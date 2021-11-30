24 фотографии, которые прольют свет на то, как выглядели свадьбы наших мам и пап, бабушек и дедушек

Шумный выкуп невесты и торжественная роспись в загсе, за которыми следуют безудержные гулянья, — такими мы знаем свадьбы. Но задумывались ли вы, каким было самое начало семейной жизни молодоженов 100 лет назад? Или еще раньше, во времена Российской империи? Ответы можно найти не только в семейных альбомах, но и в архивах. И увидеть все своими глазами.

Нам в AdMe.ru казалось, что мы примерно представляем себе, как выглядели свадьбы наших родителей, бабушек и дедушек. Но не тут-то было.

Молодые супруги. Посещение родительского дома невесты. Казанская губерния на рубеже XIX и XX веков

Свадебное фото начала 1900-х

Фотография гостей, 1909 год

В загсе. Узбекская ССР, 1920-е

Польская Республика, село Глубокое, 1925 год

1930-е, Нижегородская обл. Свадебный обряд: сестра жениха ведет невесту за платок на речку, чтобы обливать ее водой

«Спокойно, снимаю!..», или «На колхозной свадьбе». 1938 год, Украинская ССР

Свадьба на хуторе, 1950-е

Каменская обл., Вешенский р-н, хутор Нижнеяблоновский. 1955 год

Свадьба в Украинской ССР, 1960-е

«А детство осталось». Москва, 1965 год

Иркутск, родители жениха. Около 1970 года

В загсе, 1970 год

«Счастливая невеста». Челябинск, 1970-е

Молодожены на реке Лена, 1970-е

«Красота требует жертв». Деревня Орешки Калининской обл., конец 1970-х — начало 1980-х

В Юбилейном парке в Феодосии, начало 1980-х

Свадьба на Байкало-Амурской магистрали, 1981 год

Жених и невеста ждут своей очереди в загсе. Москва, 1986 год

Свадьба в Ивановской обл., конец 1980-х

Виктор Цой с супругой на свадьбе друзей, 1987 год

«Женское счастье». 1988 год

Молодожены в Москве. Около 1990 года

Жених и невеста на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, 1995 год