного стакана

В любом деле главное — разработать правильную стратегию

Признайтесь, все же в детстве пытались вытащить отсюда кусочек, чтобы головоломка наконец сложилась?

Вот что называется «истинный хай-тек»

Лучшее место в любом автобусе

Киндер-сюрпризы у всех были свои

Смузи из 90-х: земляника с молоком и побольше сахара

Дрель деда — лучшая игрушка детства

Все составляющие реально крутого фото из 90-х: очки «как у Нео», деревянные бусы и куча косичек

Вот что значит действительно крутые «стволы»

Мода, которую никто не понимал, но все ей беспрекословно подчинялись

Все 90-е в одной фотографии

Ох уж эти развлечения в век отсутствия интернета

Главное оружие школьных хулиганов из 90-х

Контейнер из-под 35-мм пленки. Когда-то ими были заставлены все холодильники

Вершина фотографической мысли в 90-е

Вы тоже мечтали о таких джинсах?

Когда покупаешь с друзьями один лицензионный альбом на всех, а потом делаешь копии

Карандаш они стирали плохо, зато пахли просто замечательно