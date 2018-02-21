22 лучших доказательства того, что время не щадит ничего

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Мы не всегда замечаем ход времени, однако стоит взглянуть на окружающие нас вещи, как сразу изменения бросаются в глаза. Пользователи интернета поделились фотографиями, которые доказывают, что нет вещей, неподвластных метаморфозам.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на эти 22 фотографии, на которых отчетливо виден бег времени. А в конце вас ждет бонус о том, что все-таки существует артефакт, неподвластный изменениям.

Так выглядят 30 лет граффити

«Отец хранил банку с детским аспирином 45 лет»

Одна наволочка использовалась почти каждый день в течение 40 лет, другая лежала нетронутой в шкафу

«Металлические крепления на моей сумке стерлись за 10 лет»

«Этот банан пролежал 10 лет в лыжной куртке моего отца»

Кристаллики соли после высыхания соленой воды

Обувь, которую носили 8 лет, и такая же новая пара

Конфеты пролежали в этом аппарате более 10 лет

Ключ не вынимали из замочной скважины с 1982 года

«Слева — игрушечный жираф, подаренный мне 29 лет назад, справа — такой же, подаренный моему сыну»

В аудитории за много лет образовались следы от голов спящих студентов

«Эти джинсы помнят 2 моих телефона»

Калитка и износившаяся плитка

Дезодорант открыли спустя 3 года после покупки

«Мы до сих пор храним тыкву, которую жена вырезала 3 года назад»

Покупатели за годы стерли пол в магазине перед кассой

Новый против старого

Кто-то оставил мешки с цементом под дождем, и время превратило их в камни

За годы цепи стерли горную породу

Каждая последующая бутылка в этом ряду виски на год старше предыдущей

«Папа взял меня посмотреть место, где он оставил свой первый автомобиль 40 лет назад. Он до сих пор там»

«Ключ, который я носил в качестве кулона 7 лет, сегодня окончательно пришел в негодность»

Бонус. А это полотенце, по словам хозяина, за 30 лет пережило 13 переездов и 1 удар молнией. И бессчетное количество стирок. И хоть бы хны!

А по каким признакам вы отмечаете ход времени? Есть ли в вашей коллекции подобные фотографии? Давайте обсудим их вместе в комментариях.