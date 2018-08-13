23 фотографии из советского прошлого, от которых так и веет ностальгией (Особенно от моды 80-х)

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1980-е годы — особенная эпоха в истории нашей страны, круто изменившая жизнь каждого человека. Олимпиада, первый конкурс красоты, первый рок-фестиваль, на который приехали настоящие западные звезды, — все это было, кажется, совсем недавно. Но с тех пор прошло более 30 лет, и, взглянув на фотографии того времени, мы понимаем, насколько изменилась наша страна, да и мир в целом.

Мы в AdMe.ru решили окунуть вас в эпоху позднего СССР и подготовили снимки, которые вернут вас прямиком в те самые времена.

1. Закрытие Олимпиады-80, Москва

2. Очередь в кассу кинотеатра, Харьков, 1981 год

3. Саманта Смит на Красной площади, Москва, 1983 год

4. Универсальный магазин, Ростовская область, 1983 год

5. Светлана Савицкая — первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос, 1984 год

6. ГУМ, Москва, 1986 год

7. Модель демонстрирует брюки, выпущенные первой московской джинсовой фабрикой, Красная площадь, 1987 год

8. Витрина книжного магазина, Москва, 7 ноября 1987 года

9. Юные участники советско-американского «Похода за мир» от Москвы до Ленинграда, 1987 год

10. Американская девочка несет советский флаг, а советский мальчик — американский флаг во время советско-американского «Похода за мир» от Москвы до Ленинграда в 1987 году

11. Парад «мирной артиллерии» во время советско-американского «Похода за мир» от Москвы до Ленинграда в 1987 году

12. Победительница первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица» Мария Калинина, 1988 год

13. Первый международный рок-фестиваль в Москве, названный «российским Вудстоком», 1989 год

14. Зимние забавы советского времени, когда еще не было интернета...

15. Вместе теплее. Москва, 1987 год

16. Так выглядели болельщики «Спартака» в Москве в 1987 году

17. Панки и рокеры на одной из московских улиц в 1987 году

18. Москвичи в очереди за свежим мясом в преддверии празднования 7 ноября, 1987 год

19. Родня приехала навестить недавно призванного моряка, Калининградская область, 1989 год

20. На байкерском слете, 1989 год

21. Ереванские школьники, 1990 год

22. Их коллеги с другого конца страны, Южно-Сахалинск, 1989 год

23. Типичная советская архитектура и типичные дворовые забавы, Калининград, 1991 год

А есть ли в вашем семейном архиве похожие фотографии? Не возникло ли у вас ощущения дежавю, когда вы просматривали эту подборку? Делимся в комментариях.