20+ событий 2000 года, которые перевернут ваше представление о времени
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Время летит быстрее, когда мы становимся старше. Согласно одной теории, дело в замедлении нашего метаболизма с возрастом. По другой гипотезе, детский мозг воспринимает и перерабатывает огромное количество новой информации, поэтому период времени ощущается дольше.
Мы в AdMe.ru не знаем наверняка, почему так происходит, но согласны, что время безжалостно ускоряет ход. А вот несколько событий 2000 года, которые доказывают, что последние 20 лет пронеслись как пара месяцев.
Появилась группа «ВИА Гра» и записала хит «Попытка № 5»
Был выпущен легендарный телефон Nokia 3310, продажи которого достигли 126 млн аппаратов
Были утверждены актеры для съемок 1-го фильма о Гарри Поттере
17-летняя Алина Кабаева заняла 3-е место на Олимпиаде в Сиднее
Когда Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились, никто не верил в долговечность этого союза из-за 25-летней разницы в возрасте. Но они в браке уже 20 лет
Увидела свет 1-я часть компьютерной игры The Sims
Нам все еще кажется, что Уиллу Смиту не больше 40. Но актеру уже за 50, а его дочери в этом году стукнет 20
В прокат вышел фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом в главных ролях
Был изобретен 1-й сегвей
Чендлер и Моника наконец съехались и решили пожениться
Группа *NSYNC получила статуэтку MTV за лучший альбом. А вы помните Джастина Тимберлейка с кудряшками?
Завершились съемки фильма «Властелин колец: Братство кольца», в котором использовались передовые спецэффекты, не уступающие современным
Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу, а через 5 лет развелись
Певица Алсу заняла 2-е место на Евровидении
Дженнифер Лопес появилась на вручении «Грэмми» в легендарном платье от Versace
Вышла первая часть фильма «Мисс Конгениальность». Кажется, с тех пор время для Сандры Буллок остановилось
Бритни Спирс записала 2-й альбом «Oops!.. I Did It Again»
Эминем получил награду MTV за хит «Stan», записанный вместе с Дайдо
Появилась первая флешка объемом 8 Мб и стоимостью $ 50
Хилари Суэнк получила «Оскар» за роль в фильме «Парни не плачут»
Группа «Тату» записала безумно популярную песню «Я сошла с ума»
А вы помните Кристину Агилеру с черными и розовыми прядями? Так вот, это было 20 лет назад
А какие события из прошлого вы помните, будто они были вчера?
Фото на превью Stαrlоvє65 / youtube