22 неоспоримых доказательства того, что вы родились в прошлом веке

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Вы современно одеваетесь, выглядите младше своего возраста, у вас даже спрашивают паспорт, когда вы покупаете напитки на праздничный стол. Но есть кое-что, что с потрохами выдает год вашего рождения, и всем вокруг становится ясно: вы появились на свет еще в прошлом веке.

AdMe.ru вспомнил несколько отличительных черт детей 80-х и 90-х. Проверьте, относятся ли они к вам.

1. Вы смотрели все серии «Друзей», и не один раз

2. Вы хотя бы раз рисовали себе родинку над губой, как у Синди Кроуфорд

3. Вы носили чокер до того, как это стало мейнстримом

4. Вы знаете, что это не клей и не роликовый дезодорант

5. Вы помните свою первую поездку за границу

6. И точно знаете, где находится это место

7. Штук сто таких резинок и заколок исчезли у вас таинственным образом

8. И, судя по всему, они сейчас там же, где и эти попрыгунчики

9. Вы не любитель наращивания ногтей, но наверняка делали его хотя бы раз

10. Лучший медляк — это «Don`t speak»

11. Жвачки в пластинках вызывают у вас ностальгию

12. У вас тоже были один четырехпалубный и два трехпалубных

13. Вы не понаслышке знаете, что внутри «капитошки»

14. Вы умудрялись спать с этими штуками на голове и выглядеть великолепно

15. Когда-то у вас была большая коллекция

16. Вы попробовали и решили, что в детстве они были вкуснее

17. Вы можете найти на чердаке кое-что модное

18. Вам нельзя было долго висеть на телефоне, но вы висели

19. И даже голубой пепси вас не удивить

20. Вы не сможете пройти мимо

21. Ваша первая любовь развивалась не в мессенджерах

22. У вас тоже были такие носки на выход