22 странные привычки из детства, которые до сих пор с нами

В детстве мир был большим и загадочным. Изучать его нам помогала фантазия, мы рассуждали и верили. И вот мы выросли, а наши выдуманные правила и привычки остались: мы откладываем самое вкусное «на потом», ломаем тонкий лед на лужах и начинаем год с 1 сентября.

Мы в AdMe.ru вспомнили нелепые и милые детские привычки, которые до сих пор с нами. Получился целый список пунктиков, делимся.

«Поймал себя на том, что считаю дни, представляя в уме школьный дневник. Это нормально?» Сережа, 44 годика

Не наступать на линии между плитками

Нельзя, потому что между плиток лава. © Dranoteylos / Pikabu

Всегда и все доедать. Никогда не выкидывать еду

Когда я был ребенком, мы жили очень скромно, поэтому приходилось съедать всю еду, которая была на тарелках, прежде чем покинуть стол. Теперь, насколько бы сытым я ни был, я не могу найти в себе силы оставить еду на тарелке. © asproutling / Reddit

Загадывать желание, когда в небе летит самолет

До сих пор, услышав шум самолета, я поднимаю голову и выглядываю, где он летит. Глупо, наверное, со стороны смотрится, когда взрослая девушка стоит и выглядывает самолет, но ничего не могу с собой поделать. © Maffanya / Pikabu

Ни в коем случае не смотреть на сварку — проходить мимо, отвернувшись и значительно ускорившись

Свою фамилию писать красиво, остальные — как придется

Заполняла тут на работе журнал регистрации инструктажа, вписывая фамилии 14 сотрудников лаборатории, включая себя. Дописала, проверяю и замечаю, что моя фамилия каждый раз написана лучше других, красивым, ровным почерком. Вспомнила, как в школе я и другие ребята делали так каждый раз, когда учитель просил заполнить журнал или составить список. © S8oboda / Pikabu

Оставлять самое вкусное «на потом»

Начинать идти обязательно с правой ноги. Или с левой: у кого как повелось

Посмотреть в зеркало и высунуть язык, если забыл что-то дома и вернулся

Внимательно и бережно относиться к пакетам. Иметь дома пакет с пакетами

Этот достоин быть пакетом для пакетов. © MadMaks13 / Pikabu

Загадать желание, если увидел падающую звезду

Хрустеть пальцами и не замечать этого

Неосознанно хрустеть костяшками пальцев (слишком сильно) всякий раз, когда нервничаю. © ghalamghali / Reddit

Искать 5-листники и загадывать желание

В детстве мне говорили, что если съесть сирень с 5 лепестками, то сбудется желание. Чем больше лепестков, тем лучше. © KislayaVishnya / Pikabu

Начинать год с 1 сентября. Новое хобби, иностранный язык, дополнительные профессиональные навыки — за это мы по привычке беремся в сентябре

Предпочитать место у окна в общественном транспорте (и особенно в самолете)

Когда незнакомец звонит в дверь, возникает желание молча его проигнорировать или пропищать через закрытую дверь: «Взрослых нет дома, я не открою!»

Я и сейчас никому дверь не открываю. Так что те, кто планирует ко мне зайти, заранее звонят, а так меня нет дома. © BaalTazar / Pikabu

Есть чипсы в 2 этапа: сначала слизывать специи и только потом наслаждаться картошкой

Закрывать окно во время грозы, чтобы в дом не залетела шаровая молния

Засыпать, спрятав под одеялом руки и ноги

Отдирать пленочку засохшего клея от пальцев (кто-то создает ее специально)

Взрослый я пробую содрать это с первой попытки. © Acadia02 / Reddit

Нельзя просто взять и пройти мимо лужи, покрытой льдом

Каждое утро я выхожу из дома в 8 утра и вижу, что весь лед на лужах сломан. Бесит. Сегодня вышла в 7 часов. Оказалось, что лед ломает моя соседка — директриса школы (ей уже за 40, если не 50). Попросила ее оставлять мне хоть немного целых луж. Она меня поняла, и мы с ней договорились на половину луж. © Ahmatova / Pikabu

Махать машинистам поездов