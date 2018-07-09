22 неоспоримых доказательства того, что вы родились в прошлом веке
Вы современно одеваетесь, выглядите младше своего возраста, у вас даже спрашивают паспорт, когда вы покупаете напитки на праздничный стол. Но есть кое-что, что с потрохами выдает год вашего рождения, и всем вокруг становится ясно: вы появились на свет еще в прошлом веке.
AdMe.ru вспомнил несколько отличительных черт детей 80-х и 90-х. Проверьте, относятся ли они к вам.
1. Вы смотрели все серии «Друзей», и не один раз
2. Вы хотя бы раз рисовали себе родинку над губой, как у Синди Кроуфорд
3. Вы носили чокер до того, как это стало мейнстримом
4. Вы знаете, что это не клей и не роликовый дезодорант
5. Вы помните свою первую поездку за границу
6. И точно знаете, где находится это место
7. Штук сто таких резинок и заколок исчезли у вас таинственным образом
8. И, судя по всему, они сейчас там же, где и эти попрыгунчики
9. Вы не любитель наращивания ногтей, но наверняка делали его хотя бы раз
10. Лучший медляк — это «Don`t speak»
11. Жвачки в пластинках вызывают у вас ностальгию
12. У вас тоже были один четырехпалубный и два трехпалубных
13. Вы не понаслышке знаете, что внутри «капитошки»
14. Вы умудрялись спать с этими штуками на голове и выглядеть великолепно
15. Когда-то у вас была большая коллекция
16. Вы попробовали и решили, что в детстве они были вкуснее
17. Вы можете найти на чердаке кое-что модное
18. Вам нельзя было долго висеть на телефоне, но вы висели
19. И даже голубой пепси вас не удивить
20. Вы не сможете пройти мимо
21. Ваша первая любовь развивалась не в мессенджерах
22. У вас тоже были такие носки на выход
А какие приятные воспоминания о детстве остались у вас?
Фото на превью Myrtle Robinson / Pinterest, HelloAsia / Pinterest