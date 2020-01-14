20+ событий 2000 года, которые перевернут ваше представление о времени

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Время летит быстрее, когда мы становимся старше. Согласно одной теории, дело в замедлении нашего метаболизма с возрастом. По другой гипотезе, детский мозг воспринимает и перерабатывает огромное количество новой информации, поэтому период времени ощущается дольше.

Мы в AdMe.ru не знаем наверняка, почему так происходит, но согласны, что время безжалостно ускоряет ход. А вот несколько событий 2000 года, которые доказывают, что последние 20 лет пронеслись как пара месяцев.

Появилась группа «ВИА Гра» и записала хит «Попытка № 5»

Был выпущен легендарный телефон Nokia 3310, продажи которого достигли 126 млн аппаратов

Были утверждены актеры для съемок 1-го фильма о Гарри Поттере

17-летняя Алина Кабаева заняла 3-е место на Олимпиаде в Сиднее

Когда Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились, никто не верил в долговечность этого союза из-за 25-летней разницы в возрасте. Но они в браке уже 20 лет

Увидела свет 1-я часть компьютерной игры The Sims

Нам все еще кажется, что Уиллу Смиту не больше 40. Но актеру уже за 50, а его дочери в этом году стукнет 20

В прокат вышел фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом в главных ролях

Был изобретен 1-й сегвей

Чендлер и Моника наконец съехались и решили пожениться

Группа *NSYNC получила статуэтку MTV за лучший альбом. А вы помните Джастина Тимберлейка с кудряшками?

Завершились съемки фильма «Властелин колец: Братство кольца», в котором использовались передовые спецэффекты, не уступающие современным

Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу, а через 5 лет развелись

Певица Алсу заняла 2-е место на Евровидении

Дженнифер Лопес появилась на вручении «Грэмми» в легендарном платье от Versace

Вышла первая часть фильма «Мисс Конгениальность». Кажется, с тех пор время для Сандры Буллок остановилось

Бритни Спирс записала 2-й альбом «Oops!.. I Did It Again»

Эминем получил награду MTV за хит «Stan», записанный вместе с Дайдо

Появилась первая флешка объемом 8 Мб и стоимостью $ 50

Хилари Суэнк получила «Оскар» за роль в фильме «Парни не плачут»

Группа «Тату» записала безумно популярную песню «Я сошла с ума»

А вы помните Кристину Агилеру с черными и розовыми прядями? Так вот, это было 20 лет назад

А какие события из прошлого вы помните, будто они были вчера?