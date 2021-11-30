24 фотографии, которые прольют свет на то, как выглядели свадьбы наших мам и пап, бабушек и дедушек
Шумный выкуп невесты и торжественная роспись в загсе, за которыми следуют безудержные гулянья, — такими мы знаем свадьбы. Но задумывались ли вы, каким было самое начало семейной жизни молодоженов 100 лет назад? Или еще раньше, во времена Российской империи? Ответы можно найти не только в семейных альбомах, но и в архивах. И увидеть все своими глазами.
Нам в AdMe.ru казалось, что мы примерно представляем себе, как выглядели свадьбы наших родителей, бабушек и дедушек. Но не тут-то было.
Молодые супруги. Посещение родительского дома невесты. Казанская губерния на рубеже XIX и XX веков
Свадебное фото начала 1900-х
Фотография гостей, 1909 год
В загсе. Узбекская ССР, 1920-е
Польская Республика, село Глубокое, 1925 год
1930-е, Нижегородская обл. Свадебный обряд: сестра жениха ведет невесту за платок на речку, чтобы обливать ее водой
«Спокойно, снимаю!..», или «На колхозной свадьбе». 1938 год, Украинская ССР
Свадьба на хуторе, 1950-е
Каменская обл., Вешенский р-н, хутор Нижнеяблоновский. 1955 год
Свадьба в Украинской ССР, 1960-е
«А детство осталось». Москва, 1965 год
Иркутск, родители жениха. Около 1970 года
В загсе, 1970 год
«Счастливая невеста». Челябинск, 1970-е
Молодожены на реке Лена, 1970-е
«Красота требует жертв». Деревня Орешки Калининской обл., конец 1970-х — начало 1980-х
В Юбилейном парке в Феодосии, начало 1980-х
Свадьба на Байкало-Амурской магистрали, 1981 год
Жених и невеста ждут своей очереди в загсе. Москва, 1986 год
Свадьба в Ивановской обл., конец 1980-х
Виктор Цой с супругой на свадьбе друзей, 1987 год
«Женское счастье». 1988 год
Молодожены в Москве. Около 1990 года
Жених и невеста на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, 1995 год
А в вашей семье хранятся старые свадебные фото, которые могли бы стать достоянием исторического архива?
Фото на превью David Turnley / Corbis Historical / Getty Images
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