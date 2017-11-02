23 доказательства того, что время безжалостно

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Время — лучший учитель, критик и лекарь, однако оно же и жестокий циник, и вечный победитель. Даже если вам кажется, что сейчас вы выигрываете, стоит только подождать, и время возьмет свое. AdMe.ru собрал 23 фотографии поразительных вещей, на которые время наложило свой безжалостный отпечаток. Хотя без участия человека тоже не обошлось.

Буддистский монах молился на одном и том же месте более 20 лет

В первые годы Хуа Чи молился 2 000–3 000 раз в день! С возрастом монах сократил молитвы до 1 000, но даже это количество поражает.

Слои листовок на столбе

Жизнь пенни

Памятник Джульетте в Вероне

По «поверьям» туристов, если потереть грудь у памятника Джульетте в Вероне, можно найти вечную любовь. Желающих оказалось настолько много, что в памятнике буквально протерли дыру. Простоявшую с 1972 по 2014 год скульптуру в итоге заменили на новую, которую, впрочем, тоже уже изрядно вытерли.

Кружка из Burger King, которой пользовались 20 лет, и точно такая же новая

Ржавчина накапливалась в трубе в течение 15 лет

«Когда родился мой брат 30 лет назад, мама купила двух одинаковых медведей. Один был его любимой игрушкой, второго берегли для его первенца, который родился сегодня»

Люди вытоптали за столетия ступени Пизанской башни

Пачка новых и пачка старых банкнот

Центральная сидушка лавочки используется, по-видимому, реже всего

Гости этого дома вытирали о коврик правую ногу гораздо интенсивнее левой

Этот очечник настолько стар, что стал похож на кусок бекона

Ковер не меняли с 1970-х годов. Теперь он показывает кратчайший путь к холодильнику

Изношенный пол возле кассы ресторана, открытого в 1924 году

Когда-то часть Нью-Йорка освещалась за счет работы угольной электростанции, и дома были закопчены. А теперь их помыли

За год размешивания сахара на дне кружки образовался узор

Ковер в солнечной комнате убрали впервые за 16 лет

Любители домино — жестокие люди

Мраморный пол в старинном банке изношен под ногами стоящих людей

Сетка отпечаталась на волейбольной стойке

Помазок, который использовали 30 лет, и такой же новый

Эта дверь не всегда была белой

А этот «памятник» трут на удачу перед посещением казино в Вегасе. Сколько желающих!